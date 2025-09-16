Deviza
Kínára tervezett MI-csip: a kutyának sem kell az Nvidia legújabb modellje – a tech óriások a tiltott zónába járnak

A drága, korlátozott teljesítményű modell nem tudja felvenni a versenyt a szürkepiacon féláron kapható tiltott csipekkel, miközben mindenki a H20 és a jóval erősebb B30A engedélyezésére vár. Az Nvidia legújabb kínai piacra szabott MI-csipje, az RTX6000D, alig keltett érdeklődést a helyi vállalatok körében, ami újabb buktató a technológiai óriás ázsiai terjeszkedésében.
VG
2025.09.16., 11:59

Az Nvidia legfrissebb, kifejezetten a kínai piacra tervezett mesterségesintelligencia-csipje, az RTX6000D alig talált vevőre a legnagyobb helyi technológiai cégek között, mivel bár a modell mindenben igyekszik megfelelni az amerikai exportkorlátozásoknak, a keleti vállalatok drágának és gyengének tartják a versenytársakkal és még a gyártó saját modelljeivel szemben is – írta a Reuters bennfentes forrásokra hivatkozva.

NVIDIA - Photo Illustration
Az Nvidia legújabb kínai piacra szabott MI-csipje, az RTX6000D, alig keltett érdeklődést a helyi vállalatok körében, ami újabb buktató a technológiai óriás ázsiai terjeszkedésében / Fotó: NurPhoto via AFP

Az RTX6000D körülbelül 50 ezer jüanba, vagyis nagyjából hétezer dollárba kerül, miközben a feketepiacon féláron is hozzá lehet jutni a hivatalosan tiltott RTX5090-hez, amely ráadásul erősebb is. Ez sok vállalatot arra késztetett, hogy inkább kivárjon a vásárlással.

A tech óriások valódi Nvidia-teljesítményt akarnak

Az Alibaba, a Tencent és a ByteDance sem adott le komolyabb rendeléseket, mert abban bíznak, hogy az Nvidia H20-as csipjének szállításai újraindulnak. Bár az amerikai hatóságok júliusban ismét engedélyezték az értékesítést, a szállítás még mindig nem indult el. Ennél is nagyobb a várakozás az Nvidia B30A modellje körül, amely akár hatszoros teljesítményt is hozhatna a H20-hoz képest, miközben kétszer annyiba kerülne.

Az Nvidia hivatalosan csak annyit reagált, hogy „a piac versenyképes, és a lehető legjobb termékeket kínáljuk”. A kínai hatóságok azonban az utóbbi időben fokozottan ellenőrzik a külföldi csipek használatát

Peking nemrég az amerikai vállalatot a monopóliumellenes törvények megsértésével vádolta, és többet is beidéztek a H20 vásárlásai miatt.

Az RTX6000D a legújabb Blackwell-modellre épül, de memória-sávszélessége épp a washingtoni korlátozások alatti értékre lett beállítva. Ez a kompromisszum azonban egyelőre kevésnek tűnik ahhoz, hogy meggyőzze a kínai óriásokat.

A mostani visszafogott kereslet éles kontrasztban áll az elemzői várakozásokkal: a JPMorgan és a Morgan Stanley idén másfél-kétmillió darab RTX6000D leszállítását jósolta. Ha azonban a H20 vagy a jóval erősebb B30A megkapja a washingtoni jóváhagyást, könnyen lehet, hogy az RTX6000D sorsa már most meg lett pecsételve.

Az Nvidia új mesterséges intelligencia-csipet fejleszt Kínának

Az Nvidia nem adhatja el a csúcskategóriás félvezetőit a kínai cégeknek, így a vállalat kénytelen gyengébb teljesítményű csipeket értékesíteni a távol-keleti országban. Források szerint az Nvidia egy új csipen dolgozik, amely megfelel az amerikai exportszabályoknak.

 

Blackwell

Kínára tervezett MI-csip: a kutyának sem kell az Nvidia legújabb modellje – a tech óriások a tiltott zónába járnak

A drága, korlátozott teljesítményű modell nem tudja felvenni a versenyt a szürkepiacon féláron kapható tiltott csipekkel, miközben mindenki a H20 és a jóval erősebb B30A engedélyezésére vár.
MKIK

Turbófokozatot kaptak a magyar vállalkozások – már külföldről kopogtatnak a bejelentés miatt

A kezdeményezés hét helyszínen teremt lehetőséget a nagyvállalatok és a hazai kkv-k kapcsolatépítésére.
usa

Amerika 60 nap alatt megállítja az orosz-ukrán háborút — ezért hatalmas árat fizethet Európa

Amerika beszünteti a háborút, de magas árat követel érte.

