Deviza
EUR/HUF390.02 +0.08% USD/HUF329.06 +0.23% GBP/HUF449.64 +0.31% CHF/HUF418.24 +0.13% PLN/HUF91.68 -0.02% RON/HUF76.96 +0.01% CZK/HUF16.03 +0.07% EUR/HUF390.02 +0.08% USD/HUF329.06 +0.23% GBP/HUF449.64 +0.31% CHF/HUF418.24 +0.13% PLN/HUF91.68 -0.02% RON/HUF76.96 +0.01% CZK/HUF16.03 +0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,591.82 -0.29% MTELEKOM1,860 0% MOL2,802 +0.07% OTP28,820 -0.66% RICHTER9,870 -0.25% OPUS539 -2.41% ANY6,960 -2.59% AUTOWALLIS153.5 -0.33% WABERERS5,100 +0.39% BUMIX9,233.89 +0.72% CETOP3,441.35 -1.08% CETOP NTR2,146.53 +0.12% BUX99,591.82 -0.29% MTELEKOM1,860 0% MOL2,802 +0.07% OTP28,820 -0.66% RICHTER9,870 -0.25% OPUS539 -2.41% ANY6,960 -2.59% AUTOWALLIS153.5 -0.33% WABERERS5,100 +0.39% BUMIX9,233.89 +0.72% CETOP3,441.35 -1.08% CETOP NTR2,146.53 +0.12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Csipgyártás
Nvidia
mesterséges intelligencia
Kína

Folytatódik a kínai-amerikai csipháború: Peking minden eddiginél keményebbet lépett

A mesterségesintelligencia-versenyben a szoftverek mellett a fejlesztésekhez szükséges hardverek terén is élesedik a harc. Az Nvidia teljesen kiszorulhat Kínából, a már leadott rendeléseket is törölni kell.
K. B. G.
2025.09.17, 14:15
Frissítve: 2025.09.17, 14:42

Tovább durvul az amerikai–kínai csipháború, miután a kínai internetet felügyelő hatóság, a Kínai Kibertér-adminisztráció (CAC) arra kérte az ország legnagyobb technológiai cégeit, hogy hagyjanak fel az Nvidia-csipek vásárlásával, sőt, a már meglévő rendeléseiket is mondják fel.

Nvidia,Logo,On,Smartphone,Screen,With,Chinese,Flag,In,The
Az Nvidia teljesen kiszorulhat Kínából / Fotó: Saulo Ferreira Angelo / Shutterstock

A már megrendelt Nvidia-csipeket sem vehetik át a kínai cégek

A CAC olyan cégeket szólított fel az Nvidia direkt a kínai piacra tervezett RTX Pro 6000D csiprendeléseinek lemondására és a tesztelések befejezésére, mint az Alibaba vagy a ByteDance. A félvezetőt az Nvidia alig két hónapja mutatta be, és több kínai vállalat fejezte ki érdeklődését akár több tízezer csip rendelése iránt. A Financial Times összefoglalója szerint az Nvidia-szerverek szállítóival már a teszteléseket is elkezdték, mielőtt a CAC rendelkezése hatására felhagytak vele.

A mostani tiltás továbbmegy a korábbi, az Nvidia másik csak Kínába szánt csipjével, a H20-szal kapcsolatos iránymutatásnál, amivel Peking az Nvidia dominanciáját igyekszik megtörni a mesterségesintelligencia-fejlesztésekhez használt hardverek területén. 

Az amerikai csipfejlesztő még a Joe Biden elnöksége alatti exportkorlátozásokra válaszul kezdte el a Kínába szánt, lebutított csipek fejlesztését,

és a cégvezető Jensen Huang arról is beszélt, hogy a túlzott tiltás miatt az amerikai szabványok és megoldások kiszorulhatnak a kínai fejlesztésekből. A H20-as csipek bevételét 15 százalékos amerikai adó is terheli.

Kína technológiai függetlenségre vágyik

Kína azonban nem szeretné az amerikai technológiai függőséget fenntartani a mesterségesintelligencia-fejlesztések terén, ezért Peking egyre inkább igyekszik rávenni az ország cégeit arra, hogy szabaduljanak meg az Nvidiára utaltságuktól. A közelmúltban a kínai hatóságok a belföldi csipgyártók, mint az Nvidia és a Cambricon, valamint a technológiai cégek, mint az Alibaba és a Baidu, képviselőit is összehívták, hogy megvitassák a kérdést. Akkor arra jutottak, hogy 

a kínai mesterségesintelligencia-processzorok már felveszik a versenyt azokkal az amerikai csipekkel, melyek forgalmazása engedélyezett az országban.

A kínai vállalatok jövőre a mesterségesintelligencia-csipek gyártásának háromszorozását tervezik, hogy ki tudják elégíteni a belföldi keresletet. Az RTX 6000D-t az Nvidia a cégvezető Huang júliusi, pekingi útján mutatta be, amikor a vállalat a H20-as csipek exportkorlátozásának lazításáról is beszámolt. Az új csip az amerikai cég szerint a gyártási folyamatok automatizációját hivatott segíteni.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
783 cikk

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu