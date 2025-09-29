Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója a mesterséges intelligencia (MI) jövőjéről, társadalmi hatásairól, a munka világának átalakulásáról és az OpenAI saját terveiről beszélt Berlinben a The Weltnek, miután átvette az idei Axel Springer-díjat. Altman felvázolta, hogyan látja a következő évek technológiai ugrásait. A beszélgetésről a Business Insider adott leiratot.

Sam Altman elárulta, mire lesz képes a mesterséges intelligencia a közeljövőben / Fotó: AFP

A mesterséges intelligencia már a közeljövőben lekörözheti az embert

Sam Altman szerint az MI fejlődése olyan meredek pályán halad, hogy már a 2020-as évek végére reális lehet az emberi képességeket minden téren meghaladó szuperintelligencia. Meglepőnek tartaná, ha 2030-ra nem léteznének olyan modellek, amelyek olyan tudományos felfedezésekre lesznek képesek, amelyeket emberek önállóan nem tudnának megtenni. A szakértő 2026-ra is rendkívül fejlett rendszerek megjelenésére számít.

Altman szerint a mesterséges intelligencia nem egyszerűen „munkahelyeket vesz el”, hanem feladatokat alakít át.

A technológiai vezető szerint a jövőben az emberek munkájának 30–40 százalékát is elvégezhetik MI-rendszerek.

Ez ugyanakkor új munkakörök megjelenésével is együtt jár majd, hasonlóan a korábbi technológiai forradalmakhoz. Az emberek kreativitása, kíváncsisága és új dolgok iránti vágya miatt mindig lesznek új feladatok és szerepek.

Az OpenAI vezetője úgy látja, hogy a legfontosabb készség a tanulás és alkalmazkodás képessége, azaz, hogy hogyan lehet megérteni mások igényeit, hasznos termékeket és szolgáltatásokat létrehozni, és ezekkel értéket teremteni.

A MI-t emberi értékekkel kell felruházni

Altman hangsúlyozta, hogy kulcsfontosságú az MI-rendszerek emberi értékekkel való összehangolása, és nem hiszi, hogy a mesterséges intelligencia fenyegető módon bánna az emberiséggel. Felidézte, hogy az OpenAI társalapítója, Ilya Sutskever például abban reménykedik, hogy a generatív MI úgy viszonyul majd az emberiséghez, mint egy szerető szülő a gyermekéhez. Altman szerint óriási felelősségük van a következmények megértésében és a biztonság prioritásában.