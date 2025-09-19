Kivonulhat Európából a világ egyi legnagyobb olajcége: leadta a figyelmeztetést a vezérigazgató

Az ExxonMobil tervei között nem szerepel az oroszországi visszatérés a cég vezérigazgatója, Darren Woods szerint, hiába érkezik erre irányuló nyomás Washingtonból és Moszkvából is.
A Financial Timesnak adott interjújában a cégvezető arról beszélt, hogy az Exxon csupán a Szahalin–1 projekthez kapcsolódó 4,6 milliárd dolláros befektetését szeretné visszaszerezni, amit Moszkva kisajátított az orosz–ukrán háború kezdete után. Az ügyben 2023 eleje óta folynak a tárgyalások, amikor az olajvállalat arbitrációs eljárást kezdett Oroszország ellen, miután
Vlagyimir Putyin orosz elnök rendeletben kobozta el az amerikai cég 30 százalékos tulajdonrészét a projektben.
Azonban a múlt hónapban Donald Trump amerikai elnök a gazdasági kapcsolatok elmélyítéséről is tárgyalt Alaszkában Putyinnal, ám áttörés a béketárgyalásokon vagy a két ország közötti gazdasági kapcsolatokban azóta sem történt, sőt ismét előkerült az újabb amerikai szankciók kérdése is.
Az orosz hatóságok ugyanakkor továbbra is azt sugallják, hogy az Exxon visszatérését akár engedélyeznék is. Szerdán Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes arról beszélt, hogy folyamatosak az amerikai–orosz tárgyalások az energiaipari együttműködésről, beleértve a Szahalin–1 projektet is.
A múlt hónapban ismét felmerült az Exxon esetleges visszatérése a Szahalin–1-hez, miután Putyin módosította a cég részesedését elkobzó rendeletet, megnyitva a lehetőséget a nyugati cégek visszatérte előtt. Bár Oroszország szívesen visszacsábítaná a nyugati olajcégeket beruházások és technikai képzettség fejében, ám
a nyugati vállalatok egyelőre ódzkodnak attól, hogy visszatérjenek az országba, ahol dollármilliárdokat kellett leírniuk veszteségként.
Elemzők is úgy látják, hogy az Exxon számára csak a Szahalin–1-hez való visszatérés lehet életképes, ám az önálló új beruházások kockázata túl nagy, miközben az olajtársaság világszerte kedvezőbb befektetési lehetőségekkel bír.
Az Exxon-vezér emellett az Európai Uniót is figyelmeztette, hogy túl messzire megy a vállalati fenntarthatósággal és kellő gondossággal kapcsolatos irányelvével, ami azt eredményezheti, hogy az olajcég kivonul a kontinensről, ahol mintegy 12 ezer főt alkalmaz.
A szabályozás értelmében az uniós, illetve a közösség területén jelentős üzletet bonyolító cégeknek biztosítaniuk kell, hogy ellátási láncuk nem károsítja a környezetet vagy az emberi jogokat. A szabálysértőkkel szemben akár az éves bevétel 5 százalékát elérő bírság is kiszabható. Woods szerint ezzel a fenyegetéssel a feje fölött az Exxon képtelen lesz folytatni a működését az unióban.
