Akkora szállodát épít Lengyelország, hogy olyat még nem látott a régió: a németek elborzadnak, ha elkészül, ők tönkremennek – bajban a horvát tengerpart is

A német szállodások fel vannak háborodva: Pobierowóban, a határtól pár kilométerre ezerkétszáz szobás hotel épül, víziparkkal. Lengyelországé lesz ezzel a régió legnagyobb hotele.
Andor Attila
2025.09.21, 17:52
Frissítve: 2025.09.21, 18:06

A német szállodások fel vannak háborodva: a lengyelországi Pobierowóban, a határtól pár kilométerre 1200 szobás hotel épül, ráaádsul víziparkkal. Egy német weboldal már kongatja a vészharagot. A német Watson.de szerint ugyanis a hatalmas Hotel Golebiewski építése a befejezéséhez közeledik, és azt sem lehet kizárni, hogy már ősszel fogadhat vendégeket.

pobierowo hotel gołębiewski, lengyelország
Lengyelország leuralhatja a balti turizmust: gigantikus hotel épül / Fotó: hotel golebiewski / Facebook

Az „Ostsee-Zeitung” által idézett információk szerint az 1200 szoba és a vízipark még hagyján, de mozitermek és egy kongresszusi központ is épülnek, vagyis az üzleti turizmus is erős kínálattal bővül – írja az O2.pl.

Vendégből pedig vélhetően nem lesz hiány. 

Az utóbbi időben egyre többen választják a Balti-tenger partját kikapcsolódásuk helyszínéül a „kellemes” klímájának köszönhetően. 

A felmelegedés miatt ugyanis a mediterrán úti célok nyári időjárása mára elviselhetetlenné vált, így folyamatosan emelkedik a „coolcation” népszerűsége. Tény, hogy Észak-Németország, a lengyel tengerpart, a balti országok tengerpartjai, vagy éppen Skandinávia déli része kedvez az aktív turizmusnak az éghajlatának köszönhetően.

Gigatervek Lengyelországban

Az épülő hotel nemcsak Lengyelország, hanem az egész Balti-tenger legnagyobb szállodája lesz. Kezdetben a komplexumnak csak a fele lesz nyitva, de még ez is bőven túltesz a régió többi nagy szállóján, például a warnemündei Hotel Neptunon. 

A Hotel Golebiewski terve aggodalmat kelt a Balti-tenger német oldalán élő szállodások körében. Rolf Seelige-Steinhoff, egy mecklenburg-elő-pomerániai szálloda tulajdonosa azt mondta: 

Ez a projekt úgy, ahogy van, tönkreteszi a turizmust. 

Úgy véli, reális veszély van arra, hogy Németországból elillanjanak a turisták, de munkavállalóból is jóval kevesebb lesz, ami csak tovább tetézi a már meglévő munkaerőhiányt.

Lengyelország a tőkét is vonzza

Egyre vonzóbbá válik a Balti-tenger lengyel oldala. Az utóbbi években mind több nagy szállodalánc fektet be a lengyel tengerpartba. 

Az alacsonyabb árak és a modern létesítmények vonzzák azokat a nyaralókat is, akik korábban német üdülőhelyeket választottak. 

Egy német weboldal által idézett előrejelzés szerint, ha a Hotel Golebiewski ugyanolyan sikereket ér el, mint a lánc többi szállodája, akkor akár kétmillió vendégéjszakát is generálhat évente.

Az építkezés 2018-ban kezdődött, de a projekt számos akadályba ütközött, beleértve Tadeusz Golebiewski befektető halálát is. Jelenleg a Környezetvédelmi Ügynökség jóváhagyásának megszerzésével kapcsolatos utolsó formaságok intézése zajlik.

Ha minden a tervek szerint halad, Lengyelország ősszel egy olyan létesítményhez jut, amely újraértelmezheti a balti turizmust, és tovább fokozhatja a versenyt a német üdülőhelyekkel.

