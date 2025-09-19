Deviza
Kivonulhat Európából a világ egyi legnagyobb olajcége: leadta a figyelmeztetést a vezérigazgató

Az olajóriás csupán az Oroszország által kisajátított vagyonát szeretné visszakapni. Az Exxon számára új oroszországi projekt elindítása túl kockázatos lenne. Sőt, Európát is otthagyhatja.
K. B. G.
2025.09.19., 06:10

Az ExxonMobil tervei között nem szerepel az oroszországi visszatérés a cég vezérigazgatója, Darren Woods szerint, hiába érkezik erre irányuló nyomás Washingtonból és Moszkvából is.

Az Exxon nem akar visszatérni Oroszországba / Fotó: AFP

Az Exxon a Szahalin–1 projektben lévő részesedését szeretné visszaszerezni

A Financial Timesnak adott interjújában a cégvezető arról beszélt, hogy az Exxon csupán a Szahalin–1 projekthez kapcsolódó 4,6 milliárd dolláros befektetését szeretné visszaszerezni, amit Moszkva kisajátított az orosz–ukrán háború kezdete után. Az ügyben 2023 eleje óta folynak a tárgyalások, amikor az olajvállalat arbitrációs eljárást kezdett Oroszország ellen, miután 

Vlagyimir Putyin orosz elnök rendeletben kobozta el az amerikai cég 30 százalékos tulajdonrészét a projektben.

Azonban a múlt hónapban Donald Trump amerikai elnök a gazdasági kapcsolatok elmélyítéséről is tárgyalt Alaszkában Putyinnal, ám áttörés a béketárgyalásokon vagy a két ország közötti gazdasági kapcsolatokban azóta sem történt, sőt ismét előkerült az újabb amerikai szankciók kérdése is.

Az oroszok örülnének a nyugati olajcégek visszatérésének

Az orosz hatóságok ugyanakkor továbbra is azt sugallják, hogy az Exxon visszatérését akár engedélyeznék is. Szerdán Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes arról beszélt, hogy folyamatosak az amerikai–orosz tárgyalások az energiaipari együttműködésről, beleértve a Szahalin–1 projektet is.

A múlt hónapban ismét felmerült az Exxon esetleges visszatérése a Szahalin–1-hez, miután Putyin módosította a cég részesedését elkobzó rendeletet, megnyitva a lehetőséget a nyugati cégek visszatérte előtt. Bár Oroszország szívesen visszacsábítaná a nyugati olajcégeket beruházások és technikai képzettség fejében, ám 

a nyugati vállalatok egyelőre ódzkodnak attól, hogy visszatérjenek az országba, ahol dollármilliárdokat kellett leírniuk veszteségként.

Elemzők is úgy látják, hogy az Exxon számára csak a Szahalin–1-hez való visszatérés lehet életképes, ám az önálló új beruházások kockázata túl nagy, miközben az olajtársaság világszerte kedvezőbb befektetési lehetőségekkel bír.

Kivonulhat Európából a világ egyi legnagyobb olajcége

Az Exxon-vezér emellett az Európai Uniót is figyelmeztette, hogy túl messzire megy a vállalati fenntarthatósággal és kellő gondossággal kapcsolatos irányelvével, ami azt eredményezheti, hogy az olajcég kivonul a kontinensről, ahol mintegy 12 ezer főt alkalmaz.

A szabályozás értelmében az uniós, illetve a közösség területén jelentős üzletet bonyolító cégeknek biztosítaniuk kell, hogy ellátási láncuk nem károsítja a környezetet vagy az emberi jogokat. A szabálysértőkkel szemben akár az éves bevétel 5 százalékát elérő bírság is kiszabható. Woods szerint ezzel a fenyegetéssel a feje fölött az Exxon képtelen lesz folytatni a működését az unióban.

