Nincs megállás: nem csak az autó olcsó és kínai, hanem már a gyémánt is

A gyémántárak 30 százalékkal csökkentek az elmúlt három évben, ami több tényezőre vezethető vissza. A gazdasági bizonytalanságok miatt a fogyasztók kevesebbet áldoznak a luxuscikkekre, az Y és a Z generáció inkább élményekre, utazásra vagy praktikusabb befektetésekre költ, mint borsos árú ásványokra.
A fiatal párok gyakran gyémánt nélküli gyűrűket választanak, vagy a pénztárcabarát mesterséges gyémántok felé fordulnak. Elemzők szerint a laborban készült gyémántok az Egyesült Államok kiskereskedelmi piacának 17 százalékát teszik ki, szemben a 2020-as 3 százalékkal. Piaci részesedésük még nagyobb az eljegyzési gyűrűk kategóriájában, itt a fogyasztók több mint fele vásárolt laborgyémánttal készített eljegyzési gyűrűt.
Az árazás a szintetikus drágakövek mellett szól: 2020-ban egy hibátlan, háromkarátos, mesterséges gyémánt kiskereskedelmi ára körülbelül 28 900 dollár (10 millió forint) volt, ami az idei második negyedévre 3900 dollárra (körülbelül 1,3 millió forint) esett vissza.
Az Indiát sújtó amerikai vámok sem könnyítenek a helyzeten, ugyanis Szúratban csiszolják a világ nyers gyémántjainak több mint 90 százalékát.
Az ékszerészek által használt szintetikus drágakövek több mint 70 százaléka Csengcsouból, a közép-kínai Henan tartomány központjából származik. Kína gyémántipari fellendülése geopolitikai okokkal magyarázható: Peking és Moszkva viszonya megromlott az 1960-as évek elején, így a Szovjetunió leállította az ipari gyémántok szállítását.
Mivel a távol-keleti ország nem rendelkezik saját készletekkel, ezért a gyártás felé fordult, és 1963-ban előállította első laboratóriumi gyémántját. Az 1980-as évekre az iparág meggyökeresedett Henan tartományban, a több mint 12 milliós Csengcsou a kínai gyémántipar központjává vált.
A kezdetben csak ipari felhasználásra szánt, laboratóriumban előállított gyémántok több mint egy évtizeddel ezelőtt megjelentek az ékszeriparban, majd az elmúlt években letarolták az ékszerek piacát. Kína több előnnyel rendelkezik a területen:
Ennek köszönhetően Peking előnyét egyelőre nem veszélyezteti senki. Az iparági szereplők szerint a ritka, egyedi természetes gyémántok iránt egy szűk réteg érdeklődhet a jövőben, míg a széles tömegek hosszú távon a laboratóriumi kövek felé fordulnak.
