Deviza
EUR/HUF393.39 +0.16% USD/HUF335.46 +0.03% GBP/HUF453.72 +0.27% CHF/HUF421.59 +0.46% PLN/HUF92.59 +0.27% RON/HUF77.56 +0.19% CZK/HUF16.14 +0.24% EUR/HUF393.39 +0.16% USD/HUF335.46 +0.03% GBP/HUF453.72 +0.27% CHF/HUF421.59 +0.46% PLN/HUF92.59 +0.27% RON/HUF77.56 +0.19% CZK/HUF16.14 +0.24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,141.62 -0.04% MTELEKOM1,896 -0.11% MOL2,896 -0.14% OTP29,970 -0.43% RICHTER10,370 +0.96% OPUS555 -0.54% ANY7,720 -1.04% AUTOWALLIS160 -0.63% WABERERS5,120 0% BUMIX9,318.35 +0.27% CETOP3,467.63 -0.48% CETOP NTR2,174.02 +0.63% BUX103,141.62 -0.04% MTELEKOM1,896 -0.11% MOL2,896 -0.14% OTP29,970 -0.43% RICHTER10,370 +0.96% OPUS555 -0.54% ANY7,720 -1.04% AUTOWALLIS160 -0.63% WABERERS5,120 0% BUMIX9,318.35 +0.27% CETOP3,467.63 -0.48% CETOP NTR2,174.02 +0.63%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
finn
orosz
kártérítés

A hálátlan és hazudós finnek fizessenek háborús kártérítést – követeli a volt orosz elnök

Az Orosz Föderáció biztonsági tanácsának alelnöke, Dmitrij Medvegyev a sajtóban azt közölte, hogy az orosz határon való elzárkózás kizárólag a finnek érdekeit érinti negatívan.
VG
2025.09.08, 11:51
Frissítve: 2025.09.08, 12:04

Oroszországnak minden oka megvan arra, hogy újból kártérítést követeljen Finnországtól – közölte Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke írásában, amelyet a TASZSZ ismertetett.

Dmitrij Medvegyev, Finnország, finn, orosz, ukrán háború
Medvegyev szerint a finnek háborúra készülnek / Fotó: AFP

Finnország háborúra készül

Medvegyev kifejtette, hogy a lehetséges kártérítési kötelezettség a finnek második világháborús cselekményeiért járna. Elmondta, hogy a NATO-ba való belépés után a finn hatóságok megsértették a korábban aláírt megállapodásokat, többek között az 1947-es párizsi békeszerződés védelmi cikkelyét és a 1992-es, az Orosz Föderációval való kapcsolatok alapjairól szóló szerződésnek a fegyveres erők területen kívüli alkalmazásának mellőzéséről szóló cikkeit.

Előtte a Biztonsági Tanács alelnöke hozzátette, hogy Finnország háborúra készül Oroszországgal.

Az oroszok már a finnek „barátságtalan cselekedeteire” készülnek a NATO-tagságuk után

Finn hálátlanság és hazugság

„Az új finn doktrína: ostobaság, hazugság, hálátlanság” – a volt orosz elnök ezt a címet adta írásának. „Oroszország és Finnország kölcsönösen előnyös kapcsolata Helsinki lépései miatt omlott össze teljesen” – írta.

A múlt héten meglátogattam Oroszország és Finnország határát a Leningrádi régióban. Beszéltem a területek hatóságainak vezetőivel és a határőrökkel. A határon nincs forgalom, pedig nemrég még nagyon zsúfolt volt. Helsinki kezdeményezésére teljesen összeomlottak a normális, kölcsönösen előnyös kapcsolatok, amelyeket évtizedek alatt építettek fel

– fejtette ki véleményét a politikus. Medvegyev hangsúlyozta, hogy ez a helyzet elsősorban a finn állampolgárokat érinti negatívan, hisz ők voltak azok, akik korábban a kétoldalú kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlődésének számos előnyét élvezték. Elmondta, hogy ezért ma a finn lakosság  elégedetlenségét fejezi ki a hatóságok ostoba politikája miatt, amely nyilvánvalóan nem az ő érdekeiket szolgálja.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu