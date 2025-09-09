Deviza
Megbénul Európa második legnagyobb gazdasága, gigantikus sztrájk lesz: leáll a közlekedés, bezárnak a boltok - „Mindenki maradjon otthon!"

Szeptember 10-re szervezett országos tiltakozás lesz a franciáknál, ami számos ágazatban komoly zavarokat okozhat. Franciaország nem hajlandó búcsút mondani annak a két ünnepnapjának, amelyet Francois Bayrou 2026-os költségvetési terve szerint eltöröltek volna.
VG
2025.09.09., 08:32
Fotó: regionalbahn.hu

A Bloquons tous nevű polgári tiltakozómozgalom országos tiltakozásra szólított fel szerdára, elsősorban Francois Bayrou jelenlegi miniszterelnök 2026-os költségvetési tervei, és különösen az ő javaslata miatt, hogy szüntessenek meg két banki ünnepnapot — közölte a Connexion.

Párizs, szeptember, Franciaországlevegő levegőminőség kerékpár
Országszerte hatalmas sztrájkra készülnek szeptemberben / Fotó: Shutterstock

Kis sztrájk a nagy sztrájk előtt

Franciaország városaiban és településein nagy tüntetéseket terveznek, amelyek közül sok a közösségi médián keresztül szerveződik, másokat pedig szakszervezetek támogatnak.

Míg a sztrájkok okozta közlekedési lezárásokat legkésőbb kedd este közlik, a polgári tiltakozásokban részt venni szándékozók száma nem ismert. A közvélemény-kutatások szerint a franciák alig fele támogatja a mozgalmat, negyedük pedig közömbös. 

Több vállalat azt javasolja alkalmazottainak, hogy aznap otthonról dolgozzanak, hogy minimalizálják a késéseket. 

Olyan állapotban éri ez az egész az országot, amikor már potenciálisan nem lesz kormánya. Ezzel a megmozdulással ágyazna meg a lakosság a nyolc nappal későbbi, szeptember 18. nagy sztrájknak, amelyet a legnagyobb francia szakszervezetek hirdettek meg. 

Az üzletek és szupermarketek hirtelen zárhatnak be

A szupermarketek dolgozói sztrájkba lépnek, ami hosszabb sorokhoz és váratlan bezárásokhoz vezethet az üzletekben. Más dolgozók és tulajdonosok is elhagyhatják az üzleteket, vagy bezárhatnak arra a napra, hogy csatlakozzanak a tiltakozásokhoz. A mozgalom egy szélesebb körű gazdasági tiltakozás meghirdetésére is meghívta a lakosságot, amely azt támogatja, hogy az emberek a bankkártya használata helyett készpénzt vegyenek ki a számlájukról a kiadásaik fedezésére, korlátozzák a bankok tranzakciós díjakból származó bevételeit, valamint a nagyvállalatok helyett kisebb helyi üzletekben vásároljanak.

A hulladékgyűjtő dolgozókat is sztrájkra buzdították.

Francia kórházak

A szakszervezeti tüntetések mellett egy hónapos sztrájkot hirdettek meg mind a kórházi dolgozók, mind a köztisztviselők, illetve a közkórházakban dolgozók részéről, ami szerdán megbénítja a szektort. A szakszervezetek azért csatlakoznak a tiltakozáshoz, mert bevezetnék a francia egészségügyi rendszerben részesülő betegek franchise-díjának emelését.

Az állami kórházakban dolgozó egészségügyi szakembereknek be kell tartaniuk a minimális szolgáltatási követelményeket, ami azt jelenti, hogy az alapvető egészségügyi szolgáltatások nem lesznek érintettek. 

Iskolák és egyetemek

Miközben az oktatási szektorban a tanári szakszervezetek sztrájkot folytatnak, a diákszövetségek – és néhány szélsőbaloldali politikus – arra szólítják fel a középiskolák és egyetemek diákjait, hogy hagyják el az intézményeket, vagy „foglalják el” az épületeket. 

