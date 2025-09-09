Dráma Hollandiában, tömegek kerülnek utcára: bezár a legendás gyár, persze, hogy Magyarországra költöztetik

A hollandiai Accell kerékpárgyártó vállalat, amely többek között a Batavus, Sparta és Babboe márkák tulajdonosa, bezárja utolsó holland kerékpárgyárát. A jövőben csak Magyarországon és Franciaországban kíván gyártani. A heerenveeni gyár bezárása miatt 160 ember veszíti el munkahelyét — közölte a holland der Volkskrant.

Hollandia egyik legnagyobb kerékpárgyártója Magyarországra költözik / Fotó: der Volkskrant

Az Accell már régóta rossz helyzetben van. Tavaly januárban a vállalat bejelentette, hogy 100-150 munkahelyet szüntet meg Hollandiában. A konszern emellett összevonta két gyárát Heerenveenben. Az FNV szakszervezet már akkor figyelmeztetett az Accell lehetséges megszűnésére. A vállalat az elmúlt években már Németországban és Törökországban is bezárt gyárakat.

Hollandia reményei

Az Accell szerint a gyár bezárása egy úgynevezett átalakítási terv része. A vállalat továbbra is Heerenveenben szeretné létrehozni a kerékpárgyártás stratégiai központját, így megtart mintegy száz alkalmazottat, akiknek elsősorban a kerékpárok tervezésére és gyártására kell összpontosítania.

Hatalmas pofonba szaladt bele a BlackRock, a holland nyugdíjasok példát statuáltak

Fenntarthatatlan állapot

Az Accell 2022-es, körülbelül 1,8 milliárd eurós felvásárlása a KKR amerikai befektető egyik legrosszabb befektetésének számít. Az amerikai hitelminősítő Fitch tavaly fenntarthatatlannak minősítette a kerékpárgyártó vállalat pénzügyi helyzetét, és lejjebb sorolta a hitelképes vállalatok listáján. A Fitch emellett kétségbe vonta az Accell képességét, hogy pénzügyi kötelezettségeinek eleget tegyen.

A drámai bezárás

Az FNV szakszervezet drámai eseménynek nevezi a gyár bezárását. Masja Zwart, az FNV vezetője az ANP hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy „Hollandia kerékpáros ország, ennek ellenére nem lehet többé Hollandiában gyártott Batavus kerékpárt vásárolni”. A vezető a gyár bezárását a KKR befektető általi felvásárlás „közvetlen következményének” nevezi.