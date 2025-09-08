Oroszországnak minden oka megvan arra, hogy újból kártérítést követeljen Finnországtól – közölte Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke írásában, amelyet a TASZSZ ismertetett.

Medvegyev szerint a finnek háborúra készülnek / Fotó: AFP

Finnország háborúra készül

Medvegyev kifejtette, hogy a lehetséges kártérítési kötelezettség a finnek második világháborús cselekményeiért járna. Elmondta, hogy a NATO-ba való belépés után a finn hatóságok megsértették a korábban aláírt megállapodásokat, többek között az 1947-es párizsi békeszerződés védelmi cikkelyét és a 1992-es, az Orosz Föderációval való kapcsolatok alapjairól szóló szerződésnek a fegyveres erők területen kívüli alkalmazásának mellőzéséről szóló cikkeit.

Előtte a Biztonsági Tanács alelnöke hozzátette, hogy Finnország háborúra készül Oroszországgal.

Az oroszok már a finnek „barátságtalan cselekedeteire” készülnek a NATO-tagságuk után

Finn hálátlanság és hazugság

„Az új finn doktrína: ostobaság, hazugság, hálátlanság” – a volt orosz elnök ezt a címet adta írásának. „Oroszország és Finnország kölcsönösen előnyös kapcsolata Helsinki lépései miatt omlott össze teljesen” – írta.

A múlt héten meglátogattam Oroszország és Finnország határát a Leningrádi régióban. Beszéltem a területek hatóságainak vezetőivel és a határőrökkel. A határon nincs forgalom, pedig nemrég még nagyon zsúfolt volt. Helsinki kezdeményezésére teljesen összeomlottak a normális, kölcsönösen előnyös kapcsolatok, amelyeket évtizedek alatt építettek fel

– fejtette ki véleményét a politikus. Medvegyev hangsúlyozta, hogy ez a helyzet elsősorban a finn állampolgárokat érinti negatívan, hisz ők voltak azok, akik korábban a kétoldalú kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlődésének számos előnyét élvezték. Elmondta, hogy ezért ma a finn lakosság elégedetlenségét fejezi ki a hatóságok ostoba politikája miatt, amely nyilvánvalóan nem az ő érdekeiket szolgálja.