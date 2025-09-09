Megbénul Európa második legnagyobb gazdasága, gigantikus sztrájk lesz: leáll a közlekedés, bezárnak a boltok - „Mindenki maradjon otthon!"

A Bloquons tous nevű polgári tiltakozómozgalom országos tiltakozásra szólított fel szerdára, elsősorban Francois Bayrou jelenlegi miniszterelnök 2026-os költségvetési tervei, és különösen az ő javaslata miatt, hogy szüntessenek meg két banki ünnepnapot — közölte a Connexion.
Franciaország városaiban és településein nagy tüntetéseket terveznek, amelyek közül sok a közösségi médián keresztül szerveződik, másokat pedig szakszervezetek támogatnak.
Míg a sztrájkok okozta közlekedési lezárásokat legkésőbb kedd este közlik, a polgári tiltakozásokban részt venni szándékozók száma nem ismert. A közvélemény-kutatások szerint a franciák alig fele támogatja a mozgalmat, negyedük pedig közömbös.
Több vállalat azt javasolja alkalmazottainak, hogy aznap otthonról dolgozzanak, hogy minimalizálják a késéseket.
Olyan állapotban éri ez az egész az országot, amikor már potenciálisan nem lesz kormánya. Ezzel a megmozdulással ágyazna meg a lakosság a nyolc nappal későbbi, szeptember 18. nagy sztrájknak, amelyet a legnagyobb francia szakszervezetek hirdettek meg.
A szupermarketek dolgozói sztrájkba lépnek, ami hosszabb sorokhoz és váratlan bezárásokhoz vezethet az üzletekben. Más dolgozók és tulajdonosok is elhagyhatják az üzleteket, vagy bezárhatnak arra a napra, hogy csatlakozzanak a tiltakozásokhoz. A mozgalom egy szélesebb körű gazdasági tiltakozás meghirdetésére is meghívta a lakosságot, amely azt támogatja, hogy az emberek a bankkártya használata helyett készpénzt vegyenek ki a számlájukról a kiadásaik fedezésére, korlátozzák a bankok tranzakciós díjakból származó bevételeit, valamint a nagyvállalatok helyett kisebb helyi üzletekben vásároljanak.
A hulladékgyűjtő dolgozókat is sztrájkra buzdították.
A szakszervezeti tüntetések mellett egy hónapos sztrájkot hirdettek meg mind a kórházi dolgozók, mind a köztisztviselők, illetve a közkórházakban dolgozók részéről, ami szerdán megbénítja a szektort. A szakszervezetek azért csatlakoznak a tiltakozáshoz, mert bevezetnék a francia egészségügyi rendszerben részesülő betegek franchise-díjának emelését.
Az állami kórházakban dolgozó egészségügyi szakembereknek be kell tartaniuk a minimális szolgáltatási követelményeket, ami azt jelenti, hogy az alapvető egészségügyi szolgáltatások nem lesznek érintettek.
Miközben az oktatási szektorban a tanári szakszervezetek sztrájkot folytatnak, a diákszövetségek – és néhány szélsőbaloldali politikus – arra szólítják fel a középiskolák és egyetemek diákjait, hogy hagyják el az intézményeket, vagy „foglalják el” az épületeket.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.