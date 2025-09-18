Óriási veszélyekre figyelmeztet Szijjártó Péter – megnevezte az egyetlen lehetséges választ, az energiaellátás a tét

A tárcavezető Oszakában arról beszélt, hogy az energiaellátás tisztán fizikai és földrajzi kérdés. Négy alapelvet mindenképp figyelembe kell venni a téma kapcsán. Az első, hogy az infrastruktúra és a földrajzi adottságok határozzák meg, hogy egy adott ország honnan, kitől és milyen energiaforrást tud vásárolni.

Szijjártó: az energetika független a politikától / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Szavai szerint a második alapelv, hogy az energiaellátás egyértelműen fizikai kérdés, amelynek nincsen semmi köze sem a politikához, sem az ideológiához.

Éppen ellenkezőleg, ha az energiaellátás kérdését túlságosan átpolitizálják vagy átideologizálják, az nagyon veszélyes lehet

– figyelmeztetett.

Ezután rámutatott, hogy a nemzeti energiamix összeállítása egyértelműen nemzeti hatáskör, és egyben szuverenitási kérdés is ezáltal. Valamint hangsúlyozta, hogy

semmilyen szankció nem veszélyeztetheti egyetlen ország energiaellátását sem.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a jövőben tovább fog nőni a globális villamosenergia-kereslet, jórészt az elektromos járművek elterjedése, a hűtő- és fűtőrendszerek iránti növekvő igény, illetve a mesterséges intelligenciához szükséges nagy adatközpontok építése miatt.

„És ha azt a kérdést tesszük fel, hogy hogyan lehet a jövőben elegendő áramot előállítani biztonságos, megbízható, zavartalan, olcsó és környezetkímélő módon, akkor az egyetlen válasz a nukleáris energia” – vélekedett.

Az atom a jövő

Majd sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az atomenergiát máig sok politikai-ideológiai alapú támadás éri.

Aki a nukleáris energiát támadja, az a jövőbeli biztonságos villamosenergia-ellátást is veszélyezteti

– húzta alá.

Továbbá arra is kitért, hogy a nukleáris energia a legjobb módja a civilizált kelet–nyugati együttműködés helyreállításának a világban, amire Magyarország kiváló példa, mivel hazánkban egyszerre vannak jelen a szektor jelentős orosz, amerikai, német és francia szereplői.

Kifejtette, hogy a Paksi Atomerőmű bővítésén az orosz Roszatom mellett francia és német alvállalkozók is dolgoznak, illetve nemrég megállapodás született az amerikai technológiák kizárólagos használatáról a kis méretű moduláris reaktorok (SMR) tekintetében.

Ha meglesz a megfelelő technológia, akkor a magyar kormány érdekelt lehet majd néhány kis méretű moduláris reaktor telepítésében is,

amelyek a legnagyobb ipari központokat láthatnák el energiával.