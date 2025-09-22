Kitört a bojkott, a miniszterelnök meghirdette: a világ legnépesebb országa mostantól ne vegyen amerikai termékeket – a McDonald's lehet az első áldozat

Narendra Modi indiai miniszterelnök vasárnap nyilvános beszédében arra kérte az állampolgárokat, hogy ne használjanak külföldi gyártmányú termékeket, helyette helyi termékeket vásároljanak. A kormányfő nagyszabású önellátási kampányba fogott, miután India kereskedelmi kapcsolatai az Amerikai Egyesült Államokkal megromlottak.
A Reuters arról számolt be, hogy Donald Trump amerikai elnök 50 százalékos vámot vetett ki az importált indiai árukra, Modi a „Swadeshi”, vagyis az Indiában gyártott áruk használatát szorgalmazta. Támogatói kampányokat indítottak az Indiában rendkívül népszerű amerikai márkák, köztük a McDonald’s, a Pepsi és az Apple bojkottjára.
„Rengeteg olyan terméket használunk naponta, amely külföldi gyártmányú, csak nem tudjuk. Meg kell szabadulnunk tőlük. Olyan termékeket kell vásárolnunk, amelyek Indiában készültek” – mondta a nemzethez intézett beszédében Modi, aki konkrétan nem nevezte meg egyik országot sem.
Ez érzékeny veszteség az amerikai cégeknek, hiszen India 1,4 milliárd fős lakossága jelentős piacot jelent a termékeik számára, amelyeket ráadásul gyakran az amerikai online kiskereskedő, az Amazon weboldalán keresztül vásárolnak meg. Az elmúlt években az amerikai márkák elérhetősége már India kisebb városaiban is egyre erőteljesebb lett.
A magasan szakképzett bevándorlók munkavállalási vízumdíjának 100 ezer dollárra emelése az Egyesült Államokban fennakadásokat okozhat az indiai technológiai vállalatok nemzetközi működésében – közölte szombaton az Indiai Szoftver- és Szolgáltató Társaságok Szövetsége (Nasscom).
A több mint háromezer vállalatot tömörítő szövetség közleménye szerint a washingtoni kormány által a bevezetésre megszabott alig egynapos határidő további bizonytalanságot kelt üzleti és akadémiai körökben, illetve problémákat jelenthet a már futó projekteknél is. A szövetség egyúttal arra is figyelmeztet, hogy a rendelkezés hatására felmerülő többletköltségek megterhelik a vállalatokat is, és a globális munkaerőpiacra is hatással lehetnek.
Az újdelhi külügyminisztérium is adott ki közleményt az ügyben, és eszerint ennek az intézkedésnek valószínűleg humanitárius következményei is lesznek, családokat szakít majd szét. Mindazonáltal az indiai kormány reméli, hogy az amerikai hatóságok a megfelelő módon állnak majd hozzá ezekhez a következményekhez.
India volt tavaly a H-1B típusú vízum legnagyobb haszonélvezője, a jóváhagyott kérelmek 71 százalékát indiaiak kapták meg.
Az Egyesült Államok százezer dollárra emeli az országba érkező magasan képzett szakemberek munkavállalási vízumának díját – erről írt alá rendeletet Donald Trump amerikai elnök pénteken. Az amerikai vízum új szabályát némiképp váratlanul jelentették be.
A Fehér Házban rendezett nyilvános eseményen elhangzott, hogy a megemelt díj célja, hogy valóban csak a legmagasabb képzettségűek érkezzenek H-1B vízummal az Egyesült Államokba, olyan szakemberek, akik munkaadója vállalja a magas költséget is, hogy foglalkoztassa az illetőt, és ne amerikait vegyen fel a pozícióra.
