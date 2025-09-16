Kínára tervezett MI-csip: a kutyának sem kell az Nvidia legújabb modellje – a tech óriások a tiltott zónába járnak

Az Nvidia legfrissebb, kifejezetten a kínai piacra tervezett mesterségesintelligencia-csipje, az RTX6000D alig talált vevőre a legnagyobb helyi technológiai cégek között, mivel bár a modell mindenben igyekszik megfelelni az amerikai exportkorlátozásoknak, a keleti vállalatok drágának és gyengének tartják a versenytársakkal és még a gyártó saját modelljeivel szemben is – írta a Reuters bennfentes forrásokra hivatkozva.
Az RTX6000D körülbelül 50 ezer jüanba, vagyis nagyjából hétezer dollárba kerül, miközben a feketepiacon féláron is hozzá lehet jutni a hivatalosan tiltott RTX5090-hez, amely ráadásul erősebb is. Ez sok vállalatot arra késztetett, hogy inkább kivárjon a vásárlással.
Az Alibaba, a Tencent és a ByteDance sem adott le komolyabb rendeléseket, mert abban bíznak, hogy az Nvidia H20-as csipjének szállításai újraindulnak. Bár az amerikai hatóságok júliusban ismét engedélyezték az értékesítést, a szállítás még mindig nem indult el. Ennél is nagyobb a várakozás az Nvidia B30A modellje körül, amely akár hatszoros teljesítményt is hozhatna a H20-hoz képest, miközben kétszer annyiba kerülne.
Az Nvidia hivatalosan csak annyit reagált, hogy „a piac versenyképes, és a lehető legjobb termékeket kínáljuk”. A kínai hatóságok azonban az utóbbi időben fokozottan ellenőrzik a külföldi csipek használatát:
Peking nemrég az amerikai vállalatot a monopóliumellenes törvények megsértésével vádolta, és többet is beidéztek a H20 vásárlásai miatt.
Az RTX6000D a legújabb Blackwell-modellre épül, de memória-sávszélessége épp a washingtoni korlátozások alatti értékre lett beállítva. Ez a kompromisszum azonban egyelőre kevésnek tűnik ahhoz, hogy meggyőzze a kínai óriásokat.
A mostani visszafogott kereslet éles kontrasztban áll az elemzői várakozásokkal: a JPMorgan és a Morgan Stanley idén másfél-kétmillió darab RTX6000D leszállítását jósolta. Ha azonban a H20 vagy a jóval erősebb B30A megkapja a washingtoni jóváhagyást, könnyen lehet, hogy az RTX6000D sorsa már most meg lett pecsételve.
