Újra megnyitották a Notre-Dame ikertornyait, először a tűzvész óta

A francia turizmus szimbolikusan és gazdasági értelemben is fordulóponthoz érkezett: Emmanuel Macron elnök ünnepélyesen újranyitotta a párizsi Notre-Dame-katedrális két híres tornyát, amelyek a 2019-es tűzvészben súlyosan megrongálódtak.

Miközben a francia turizmus minden idők legmagasabb bevételét érte el, a Notre-Dame ikertornyai is újra megnyíltak a látogatók előtt / Fotó: AFP

A közönség mostantól ismét felmászhat a 424 lépcsőfokon, hogy közelről láthassa a gótikus szörnyalakokat és a páratlan panorámát.

A belépők az első hétvégére mindössze 24 perc alatt fogytak el.

A rekonstrukció összesen 700 millió euróba került, és Macron számára politikai siker is: betartotta ígéretét, miszerint öt éven belül helyreállítják a székesegyházat.

Bár a decemberi nagyszabású újranyitás után most a tornyok is visszanyerték régi fényüket, a felújítás folytatódik, a következő cél az apszis teljes restaurálása.

Együtt éled újra a Notre-Dame és a francia turizmus

A turizmus is új rekordot állított fel. A Banque de France adatai szerint júliusban a turisztikai bevételek elérték a 9023 millió eurót, ami minden idők legmagasabb havi értéke. Ez nemcsak a világjárvány utáni kilábalás végét jelzi, hanem azt is, hogy a kulturális attrakciók – élükön a Notre-Dame újjászületésével – új lendületet adnak a francia gazdaságnak.

Az újranyitott tornyok egyszerre szimbolizálják Párizs kitartását és a turizmus felfutását, amelynek hatása a következő hónapokban tovább erősítheti Franciaország gazdasági teljesítményét.