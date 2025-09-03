Új pláza nyílik Magyarországon heteken belül: a húszezres vidéki város polgármestere jelentette be a részleteket

Még az idén megnyithatja kapuit a komáromi Táncsics Mihály utcában épülő kereskedelmi park, miután gőzerővel folynak a munkálatok. A mintegy 10 millió eurós, vagyis közel 4 milliárd forintos beruházás részleteiről a város polgármestere, Molnár Attila beszélt a Kemma számára.
A beruházásról készült képek alapján az épület már külsőleg teljesen kész van, már elkészült a homlokzat és a főbejárat is, az autósokat pedig bőséges parkolóhelyek várják. A munkások most a beltér kialakításán dolgoznak, hogy minél előbb érkezhessenek az első vásárlók.
Molnár Attila arról is beszélt, hogy a beruházás nem csupán új vásárlási lehetőségeket teremt, de
a helyi gazdaságra is jelentős hatással lesz, hiszen a pláza várhatóan közel 70 embernek ad majd munkát, miközben komoly helyi adóbevételekkel segíti a város költségvetését.
A fejlesztő reméli, hogy már október végére elkészül a bevásárlóudvar, így a karácsonyi bevásárlási lázra már az új üzletekben készülhetnek a komáromiak. A polgármester szerint a beruházás egyfajta visszatérés a gyökerekhez is, hiszen Jókai Mór idejében Komárom már igazi kereskedővárosként funkcionált.
Molnár Attila a nagy magyar író mellett említette a Csillagerőd nevét is, jelezve, hogy a kereskedelmi park nem csak a helyi lakosokat, hanem a turistákat is ki fogja szolgálni, akik a felújított erődöt és más nevezetességeket látogatják.
Az is tudható már, hogy mely boltok kapnak helyet a plázában, íme a lista:
A környékről a polgármester elmondta, hogy az egyre inkább egy kis kereskedelmi központtá alakul, hiszen a bevásárlóudvar és a meglévő üzletek (Lidl, Pepco, Penny) mellett hamarosan egy új DM drogéria és egy kerékpárszerviz is nyílni fog, ami tovább erősíti a város központi szerepét a régióban.
A közép- és kelet-európai régióban elsőként megnyíló budapesti Time Out Market tizenegy díjnyertes és feltörekvő étteremnek, három bárnak, öt rendezvényhelyszínnek ad otthont és mintegy 540 ülőhellyel várja a látogatókat. Most a nyitás hivatalos időpontjára is fény derült: szeptember 20-án, 11:30-tól várják a gasztrorajongó látogatókat a Blaha Lujza téren. A gasztropiac ekkortól kezdve mindennap 11:30 és 23:30 között tart majd nyitva.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.