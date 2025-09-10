Több a túlsúlyos, mint az alultáplált gyerek a világon – aggodalomra adnak okot a számok

A túlsúlyos iskoláskorú gyermekek száma globálisan meghaladta az alultáplált gyermekek számát. Ez az első alkalom, hogy az elhízás megelőzte az alultápláltságot az 5–19 éves korosztályban mint a leggyakoribb táplálkozási probléma az UNICEF szerdai jelentése szerint.

Fordulópont következett be a gyermekek körében: mára több az elhízott, mint az alultáplált köztük / Fotó: NeydtStock / Shutterstock

„Ma már, amikor rosszul tápláltságról beszélünk, nem csak sovány gyerekekre gondolunk” – mondta Catherine Russell, az UNICEF vezetője a Feeding Profit: How Food Environments are Failing Children (Táplálkozás profitért: hogyan ártanak a gyermekeknek az élelmiszer-környezetek) című jelentés kapcsán kiadott közleményben.

2000 óta a sovány gyermekek aránya 13 százalékról 9,2 százalékra csökkent az 5–19 éves korosztályban a világ több mint 190 országának adatai szerint. Ezzel szemben az elhízottak aránya 3 százalékról 9,4 százalékra emelkedett.

Világszerte minden ötödik 5–19 éves gyermek és serdülő, vagyis 391 millió fő túlsúlyos, közülük pedig egyre többet sorolnak az elhízott kategóriába.

A gyermekek akkor számítanak túlsúlyosnak, ha testsúlyuk jelentősen meghaladja az életkoruk, nemük és magasságuk szerinti egészséges szintet. Az elhízás a túlsúly súlyos formája, amely nagyobb kockázatot jelent az inzulinrezisztencia és a magas vérnyomás kialakulására, valamint életveszélyes betegségekre, például a 2-es típusú cukorbetegségre, a szív- és érrendszeri betegségekre és bizonyos rákfajtákra.

Az elhízás a szubszaharai Afrikát és Dél-Ázsiát kivéve mára minden régióban meghaladja a soványságot.

Az adatok szerint több csendes-óceáni szigetországban a legmagasabb az elhízás aránya világszerte: Niue esetében az 5–19 évesek 38 százaléka, a Cook-szigeteken 37 százaléka, Naurun pedig 33 százaléka elhízott. Ezek az arányok 2000 óta mind megduplázódtak, és nagyrészt a hagyományos étrendekről az olcsó, energiadús, importált élelmiszerekre való áttérés miatt alakultak így.

A magas jövedelmű országok közül sokban szintén magas az elhízás aránya, például az Egyesült Államokban 21 százalék.

Miért egyre több az elhízott gyermek a világon?

Az UNICEF kutatói szerint az elhízás növekvő trendje elsősorban az egészségtelen élelmiszerek fogyasztásának a következménye.