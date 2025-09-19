Talpra állítanák a nemrég elhasalt háromszáz boltos óriást

A WHSmith forgalmas bevásárlóutcákban működő üzleteit felügyelő divízióját idén márciusban 76 millió fontért megszerző Modella Capital lehet a brit Claire’s megmentője. A vállalat brit sajtóértesülések szerint megállapodott az amerikai székhelyű Ames Watson befektetési csoporttal az angliai üzletlánc átvételéről. Ez az a társaság, amely megszerezte az Egyesült Államokban működő láncot – írja az Origo.

Meglehet a brit Claire’s kérője / Fotó: Billy Tompkins (illusztráció)

Sokaknak vonzó a brit Claire’s

Ahogy lapunk nemrég megírta, a Modella Capital már korábban érdeklődött az üzletlánc iránt, és jelenleg ez a társaság tűnik a befutónak. A brit Claire’s csődje nem sokkal követte az Egyesült Államokban működő lánc bedőlését. Az első értesülések arról szóltak, hogy bár a cég vezetése a brit csődgondoksággal együttműködve mindent megtesz, hogy befektetőt találjanak a cégbe, az nem kecsegtetett sok reménnyel. Ám hamarosan ez megváltozott, több érdeklődő tűnt fel a horizonton, és most úgy tűnik, hogy a Modella Capital rövidesen a vállalat brit vagyonkezelőjével, az Interpath Advisoryval is megállapodhat az átvétel részleteiről.

A befektetési társaság szóvivője nem kommentálta az általa piaci pletykáknak nevezett értesüléseket.

A brit Claire’s augusztusban állt a földbe, ennek következtében több mint 2100 munkahely került veszélybe a nagyjából 300 üzletet számoló angliai és írországi hálózatban.

A magyarországi üzletek közül a Budapesten, a Köki Terminálban működő egység zárt be, nagyjából a brit csőddel egy időben, de az itteni boltbezárásnak nincs köze az angliai és amerikai bedőlésekhez. Magyarországon 15 üzletük alkotja a hálózatot.

