Most van bajban Európa: aláírták, hatalmas gázvezeték épül Oroszország és Kína között – a Szibéria Ereje 2. olyan olcsón szállít, amiről Brüsszelben csak álmodnak

„Három ország – Oroszország, Kína és Mongólia – vezetőinek nyilvános nyilatkozatával ma jogilag kötelező érvényű memorandumot írtak alá a Szibéria Ereje 2. gázvezeték és a Szojuz-Vosztok tranzit gázvezeték Mongólián keresztül történő megépítéséről. Ez a projekt lehetővé teszi, hogy évente 50 milliárd köbméter gázt szállítsanak Oroszországból Mongóliába tranzit útján” – mondta.

Új gázvezeték épül Oroszország és Kína között / Fotó: Shutterstock

Az új megállapodás szerinti szállítások várhatóan 30 évig folytatódnak. Ezenkívül megállapodás született arról, hogy

a Szibéria Erején keresztülmenő szállításokat megnövelik:

az eddigi évi 38 milliárd köbméterről 44 milliárd köbméterre – írja az Interfax. Emellett a távol-keleti útvonalon szállított gázmennyiség is évi 10 milliárd köbméterre nő.

A gáz árával kapcsolatos kérdésekre válaszolva a Gazprom vezetője azt mondta, a kereskedelmi kérdésekről külön fognak beszámolni. Azt is hangsúlyozta, hogy a Gazprom és a CNPC stratégiai együttműködési memorandumot írt alá, amely új szintre emeli az együttműködésüket.

A kifizetések pénznemével kapcsolatos kérdésre válaszolva Miller közölte: most a pénz fele rubelben, másik fele pedig egyéb devizában van. A Gazprom vezetője szerint

a Kínába irányuló gázszállítás objektíve olcsóbb, mint az európaié, mivel rövidebb a szállítási útvonal.

„Kínába Kelet-Szibéria lelőhelyeiről, Európába pedig Nyugat-Szibériából szállítják a gázt. A nyugat-szibériai lelőhelyek sokkal távolabb helyezkednek el, mint a kelet-szibériaiak, Oroszország és Kína vagy Oroszország és Mongólia határáig terjednek. Ennek megfelelően a kínai piacra irányuló gázszállítás költségei jelentősen alacsonyabbak. Ezért objektíve nézve: a kínai piac közelebb van, a logisztikai költségek alacsonyabbak, és ennek megfelelően az ár is objektíve alacsonyabb” – magyarázta az orosz gázipari szakember.

A Szibéria Ereje 2. mongóliai szakaszán kezdődik a munka

A Szibéria Ereje 2. gázvezeték mongóliai szakaszának építése 2024 első negyedévében vagy első fél évében kezdődhet – jelentette ki korábban Viktoria Abramcsenko orosz miniszterelnök-helyettes. A vezeték építéséről évek óta folynak a tárgyalások, elkészülte esetén évente ötvenmilliárd köbméter gáz szállítására lesz képes Mongólián keresztül Kínába – ez majdnem eléri a felrobbantott Északi Áramlat 1. kapacitását. A Reuters tudósítása szerint azonban a felek messze vannak még a megállapodástól kulcskérdésekben, például az árazást illetően.