Faképnél hagyták a kínaiak Putyint, a németek totális hátraarcot hirdettek meg, mindjárt elkészül a világ egyik legnagyobb stadionja – heti összefoglaló

Újabb hét végéhez érünk, ezúttal is összeállítottuk a mögöttünk hagyott napok legolvasottabb cikkeit. Volt itt minden: Putyint faképnél hagyó kínaiak, a befejezéséhez közelítő gigantikus focistadion, totális fordulat a német energiapolitikában, az olasz védelmi miniszter kijózanító beszéde és a svéd–magyar csörte.

Svéd–magyar csörtétől volt hangos a hét / Fotó: NurPhoto via AFP

Putyin erre nem számított, ez felér egy árulással: kivonul Oroszországból az egyik legnagyobb kínai autógyártó

A hongkongi tőzsdére készül és azt tervezi, hogy kivonul Oroszországból az egyik legnagyobb kínai autógyártó, a Chery, noha a vállalat egyik legnagyobb piaca lett az elmúlt években az ország. Az állami tulajdonú Chery 9,1 milliárd hongkongi dollár (közel 390 milliárd forint) felhajtását tervezi a hongkongi tőzsdére lépéssel, mellyel párhuzamosan

2027-re szinte teljesen kivonul Oroszországból,

hogy demonstrálja együttműködését a szankciókkal és az exportkorlátozásokkal. A vállalat legfontosabb exportpiaca az orosz–ukrán háború miatt Oroszországból kivonuló nyugati márkák hagyta űrt kihasználva Oroszország lett. A cég bevételeinek 25,5 százaléka származott Oroszországból tavaly, míg egy évvel korábban 17,7 százalék, és az orosz bevétel mind a két évben meghaladta a 40 milliárd jüant (1863 milliárd forint).

Kivonul Oroszországból az egyik legnagyobb kínai autógyártó / Fotó: AFP

Napok kérdése és átadják a világ egyik legnagyobb stadionját, de kongani fog az ürességtől

Az eredetileg tervezett tavaly novemberi időponthoz képest így is közel egy évet csúsztak az FC Barcelona stadionjának felújítási-átépítési munkálatai, most azonban tényleg úgy tűnik, belátható közelségbe került a hazatérés a katalán sztárcsapat számára.

A munkálatok első fázisának befejező tanúsítványát már megkapta a klubvezetés,

ezt és az egyéb szükséges dokumentumokat várhatóan a hét végéig eljuttatják a városi tanácshoz. Amennyiben az illetékes hivatal munkatársai mindent rendben találnak, úgy kiadják a használatbavételi engedélyt, ezzel pedig az utolsó akadály is elhárul az elől, hogy huszonnyolc hónap után ismét meccset rendezhessenek a Camp Nou-ban. Az aréna a végső formában 105 ezer ember befogadására lesz alkalmas.