Deviza
EUR/HUF390.62 +0.35% USD/HUF332.34 +0.63% GBP/HUF448.03 +0.09% CHF/HUF418.06 +0.33% PLN/HUF91.63 +0.28% RON/HUF76.96 +0.22% CZK/HUF16.09 +0.44% EUR/HUF390.62 +0.35% USD/HUF332.34 +0.63% GBP/HUF448.03 +0.09% CHF/HUF418.06 +0.33% PLN/HUF91.63 +0.28% RON/HUF76.96 +0.22% CZK/HUF16.09 +0.44%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,099.05 +0.47% MTELEKOM1,848 -0.22% MOL2,772 -0.86% OTP29,410 +1.8% RICHTER9,790 -0.81% OPUS520 -2.62% ANY7,400 +0.82% AUTOWALLIS153 -2.55% WABERERS5,020 -1.57% BUMIX9,309.63 +0.54% CETOP3,438.24 -0.24% CETOP NTR2,142.03 -0.24% BUX100,099.05 +0.47% MTELEKOM1,848 -0.22% MOL2,772 -0.86% OTP29,410 +1.8% RICHTER9,790 -0.81% OPUS520 -2.62% ANY7,400 +0.82% AUTOWALLIS153 -2.55% WABERERS5,020 -1.57% BUMIX9,309.63 +0.54% CETOP3,438.24 -0.24% CETOP NTR2,142.03 -0.24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Emmanuel Macron
turizmus
Notre-Dame
Franciaország
Párizs

Újra megnyitották a Notre-Dame ikertornyait, először a tűzvész óta

A párizsi Notre-Dame ikertornyai újra látogathatók, hat évvel a pusztító tűzvész után. A francia turizmus közben minden idők legmagasabb bevételét érte el: júliusban meghaladta a 9023 millió eurót.
Nemes Tamás
2025.09.19., 16:37

A francia turizmus szimbolikusan és gazdasági értelemben is fordulóponthoz érkezett: Emmanuel Macron elnök ünnepélyesen újranyitotta a párizsi Notre-Dame-katedrális két híres tornyát, amelyek a 2019-es tűzvészben súlyosan megrongálódtak.

francia turizmus
Miközben a francia turizmus minden idők legmagasabb bevételét érte el, a Notre-Dame ikertornyai is újra megnyíltak a látogatók előtt / Fotó: AFP

A közönség mostantól ismét felmászhat a 424 lépcsőfokon, hogy közelről láthassa a gótikus szörnyalakokat és a páratlan panorámát. 

A belépők az első hétvégére mindössze 24 perc alatt fogytak el.

A rekonstrukció összesen 700 millió euróba került, és Macron számára politikai siker is: betartotta ígéretét, miszerint öt éven belül helyreállítják a székesegyházat.

Bár a decemberi nagyszabású újranyitás után most a tornyok is visszanyerték régi fényüket, a felújítás folytatódik, a következő cél az apszis teljes restaurálása.

Együtt éled újra a Notre-Dame és a francia turizmus

A turizmus is új rekordot állított fel. A Banque de France adatai szerint júliusban a turisztikai bevételek elérték a 9023 millió eurót, ami minden idők legmagasabb havi értéke. Ez nemcsak a világjárvány utáni kilábalás végét jelzi, hanem azt is, hogy a kulturális attrakciók – élükön a Notre-Dame újjászületésével – új lendületet adnak a francia gazdaságnak.

Az újranyitott tornyok egyszerre szimbolizálják Párizs kitartását és a turizmus felfutását, amelynek hatása a következő hónapokban tovább erősítheti Franciaország gazdasági teljesítményét.

Notre-Dame: közel 300 milliárd forintból kapta vissza régi pompáját a székesegyház

Hamarosan átadják az öt évvel ezelőtt a tűzvész martalékává vált templomot, amely az egyik legnépszerűbb turistalátványosság volt. A Notre-Dame felújítása hatalmas összeg volt, megnéztük, mire költötték azt a több százmillió eurót. Az is kiderült, mire költik a jótékonykodások során összegyűlt, de már fel nem használt pénzt.

 

 

Infláció

Infláció
550 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
orosz vadászgép

Újabb ijedelem, orosz harci gépek repültek a NATO-tagállam légterébe ahol a magyar Gripenek szolgálnak

A NATO azonnal reagált, Tallinn pedig diplomáciai tiltakozó jegyzéket adott át az orosz ügyvivőnek.
2 perc
Elon Musk

Musk hegyek közt is adni fog térerőt, és hogy biztos legyen, erre rá is tett 17 milliárd dollárt

Az EchoStar frekvenciáinak megszerzésével új korszak nyílhat a mobilpiacon.
8 perc
gaming

Dagad a botrány a Sony és a Tencent között: a Horizon-per felforgatja a videójátékok világát

Eldőlhet, hogy kisajátíthatók-e a videójátékos klisék, vagy csak a Sony irigykedik.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu