A nyári erdőtüzek után most árvizek sújtják a magyarok egyik kedvenc nyaralási célpontját

Több tengerparti várost is elöntött az ár a szlovén és horvát Isztria nyugati részén kedden, a heves esőzések után a helyi sajtó beszámolója szerint. A horvát-szlovén határfolyó, a Dragonja kezdett el áradni, de más közeli folyók is felduzzadtak és kiönthetnek a medrükből.
A helyieknek a hatóságok azt tanácsolták, hogy kerüljék a kockázatos helyzeteket, és maradjanak otthon. A regionális polgári védelmi és katasztrófavédelmi szervezetek óva intettek attól, hogy a folyók közelében található utakat használják az emberek.
A legnagyobb mértékben a Dragonja torkolatánál található Pirant sújtotta az özönvízszerű eső a Capri nevű helyi rádió szerint, de áradásokról számoltak be Portoroz üdülővárosban is, továbbá a Koper városához közeli Kostabona faluban földcsuszamlásról érkeztek jelentések.
Piranban, a turisták által kedvelt Tartini téren mintegy 30 centiméteres víz áll a Regional Obala nevű szlovén hírportál szerint.
Nem is csoda, hogy a partvidékre kiadták a folyók vízszintje miatt a legmagasabb fokú, vörös riasztást,
míg az ország nyugati részén továbbra is az eggyel alacsonyabb, narancssárga riasztás van érvényben. Várhatóan azonban szerdán már javul az időjárás.
Már a múlt héten is heves záporok és zivatarok okoztak problémákat a térségben, egyebek mellett villámárvizek földcsuszamlásokhoz vezettek, megrongálták a Rizana és Koper közötti vasútvonalat, és károkat okoztak a Divaca–Koper vasútvonal építkezésén.
A horvátországi Novigradnál 120 milliméter, Umagránál pedig 98 milliméter csapadék hullott. Novigrad környékéről jelentették a legtöbb kárt a horvát Indexnek nyilatkozó Dino Kozlevac megyei tűzoltóparancsnok szerint, aki elmondta, hogy minden szolgálat a helyszínen van, valamint erősítés érkezett Porecből, Rovinjból és Buzetből is.
A horvát meteorológiai szolgálat ezen túl rendkívül erős zivatartevékenységet is regisztrált,
két óra alatt közel kétezer villámcsapást jegyeztek fel.
Ugyanis egy úgynevezett csapadékvonat vonult el a térség felett a meteorológusok szerint, miután hasonló néhány nappal ezelőtt is elérte ugyanazt a területet, és akkor is áradásokat okozott.
