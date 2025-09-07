Arannyá változtatta a matcha-mánia a zöld japán teaport

Rekord magasságba ugrott a rituális japán teaceremóniák köztiszteletben álló teája, a matcha (vagy maccsa) ára, akkora divatot csinált belőle az internet az egészségre gyakorolt jótékony hatása miatt. Egyre több rajongót szerez, ami komoly problémát okoz a nagy kávézóláncoknak, amelyek még nem vették fel a menüjükre.
Japánban már a XII. század óta fogyasztják a matchát, ami speciálisan termesztett és feldolgozott, majd porrá őrölt zöld tea. Az elmúlt években azonban az antioxidáns hatása miatt felkapta a TikTok is, így hihetetlenül megnőtt iránta külföldön is a kereslet.
A japán pénzügyminisztérium adatai szerint
a szigetország tavaly 36,4 milliárd jen értékben exportált zöld teát
– négyszer annyit, mint egy évtizede. (Egy jen 2,3 forint.) Ennek 44 százaléka került az Egyesült Államokba, többnyire a matchához hasonlóan por formájába, így nagy megkönnyebbülés az importőrök számára, hogy a két ország kereskedelmi megállapodást kötött.
A növekvő kereslet kielégítése érdekében a tokiói kormány fontolgatja, hogy támogatást nyújt a teaültetvények bővítésére. Ehhez azonban több munkaerő is kell, ami egyre nagyobb probléma az öregedő népességű országban, ahol forró témává vált a bevándorlás.
A matcha alapanyagául szolgáló tencha tea termesztése ugyanis nagyon munkaigényes, a rügyeket védeni kell a naptól, hogy érvényesüljenek jellegzetes, füves ízek. A termelők szerint nincs elég kéz a levelek betakarításához, gőzöléséhez és szárításához, mielőtt porrá őrölnék őket.
A nehézségek és a nagy kereslet miatt a tavaszi kiotói aukción tavalyhoz képest 170 százalékkal, kilónként 8235 jenre ugrott a tencha tea ára, így is sok japán boltban nem kapni. Ahol van, ott korlátozzák a megvásárolható mennyiséget, a turistákat azonban nem lehet eltántorítani: a rengeteg külföldi látogató nem csupán a rizsárak rohamos emelkedéséhez járult hozzá,
szuvenírként viszik haza a matchát is.
A helyzetet tovább ronthatja, hogy az idén nyáron rekord hőség volt a szigetországban, ami árt a termésnek, így jövőre még kevesebb és drágább lehet a matcha.
A palackozott zöld tea legnagyobb globális forgalmazója, az Ito En a CNBC tudósítása szerint az idén a külföldi eladások 11 százalékos növekedésére számít, és szeptembertől 50-100 százalékkal emeli több termékének az árát az alapanyagok és a munkaköltségek növekedése miatt.
A cég hétezer tonna hagyományos zöld tea és hatszáz tonna tencha vásárlására kötött szerződést a termelőkkel, akiket nehéz meggyőzni, hogy nagyobb területet szánjanak utóbbira, mert attól tartanak, hogy a divat esetleg kifullad.
Ennek egyelőre nincsen jele, a kávé- és teafogyasztási szokások ugyanis változnak, különösen a fiatalabb generációknál. A körükben tovább hódít a matcha, amelyet a Blank Street sikere is bizonyít: apró kávés kocsival kezdődött egy brooklyni étterem kertjében és mára egész New Yorkban, Washingtonban és Bostonban is vannak üzletei. Londonban 2022-ben nyílt meg az első, mára 35 van belőlük a városban és továbbiak Manchasterben, Birminghamben és Edinburghben.
A divatot meglovagolják a nagy láncok is,
kínál már matcha lattét a Starbucks, a Pret és a Nero is. Aki pedig kimarad, mint például a Costa, az bajba kerül: a Coca-Cola árulja a brit kávézóláncot, amelyen minden valószínűség szerint nagy veszteséggel ad majd túl.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.