Minden tizedik ember használta már a ChatGPT-t, a magánéletnek is egyre szervesebb részévé válik a csetbot

A ChatGPT az emberek életének egyre több területén jelenik meg – vezette le blogbejegyzésében Aaron Chatterji, az OpenAI vezető közgazdásza abból, hogy egy friss tanulmány szerint a nem munkával kapcsolatos üzenetek aránya jócskán megnőtt a csetbotban: 2025 júniusában ez 73 százalék volt, míg egy évvel korábban 53 százalék.

A ChatGPT-t a felhasználók többsége már a mindennapi feladatokhoz használja / Fotó: SuPatMaN

Az OpenAI ChatGPT mesterséges intelligenciáját (MI) egyre többen használják a hétköznapokban – derült ki a National Bureau of Economic Research és az OpenAI közös kutatásából, amit kedden hoztak nyilvánosságra. A tanulmányt az OpenAI Gazdasági Kutatócsoportja és David Deming, a Harvard közgazdásza készítette 1,5 millió beszélgetés alapján. A kutatásban azt vizsgálták, hogy a ChatGPT-t, a nagy nyelvi modellt pontosan hogyan használják a felhasználók a mindennapi életben.

Mire használják leggyakrabban a ChatGPT-t?

Bár a ChatGPT-t elméletileg összetett munkahelyi feladatokra, például kódolásra is lehet használni, a tanulmány szerint a felhasználók többsége inkább a mindennapi feladatok elvégzésére támaszkodik.

A beszélgetések 75 százaléka a gyakorlati útmutatás, információkeresés és írás kategóriába tartozott.

A leggyakrabban oktatással, tanítással, tanácsadással és kreatív ötletek keresésével kapcsolatos kérések érkeztek a mesterséges intelligenciához.

A felhasználási módok azonban attól függően változtak, hogy munkahelyi vagy személyes célokra használták-e a csetbotot. Például a munkahelyi üzenetek 40 százalékában az írás volt a leggyakoribb tevékenység 2025 júniusában. Ez utóbbira vonatkozó kérések kétharmada nem teljes szöveg megírását kérte, hanem meglévő szövegek szerkesztését, értékelését vagy fordítását.

A kutatók az „Asking” (kérdezés), „Doing” (cselekvés) és „Expressing” (kifejezés) kategóriák alapján is elemezték a felhasználási mintákat. Idén júliusban az üzenetek fele a „kérdezés” kategóriába tartozott, ami arra utal, hogy az emberek leginkább tanácsadóként tekintenek a ChatGPT-re, nem csupán feladatvégző eszközként.

Ugyanakkor a munkával kapcsolatos üzenetek 56 százalékát a „cselekvés” kategóriába sorolták, tehát konkrét munkahelyi feladatokra, például írásra használták.