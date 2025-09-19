Deviza
Ezen már a németek se tudják, sírjanak vagy nevessenek: vonatokat törölnek, hogy javítsák a késési statisztikát

A legnagyobb német vasúttársaság belső feljegyzések szerint szándékosan töröl járatokat, hogy javítsa a késési statisztikáit. Míg a Deutsche Bahn kozmetikázza a számokat, az utasok sokszor hoppon maradnak. A pontosság azonban még így is csak 50 százalék körül mozog.
Németh Anita
2025.09.19, 12:42
Frissítve: 2025.09.19, 12:52

A Deutsche Bahn egyre gátlástalanabb módszerekhez folyamodik, hogy kozmetikázza a rossz teljesítményét – írta a Spiegel Wirtschaft pénteki cikkében belső feljegyzésekre hivatkozva.

Deutsche Bahn Pre-order 49 Euro Ticket Is On Sale In Cologne
A Deutsche Bahn belső feljegyzéseiből megdöbbentő dologra derült fény / Fotó: NurPhoto via AFP

Az utasok megdöbbenésére a pontosságáról és alaposságáról híres német vasúttársaság egyik vonata nem ment el a menetrend szerinti célállomására. A Münchenből Hamburgba tartó, kedd 9 órási ICE 616-os járata Kölnbe érve hirtelen befejezte az útját, mert nem volt elég személyzet a további úthoz. Már útközben is gondok voltak: egy beteg forgalomirányító miatt a szerelvénynek Ulm és Aalen állomásokat elkerülve kerülőt kellett tennie, így több mint egyórás késéssel érkezett a Rajna-vidékre.

A Der Spiegel birtokába jutott belső vállalati feljegyzésekből ugyanakkor meghökkentő dologra derült fényt. Aznap reggel 7:30 körül egy üzenet jelent meg a forgalomirányítási központból, miszerint „a vonat Kölnnél a statisztika javítása érdekében nem közlekedik tovább”.

A lap több vasúti dolgozóval is beszélt, akik megerősítették:

mára bevett gyakorlat, hogy egyes járatokat kifejezetten a statisztikák kedvezőbbé tétele miatt törölnek.

A Deutsche Bahn számára ez a késési statisztika kulcsfontosságú, mivel azt nemcsak a vállalatvezetők látják nap mint nap, hanem közlik a sajtóval és a felügyelőbizottsággal is.

A Der Spiegel információja szerint azon a napon, amikor a müncheni utasok Kölnben ragadtak, a pontosság 49,2 százalék volt. Pontosnak az a vonat számít, amely hat percnél kevesebbet késik; ha azonban törlik, az nem rontja az adatokat.

Azaz még a statisztika kozmetikázásával is minden második vonat késett.

A menedzsment számára azért különösen fontos ez a mutató, mert a távolsági forgalomban a vasúttársaságnak továbbra is monopóliuma van, így az állam csak neki fizet.

A Spiegel Wirtschaft emlékeztetett, hogy az elmúlt években már több olyan esetről beszámolt, amikor a mutatókat kedvezően alakították, és jobb színben tüntették volna fel az egyes részlegeket. Például a vasúttársaság több távolsági járat megszüntetését tervezte, főként Kelet-Németországban, ahol eleve kevesebb a vonat, valamint nagyszámú szerelvényt is kivontak volna a forgalomból költségcsökkentés miatt, a családi helyfoglalás megszüntetésével együtt.

A Deutsche Bahn 22 milliárd eurós adósságot görget maga előtt, és 2025 első felében 760 millió eurós veszteséget termelt.

A számokra való túlzott összpontosítás néha stratégiai eszköznek tűnik, hogy további engedményeket csikarjanak ki az államtól – például a milliárdos infrastruktúra-finanszírozásban vagy a távolsági közlekedésben fennálló versenyvédelemben.

A Deutsche Bahn gyenge teljesítménye és katasztrofális pontossági mutatója külföldön is címlapokra került, nem csoda, hogy a német kormány szemét is szúrja. Patrik Schneider közlekedési miniszter idejekorán, augusztusban menesztette Richard Lutzt, a Deutsche Bahn vezérigazgatóját. Lutznak nem kellett azonnal távoznia, addig a hivatalában marad, amíg megtalálják az utódját.

ICE Train At Cologne Central Station
A német vonatok már messze nem olyan pontosak, mint évekkel ezelőtt voltak /Fotó: NurPhoto via AFP

A vasúttal kezdik a németek az infrastruktúra-fejlesztést, még az idén 10,2 milliárd eurót tolnak a Deutsche Bahnba

A Világgazdaság korábbi beszámolója szerint Berlin első számú prioritásává kívánja tenni leromlott vasúti hálózatának rendbehozatalát, ezzel kezdené a német infrastruktúra fejlesztését. A kormány igyekszik felgyorsítani a kiadásokat az 500 milliárd eurós infrastrukturális alapból, amelynek célja Európa legnagyobb gazdaságának kivezetése a stagnálásból.

A Financial Times a tervekhez közel álló forrásoktól úgy értesült, hogy Lars Klingbeil alkancellár és pénzügyminiszter idén akár 10,5 milliárd euróval is finanszírozná a vasutat az összeköttetések fejlesztése érdekében, így az állami tulajdonú Deutsche Bahn kapná a legnagyobb részt a 2025-re előirányzott 22 milliárd eurónyi infrastruktúra-beruházásból.

