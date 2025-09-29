Sam Altman elárulta, mire lesz képes a mesterséges intelligencia a közeljövőben

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója a mesterséges intelligencia (MI) jövőjéről, társadalmi hatásairól, a munka világának átalakulásáról és az OpenAI saját terveiről beszélt Berlinben a The Weltnek, miután átvette az idei Axel Springer-díjat. Altman felvázolta, hogyan látja a következő évek technológiai ugrásait. A beszélgetésről a Business Insider adott leiratot.
Sam Altman szerint az MI fejlődése olyan meredek pályán halad, hogy már a 2020-as évek végére reális lehet az emberi képességeket minden téren meghaladó szuperintelligencia. Meglepőnek tartaná, ha 2030-ra nem léteznének olyan modellek, amelyek olyan tudományos felfedezésekre lesznek képesek, amelyeket emberek önállóan nem tudnának megtenni. A szakértő 2026-ra is rendkívül fejlett rendszerek megjelenésére számít.
Altman szerint a mesterséges intelligencia nem egyszerűen „munkahelyeket vesz el”, hanem feladatokat alakít át.
A technológiai vezető szerint a jövőben az emberek munkájának 30–40 százalékát is elvégezhetik MI-rendszerek.
Ez ugyanakkor új munkakörök megjelenésével is együtt jár majd, hasonlóan a korábbi technológiai forradalmakhoz. Az emberek kreativitása, kíváncsisága és új dolgok iránti vágya miatt mindig lesznek új feladatok és szerepek.
Az OpenAI vezetője úgy látja, hogy a legfontosabb készség a tanulás és alkalmazkodás képessége, azaz, hogy hogyan lehet megérteni mások igényeit, hasznos termékeket és szolgáltatásokat létrehozni, és ezekkel értéket teremteni.
Altman hangsúlyozta, hogy kulcsfontosságú az MI-rendszerek emberi értékekkel való összehangolása, és nem hiszi, hogy a mesterséges intelligencia fenyegető módon bánna az emberiséggel. Felidézte, hogy az OpenAI társalapítója, Ilya Sutskever például abban reménykedik, hogy a generatív MI úgy viszonyul majd az emberiséghez, mint egy szerető szülő a gyermekéhez. Altman szerint óriási felelősségük van a következmények megértésében és a biztonság prioritásában.
Altman optimista abban, hogy az AI nem fenyegetésként, hanem az emberi kreativitás és fejlődés katalizátoraként fog működni, ha megfelelően fejlesztik és használják.
Az OpenAI-t sokan kritizálják amiatt, hogy non-profitból részben profitorientált céggé alakult. Altman szerint a nonprofit alapstruktúra megmarad, és az OpenAI célja továbbra is az emberiség maximális előnyének biztosítása. Elismerte, hogy hibákat követtek el és fognak is, de büszke arra, ahogyan a csapat eddig biztonságosan és széles körben elérhetővé tette a szolgáltatásaikat.
Sam Altman úgy látja, hogy eddig két nagy forradalom volt az informatikában: az egér és a billentyűzet, majd az érintőképernyős eszközök. Most először viszont egy olyan technológiánk van, mint az MI, amely valóban megérti, amit akarunk és egyaránt forradalmasítja a munkát és a szabadidős tevékenységeket.
Altman a jövő számítógépes élményének újragondolásán dolgozik. Bár konkrétumokat nem árult el, annyit elmondott, hogy ezek az eszközök esztétikusak lesznek, és alapjaiban változtathatják meg, hogyan használunk számítógépeket.
Időbe telik, de egy eszközcsaládot képzelek el, amely megváltoztatja, hogyan dolgozunk, játszunk és élünk majd.
„Most, ha egy komplex feladatot akarsz, alkalmazások közt kell váltogatnod. Az MI-vel viszont egyszerűen elmondhatod, mi az összetett feladat, akár hónapokra előre, és a rendszer elvégzi neked, csak akkor szól, ha kell. Ez teljesen megváltoztatná a számítógép-használat élményét" – magyarázta az interjúban, amelyet alább megtekinthet.
