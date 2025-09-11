Csődhullám és vérfürdő az elektromos autók piacán

Magyarországon dinamikusan bővül az elektromos autók száma az utakon. Tisztán elektromos személyautókból 2024. június végén körülbelül 52 ezer darab futott az utakon, egy év alatt ez a szám 80 ezer fölé nőtt. A statisztikák azt mutatják, hogy hónapról hónapra több ezer tisztán elektromos autóval bővül az országos flotta, bár azt is fontos látni, hogy jogszabályi előírások miatt volt egy kis visszaesés ezen a soron. 2024. szeptember elsejétől zöld rendszámot már csak a teljesen elektromos járművek kaphatnak, és azoknak a plug-in hibrideknek vagy hatótávnövelt elektromos járműveknek, amelyek korábban ilyen táblát kaptak, le kell azt cserélniük. Erre legkésőbb 2026 decemberéig van lehetőségük a tulajdonosoknak.
Az Európai Bizottság adatai szerint eloszlásukat tekintve az elektromos járművek egy jelentős része, körülbelül 50 ezer darab Budapesten van forgalomban, több mint 75 ezer pedig az ország többi részén. Ezek a számok tartalmazzák a személyautók mellett az egyéb elektromos járműveket, teherautókat, traktorokat is.
Az elektromos autózás úttörőjének számító Tesla piaci részesedése az Egyesült Államokban nagyjából 8 éves mélypontra esett idén augusztusban. A Cox Automotive kutatócég adatai szerint az amerikai lakosság az egyre szélesebb e-autó kínálat mellett ritkábban választja a Tesla öregedő modelljeit. Szemléletes példa, hogy miközben a Tesla korábban az amerikai elektromosjármű-piac több mint 80 százalékát birtokolta, addig ma már a részesedése a tortából mindössze 38 százalék. Tovább árnyalja a képet, hogy miközben a vásárlók elfordulnak a Teslától, az e-autó-eladások havi szinten 24 százalékos növekedést mutattak idén júliusban.
Érdekes még megfigyelni Kínát. Az ország már hosszú ideje élen jár az elektromos átállásban, a világ első számú elektromosautó-gyártójának számító BYD pedig lassan az egész világot meghódítja. Azonban a cég ügyvezető elnökhelyettese, Stella Li a müncheni autókiállításon olyan kijelentéseket tett, melyek borús képet festenek az elektromos autózásról. Li szerint túlságosan sok gyártó kínál elektromos autókat. Csak Kínában majdnem 130 márka van a piacon, és ezek öldöklő árháborúban állnak egymással a vásárlók kegyeiért. Az árverseny annyira elharapódzott, hogy a Pekingnek be kellett avatkoznia, hogy leállítsa a csődöket okozó akciózást.
Stella Li azt mondta Németországban, hogy az egész világ számára elegendő lenne 10-15 elektromosautó-márka. Kijelentéseire reagálva több elemzőház is számításokba fogott. Például az Xpeng arra jutott, hogy 2030-ra az egész világon nem marad több 10 elektromos autókat gyártó vállalatnál.
