Deviza
EUR/HUF390.47 0% USD/HUF332.45 0% GBP/HUF447.83 -0.04% CHF/HUF418.06 0% PLN/HUF91.58 0% RON/HUF76.92 0% CZK/HUF16.07 0% EUR/HUF390.47 0% USD/HUF332.45 0% GBP/HUF447.83 -0.04% CHF/HUF418.06 0% PLN/HUF91.58 0% RON/HUF76.92 0% CZK/HUF16.07 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kínai autógyár
orosz támadás
FC Barcelona
adatlopás
Chery
napenergia
Svédország

Faképnél hagyták a kínaiak Putyint, a németek totális hátraarcot hirdettek meg, mindjárt elkészül a világ egyik legnagyobb stadionja – heti összefoglaló

A Chery autógyártó inkább a nyugati piacok meghódítására koncentrál. Lépése mögött azonban a nyugati szankciók mellett a kínai dömping megállítását célzó orosz vámok is meghúzódhatnak. Hamarosan befejeződhetnek az FC Barcelona stadionjának régóta húzódó felújítási-bővítési munkálatai. A klubvezetés napokon belül beszerezheti a szükséges engedélyeket. Ezek voltak a Világgazdaság legolvasottabb cikkei a héten.
VG
2025.09.20, 08:55
Frissítve: 2025.09.20, 12:07

Újabb hét végéhez érünk, ezúttal is összeállítottuk a mögöttünk hagyott napok legolvasottabb cikkeit. Volt itt minden: Putyint faképnél hagyó kínaiak, a befejezéséhez közelítő gigantikus focistadion, totális fordulat a német energiapolitikában, az olasz védelmi miniszter kijózanító beszéde és a svéd–magyar csörte. 

European Council Summit In Brussels
Svéd–magyar csörtétől volt hangos a hét / Fotó: NurPhoto via AFP

Putyin erre nem számított, ez felér egy árulással: kivonul Oroszországból az egyik legnagyobb kínai autógyártó

A hongkongi tőzsdére készül és azt tervezi, hogy kivonul Oroszországból az egyik legnagyobb kínai autógyártó, a Chery, noha a vállalat egyik legnagyobb piaca lett az elmúlt években az ország. Az állami tulajdonú Chery 9,1 milliárd hongkongi dollár (közel 390 milliárd forint) felhajtását tervezi a hongkongi tőzsdére lépéssel, mellyel párhuzamosan 

2027-re szinte teljesen kivonul Oroszországból, 

hogy demonstrálja együttműködését a szankciókkal és az exportkorlátozásokkal. A vállalat legfontosabb exportpiaca az orosz–ukrán háború miatt Oroszországból kivonuló nyugati márkák hagyta űrt kihasználva Oroszország lett. A cég bevételeinek 25,5 százaléka származott Oroszországból tavaly, míg egy évvel korábban 17,7 százalék, és az orosz bevétel mind a két évben meghaladta a 40 milliárd jüant (1863 milliárd forint).

chery
Kivonul Oroszországból az egyik legnagyobb kínai autógyártó / Fotó: AFP

Napok kérdése és átadják a világ egyik legnagyobb stadionját, de kongani fog az ürességtől

Az eredetileg tervezett tavaly novemberi időponthoz képest így is közel egy évet csúsztak az FC Barcelona stadionjának felújítási-átépítési munkálatai, most azonban tényleg úgy tűnik, belátható közelségbe került a hazatérés a katalán sztárcsapat számára.

A munkálatok első fázisának befejező tanúsítványát már megkapta a klubvezetés, 

ezt és az egyéb szükséges dokumentumokat várhatóan a hét végéig eljuttatják a városi tanácshoz. Amennyiben az illetékes hivatal munkatársai mindent rendben találnak, úgy kiadják a használatbavételi engedélyt, ezzel pedig az utolsó akadály is elhárul az elől, hogy huszonnyolc hónap után ismét meccset rendezhessenek a Camp Nou-ban. Az aréna a végső formában 105 ezer ember befogadására lesz alkalmas.

Fordulat Németországban: vége a napelem és a szélturbinák aranykorának, nem lesz több állami támogatás

Számtalan változtatást javasolt a miniszter: egyfelől eltörölné az új naperőművek fix betáplálási tarifáját, és hangsúlyozta „a szélerőművek tengeri bővítésének optimalizálásával akár 40 milliárd eurót is meg lehet takarítani. Sőt, jobban meg kellene vizsgálni, hogy valóban szükség van-e az erőművekre, így el lehetne kerülni a túlzott kapacitást, ami végső soron az áram árának csökkenéséhez vezetne”.

A tanulmány szerint kulcsszerephez jut a hidrogén, ugyanis az üvegházhatású gázok semlegesítésére használhatják. Felhívják a figyelmet a nem földgázból, hanem áram segítségével előállított „zöldhidrogénre” is.

Windmills,In,A,Rural,Area,During,Sunset
Fordulat Németországban: vége a napelem és a szélturbinák aranykorának / Fotó: Engel.ac / Shutterstock

Európa egyik legnagyobb hadereje bevallotta: esélye sincs Oroszország ellen, hiába az F–35-ös vadászgépek

„Nem állunk készen semmilyen katonai támadásra sem Oroszország, sem bármilyen más ország részéről” – jelentette ki Guido Crosetto olasz védelmi miniszter hétfőn, és minél előbbi nemzetközi béketervet sürgetett az ukrajnai háború befejezésére. Guido Crosetto úgy vélte, a lakosság nem szívesen hall a védelem szükségességéről, de „nekünk az a feladatunk, hogy országunk számára megteremtsük a védekezés feltételeit” egy esetleges támadással szemben.

A római kormány védelmi minisztere megjegyezte, hogy 

nem feltétlenül Oroszországra gondol, hanem akármilyen katonai agresszióra. 

„Nem állunk készen sem egy orosz támadásra, sem akármelyik más ország támadására (...) nem vagyunk rá képesek. Mivel nem költöttünk védelemre az utóbbi húsz évben, és húsz évet nem lehet egy-két év alatt behozni” – hangoztatta Crosetto.

Újabb botrány Svédországban: miután összeveszett Magyarországgal, most még nagyobb bajba került

A tájékoztatás szerint az adatszivárgás a Miljödata rendszerszolgáltató vállalatnál történt az augusztus 23–24-i hétvégén, az érintettek pedig mindenekelőtt önkormányzatok és magánvállalkozások voltak — közölte a svédországi Sweden Herald. Sandra Helgadottir svéd ügyész szerint még folyamatban van a kibertámadás kivizsgálása, amelynek elkövetőjeként egy Datacarry nevű csapat jelentkezett. Helgadottir közölte, hogy a nyomozás most az elkövetők azonosítására összpontosít. „Jelenleg nincs arra utaló jel, hogy egy másik ország kezdeményezhette a támadást” – tette hozzá.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu