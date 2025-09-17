Évek után végre megállapodott a kereskedelemről az EU és a világ negyedik legnépesebb országa

Lezárta a kereskedelmi tárgyalásokat az Európai Unió és Indonézia, a tervek szerint jövő hét kedden alá is írják az évek óta húzódó megállapodást, ahogy mind a két fél igyekszik csökkenteni kitettségét az Egyesült Államok és Kína felé.
A Financial Times információi szerint Maros Sefcovic uniós kereskedelmi biztos jövő kedden utazik Dzsakartába aláírni az egyezséget, miután Donald Trump amerikai elnök Indonéziát 19, az EU-t pedig 15 százalékos vámokkal sújtotta.
A közel 300 millió lakosú Indonézia a világ negyedik legnépesebb országa, mely kulcsfontosságú az EU számára növekvő gazdasága és ezzel együttjáró fogyasztása, valamint ásványkincsei miatt.
A délkelet-ázsiai ország a világ vezető pálmaolaj és nikkelexportőre, ám más termékek kivitelében is könnyítést vár a megállapodástól, melynek tárgyalása már kilenc éve húzódik.
Dzsakarta szerint az egyezség első két évében az indonéz export 80 százaléka számára az európai vámok nullára csökkennek. A délkelet-ázsiai ország egyebek mellett rezet és cipőket is szállít Európába. Az unió Indonézia ötödik legnagyobb kereskedelmi partnere, a kétoldalú kereskedelem tavaly elérte a 30 milliárd dollárt. Az EU mezőgazdasági és ipari termékek terén jut könnyebbséghez, például az autók és a gépipar termékeinek csökken a vámja.
A megállapodástól az Indonéziába irányuló európai beruházások növekedését is várják, miközben az ország acél- és bányaiparát jelenleg a kínai cégek dominálják. Bár az egyezségben a 2015-ös párizsi klímaegyezmény céljai melletti elköteleződés és munkavédelmi elemek is helyet kaptak,
az unió egyoldalú, erdőirtás elleni szabályai miatt továbbra is vannak vitatott kérdések.
Az év végén hatályba lépő szabályok értelmében az indonéz pálmaolaj-ültetvényeknek bizonyítaniuk kell, hogy nem a közelmúltban kiirtott erdők helyén jöttek létre, ám az indonéz kormány szerint az ezzel járó papírmunka gondot okozhat a kistermelők számára.
Az unió decemberben a Mercosur-szövetséggel is megállapodott, és tárgyalásokat folytat más országokkal, például Indiával, Malajziával és a Fülöp-szigetekkel is. Az Indonéziával kötött szerződést a tagállamok minősített többségének kell ratifikálnia, és arra az Európai Parlamentnek is rá kell bólintania. A zöldek és a gazdák várhatóan ellenzik majd az egyezményt, de Indonézia nem exportál a legérzékenyebb agrártermékekből, mint a marhahús, a cukor vagy a tejtermékek, ami megkönnyítheti a gazdák megnyerését.
A folyamat várhatóan így is legalább egy évet vesz majd igénybe, és az új, befektetői viták rendezését hivatott mechanizmus csak akkor lép életbe, ha a szerződést mind a 27 tagállam ratifikálja.
