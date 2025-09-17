Évek után végre megállapodott a kereskedelemről az EU és a világ negyedik legnépesebb országa

Lezárta a kereskedelmi tárgyalásokat az Európai Unió és Indonézia, a tervek szerint jövő hét kedden alá is írják az évek óta húzódó megállapodást, ahogy mind a két fél igyekszik csökkenteni kitettségét az Egyesült Államok és Kína felé.

Szubjanto Prabovo indonéz elnök és Ursula von der Leyen júliusban Brüsszelben / Fotó: Anadolu via AFP

A Financial Times információi szerint Maros Sefcovic uniós kereskedelmi biztos jövő kedden utazik Dzsakartába aláírni az egyezséget, miután Donald Trump amerikai elnök Indonéziát 19, az EU-t pedig 15 százalékos vámokkal sújtotta.

Indonézia nemcsak ásványkincsekben gazdag, de egyre nagyobb piacot is jelent

A közel 300 millió lakosú Indonézia a világ negyedik legnépesebb országa, mely kulcsfontosságú az EU számára növekvő gazdasága és ezzel együttjáró fogyasztása, valamint ásványkincsei miatt.

A délkelet-ázsiai ország a világ vezető pálmaolaj és nikkelexportőre, ám más termékek kivitelében is könnyítést vár a megállapodástól, melynek tárgyalása már kilenc éve húzódik.

Dzsakarta szerint az egyezség első két évében az indonéz export 80 százaléka számára az európai vámok nullára csökkennek. A délkelet-ázsiai ország egyebek mellett rezet és cipőket is szállít Európába. Az unió Indonézia ötödik legnagyobb kereskedelmi partnere, a kétoldalú kereskedelem tavaly elérte a 30 milliárd dollárt. Az EU mezőgazdasági és ipari termékek terén jut könnyebbséghez, például az autók és a gépipar termékeinek csökken a vámja.

Az európai cégek beruházásait is várja Indonézia

A megállapodástól az Indonéziába irányuló európai beruházások növekedését is várják, miközben az ország acél- és bányaiparát jelenleg a kínai cégek dominálják. Bár az egyezségben a 2015-ös párizsi klímaegyezmény céljai melletti elköteleződés és munkavédelmi elemek is helyet kaptak,

az unió egyoldalú, erdőirtás elleni szabályai miatt továbbra is vannak vitatott kérdések.

Az év végén hatályba lépő szabályok értelmében az indonéz pálmaolaj-ültetvényeknek bizonyítaniuk kell, hogy nem a közelmúltban kiirtott erdők helyén jöttek létre, ám az indonéz kormány szerint az ezzel járó papírmunka gondot okozhat a kistermelők számára.