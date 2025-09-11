Mi lesz a dél-koreai amerikai befektetésekkel a Hyundai „rémisztő" razziája után?

„Rémisztőnek” nevezte a Hyundai épülő gyárában végrehajtott amerikai razziát a dél-koreai elnök, aki szerint ennek komoly negatív hatásai lehetnek a jövőbeni befektetésekre az Egyesült Államokban. Bár Donald Trump felajánlotta, hogy maradhatnak akiket őrizetbe vettek, egy kivételével ma hazautaznak az értük küldött különgépen.

Hazatérnek akiket a Hyundai georgiai építkezésén őrizetbe vettek / Fotó: AFP

A Hyundai és az LG Energy Solution 4,3 milliárd dolláros georgiai akkumulátorgyárának építkezésén végrehajtott razzia volt az amerikai belbiztonsági minisztérium legnagyobb ilyen akciója, 316 dél-koreait vettek őrizetbe 175 másik személlyel együtt a helyszínen.

Li Dzsemjong dél-koreai elnök csütörtöki sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a hazatérésüket elhalasztották, miután

Trump felajánlotta, hogy maradjanak

és folytassák az amerikaiak felkészítését. Cso Hjun külügyminiszter azonban végül abban egyezett meg amerikai kollégájával, Marco Rubióval, hogy egyelőre hazatérnek kipihenni a megpróbáltatásokat, és majd később visszatérnek, ha akarnak.

A koreai vállalatok sajtójelentések szerint már korábban is panaszkodtak a szigorú amerikai vízumszabályok miatt, ami nehezíti az építkezések felügyeletét és a helyi munkaerő kiképzését. A két fél még egyeztet arról, hogyan lehetne könnyíteni a dél-koreaiak számára a vízumkiadást, mondta az elnök.

Aggasztó a Hyundai tapasztalata

Li azonban a BBC tudósítása szerint arra is felhívta a figyelmet, hogy az eset után a dél-koreai vállalatok „nagyon óvatosak” lesznek az Egyesült Államokban történő befektetésekkel kapcsolatban.

Tiltakozás a razzia ellen / Fotó: USA TODAY Network via Reuters

„A helyzet rendkívül zavarba ejtő” – mondta Li, hozzátéve, hogy a dél-koreai vállalatoknál bevett gyakorlat munkásokat küldeni a külföldi gyárak felállításához.

Ha ez nem megengedett, akkor még nehezebbé válik gyártóüzemek létrehozása az Egyesült Államokban, így a vállalatok megkérdőjelhetik, hogy egyáltalán érdemes-e ezt megtenni

– vélekedett.

Még véglegesítik a kereskedelmi megállapodást

A befektetések pedig fontos részei az Egyesült Államok kereskedelmi megállapodásainak, amelyeket Trump beiktatása óta kötöttek. Dél-Korea és az Egyesült Államok elméletben már megegyezett, a szerződést azonban még nem írták alá, és a tárgyalások éppen 350 milliárd dolláros beruházási csomag miatt akadoznak.