Faképnél hagyták a kínaiak Putyint, a németek totális hátraarcot hirdettek meg, mindjárt elkészül a világ egyik legnagyobb stadionja – heti összefoglaló

Újabb hét végéhez érünk, ezúttal is összeállítottuk a mögöttünk hagyott napok legolvasottabb cikkeit. Volt itt minden: Putyint faképnél hagyó kínaiak, a befejezéséhez közelítő gigantikus focistadion, totális fordulat a német energiapolitikában, az olasz védelmi miniszter kijózanító beszéde és a svéd–magyar csörte.
A hongkongi tőzsdére készül és azt tervezi, hogy kivonul Oroszországból az egyik legnagyobb kínai autógyártó, a Chery, noha a vállalat egyik legnagyobb piaca lett az elmúlt években az ország. Az állami tulajdonú Chery 9,1 milliárd hongkongi dollár (közel 390 milliárd forint) felhajtását tervezi a hongkongi tőzsdére lépéssel, mellyel párhuzamosan
2027-re szinte teljesen kivonul Oroszországból,
hogy demonstrálja együttműködését a szankciókkal és az exportkorlátozásokkal. A vállalat legfontosabb exportpiaca az orosz–ukrán háború miatt Oroszországból kivonuló nyugati márkák hagyta űrt kihasználva Oroszország lett. A cég bevételeinek 25,5 százaléka származott Oroszországból tavaly, míg egy évvel korábban 17,7 százalék, és az orosz bevétel mind a két évben meghaladta a 40 milliárd jüant (1863 milliárd forint).
Az eredetileg tervezett tavaly novemberi időponthoz képest így is közel egy évet csúsztak az FC Barcelona stadionjának felújítási-átépítési munkálatai, most azonban tényleg úgy tűnik, belátható közelségbe került a hazatérés a katalán sztárcsapat számára.
A munkálatok első fázisának befejező tanúsítványát már megkapta a klubvezetés,
ezt és az egyéb szükséges dokumentumokat várhatóan a hét végéig eljuttatják a városi tanácshoz. Amennyiben az illetékes hivatal munkatársai mindent rendben találnak, úgy kiadják a használatbavételi engedélyt, ezzel pedig az utolsó akadály is elhárul az elől, hogy huszonnyolc hónap után ismét meccset rendezhessenek a Camp Nou-ban. Az aréna a végső formában 105 ezer ember befogadására lesz alkalmas.
Számtalan változtatást javasolt a miniszter: egyfelől eltörölné az új naperőművek fix betáplálási tarifáját, és hangsúlyozta „a szélerőművek tengeri bővítésének optimalizálásával akár 40 milliárd eurót is meg lehet takarítani. Sőt, jobban meg kellene vizsgálni, hogy valóban szükség van-e az erőművekre, így el lehetne kerülni a túlzott kapacitást, ami végső soron az áram árának csökkenéséhez vezetne”.
A tanulmány szerint kulcsszerephez jut a hidrogén, ugyanis az üvegházhatású gázok semlegesítésére használhatják. Felhívják a figyelmet a nem földgázból, hanem áram segítségével előállított „zöldhidrogénre” is.
„Nem állunk készen semmilyen katonai támadásra sem Oroszország, sem bármilyen más ország részéről” – jelentette ki Guido Crosetto olasz védelmi miniszter hétfőn, és minél előbbi nemzetközi béketervet sürgetett az ukrajnai háború befejezésére. Guido Crosetto úgy vélte, a lakosság nem szívesen hall a védelem szükségességéről, de „nekünk az a feladatunk, hogy országunk számára megteremtsük a védekezés feltételeit” egy esetleges támadással szemben.
A római kormány védelmi minisztere megjegyezte, hogy
nem feltétlenül Oroszországra gondol, hanem akármilyen katonai agresszióra.
„Nem állunk készen sem egy orosz támadásra, sem akármelyik más ország támadására (...) nem vagyunk rá képesek. Mivel nem költöttünk védelemre az utóbbi húsz évben, és húsz évet nem lehet egy-két év alatt behozni” – hangoztatta Crosetto.
A tájékoztatás szerint az adatszivárgás a Miljödata rendszerszolgáltató vállalatnál történt az augusztus 23–24-i hétvégén, az érintettek pedig mindenekelőtt önkormányzatok és magánvállalkozások voltak — közölte a svédországi Sweden Herald. Sandra Helgadottir svéd ügyész szerint még folyamatban van a kibertámadás kivizsgálása, amelynek elkövetőjeként egy Datacarry nevű csapat jelentkezett. Helgadottir közölte, hogy a nyomozás most az elkövetők azonosítására összpontosít. „Jelenleg nincs arra utaló jel, hogy egy másik ország kezdeményezhette a támadást” – tette hozzá.
