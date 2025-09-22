Kitört a bojkott, a miniszterelnök meghirdette: a világ legnépesebb országa mostantól ne vegyen amerikai termékeket – a McDonald's lehet az első áldozat

Narendra Modi indiai miniszterelnök vasárnap nyilvános beszédében arra kérte az állampolgárokat, hogy ne használjanak külföldi gyártmányú termékeket, helyette helyi termékeket vásároljanak. A kormányfő nagyszabású önellátási kampányba fogott, miután India kereskedelmi kapcsolatai az Amerikai Egyesült Államokkal megromlottak.

Narendra Modi az indiai termékek vásárlására buzdít / Fotó: Biju Boro / AFP

A Reuters arról számolt be, hogy Donald Trump amerikai elnök 50 százalékos vámot vetett ki az importált indiai árukra, Modi a „Swadeshi”, vagyis az Indiában gyártott áruk használatát szorgalmazta. Támogatói kampányokat indítottak az Indiában rendkívül népszerű amerikai márkák, köztük a McDonald’s, a Pepsi és az Apple bojkottjára.

„Rengeteg olyan terméket használunk naponta, amely külföldi gyártmányú, csak nem tudjuk. Meg kell szabadulnunk tőlük. Olyan termékeket kell vásárolnunk, amelyek Indiában készültek” – mondta a nemzethez intézett beszédében Modi, aki konkrétan nem nevezte meg egyik országot sem.

Ez érzékeny veszteség az amerikai cégeknek, hiszen India 1,4 milliárd fős lakossága jelentős piacot jelent a termékeik számára, amelyeket ráadásul gyakran az amerikai online kiskereskedő, az Amazon weboldalán keresztül vásárolnak meg. Az elmúlt években az amerikai márkák elérhetősége már India kisebb városaiban is egyre erőteljesebb lett.

Az indiaiak szerint az új amerikai vízumtörvény fennakadásokat okozhat a tech vállalatok működésében

A magasan szakképzett bevándorlók munkavállalási vízumdíjának 100 ezer dollárra emelése az Egyesült Államokban fennakadásokat okozhat az indiai technológiai vállalatok nemzetközi működésében – közölte szombaton az Indiai Szoftver- és Szolgáltató Társaságok Szövetsége (Nasscom).

A több mint háromezer vállalatot tömörítő szövetség közleménye szerint a washingtoni kormány által a bevezetésre megszabott alig egynapos határidő további bizonytalanságot kelt üzleti és akadémiai körökben, illetve problémákat jelenthet a már futó projekteknél is. A szövetség egyúttal arra is figyelmeztet, hogy a rendelkezés hatására felmerülő többletköltségek megterhelik a vállalatokat is, és a globális munkaerőpiacra is hatással lehetnek.