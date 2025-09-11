Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
elektromos autó
e-autó
elektromos autók
Byd
Kína
Tesla

Csődhullám és vérfürdő az elektromos autók piacán

Az elektromos autók piaca jelentős átalakuláson megy keresztül. A Tesla szinte árnyéka önmagának, miközben a kínai márkák a globális piac leuralására készülnek. Magyarországon dinamikusan bővül az e-autók részesedése az utakon, azonban ehhez nagy szükség van az állami támogatásokra.
P. A. R.
2025.09.11., 17:01
Fotó: VG

Magyarországon dinamikusan bővül az elektromos autók száma az utakon. Tisztán elektromos személyautókból 2024. június végén körülbelül 52 ezer darab futott az utakon, egy év alatt ez a szám 80 ezer fölé nőtt. A statisztikák azt mutatják, hogy hónapról hónapra több ezer tisztán elektromos autóval bővül az országos flotta, bár azt is fontos látni, hogy jogszabályi előírások miatt volt egy kis visszaesés ezen a soron. 2024. szeptember elsejétől zöld rendszámot már csak a teljesen elektromos járművek kaphatnak, és azoknak a plug-in hibrideknek vagy hatótávnövelt elektromos járműveknek, amelyek korábban ilyen táblát kaptak, le kell azt cserélniük. Erre legkésőbb 2026 decemberéig van lehetőségük a tulajdonosoknak.

A Helyzetkép legújabb epizódját itt tekinthetik meg:

 

Az Európai Bizottság adatai szerint eloszlásukat tekintve az elektromos járművek egy jelentős része, körülbelül 50 ezer darab Budapesten van forgalomban, több mint 75 ezer pedig az ország többi részén. Ezek a számok tartalmazzák a személyautók mellett az egyéb elektromos járműveket, teherautókat, traktorokat is. 

Az elektromos autózás úttörőjének számító Tesla piaci részesedése az Egyesült Államokban nagyjából 8 éves mélypontra esett idén augusztusban. A Cox Automotive kutatócég adatai szerint az amerikai lakosság az egyre szélesebb e-autó kínálat mellett ritkábban választja a Tesla öregedő modelljeit. Szemléletes példa, hogy miközben a Tesla korábban az amerikai elektromosjármű-piac több mint 80 százalékát birtokolta, addig ma már a részesedése a tortából mindössze 38 százalék. Tovább árnyalja a képet, hogy miközben a vásárlók elfordulnak a Teslától, az e-autó-eladások havi szinten 24 százalékos növekedést mutattak idén júliusban.

Érdekes még megfigyelni Kínát. Az ország már hosszú ideje élen jár az elektromos átállásban, a világ első számú elektromosautó-gyártójának számító BYD pedig lassan az egész világot meghódítja. Azonban a cég ügyvezető elnökhelyettese, Stella Li a müncheni autókiállításon olyan kijelentéseket tett, melyek borús képet festenek az elektromos autózásról. Li szerint túlságosan sok gyártó kínál elektromos autókat. Csak Kínában majdnem 130 márka van a piacon, és ezek öldöklő árháborúban állnak egymással a vásárlók kegyeiért. Az árverseny annyira elharapódzott, hogy a Pekingnek be kellett avatkoznia, hogy leállítsa a csődöket okozó akciózást.

Stella Li azt mondta Németországban, hogy az egész világ számára elegendő lenne 10-15 elektromosautó-márka. Kijelentéseire reagálva több elemzőház is számításokba fogott. Például az Xpeng arra jutott, hogy 2030-ra az egész világon nem marad több 10 elektromos autókat gyártó vállalatnál.

Korábbi videóinkat ide kattintva érheti el.

 

