vizsgálat
SUV
Tesla Model Y
meghibásodás
Tesla

Komoly bajok lehetnek a Tesla csúcsautójával – a hatóság vizsgálatot követel, Musk ezt nem magyarázhatja ki

Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság előzetes vizsgálatot indított a Tesla ellen. A vizsgálat a Model Y ajtókilincseire fókuszál, amelyek meghibásodása miatt gyerekek rekedhettek az autóban. Több százezer SUV lehet érintett.
VG
2025.09.16., 22:08

Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság (NHTSA) előzetes vizsgálatot indított a Tesla bizonyos modelljei ellen, miután több bejelentés érkezett arról, hogy az elektromosan működő külső ajtókilincsek meghibásodtak, és emiatt gyerekek rekedtek az autóban. A hivatal kedden közölte: a vizsgálat középpontjában a Tesla Model Y típusú SUV-k állnak, ahol a hibát a járművek alacsony feszültségű akkumulátorainak problémája okozhatta. Első körben mintegy 174 ezer jármű érintett, de a vizsgálat kiterjedhet más modellekre is.

Tesla Model Y L EV
Eljárás indul a Tesla ellen – a hatóság nem hagyja annyiban a Model Y ajtóhibáit / Fotó: CFoto via AFP

A hatóság dokumentumai szerint a legnagyobb veszély az, ha a külső kilincsek válnak működésképtelenné, mert ilyen esetben nincs manuális vésznyitási lehetőség. „Az ügynökség folyamatosan figyelemmel kíséri a belülről történő ajtónyitási problémákat is, és szükség esetén további lépéseket tesz” – írták. A Tesla járműveiben ugyan található manuális ajtónyitó belül, de a hatóság szerint egy gyermek gyakran nem képes azt elérni vagy működtetni. Ez különösen baleseti helyzetekben jelenthet életveszélyt.

A vizsgálat néhány nappal azután indult, hogy a Bloomberg News átfogó riportban mutatta be:

több olyan eset is történt, amikor emberek megsérültek vagy életüket vesztették, mert nem tudták kinyitni a Tesla ajtóit áramvesztés után, főleg ütközéseket követően.

A Bloomberg összesítése szerint 2018 óta több mint 140 panasz érkezett az NHTSA-hoz Tesla-modellek ajtóproblémáiról. A panaszok között olyan esetek szerepelnek, amikor az ajtók beragadtak, nem nyíltak ki, vagy más hibát tapasztaltak a felhasználók. A mostani eljárást közvetlenül kilenc Model Y-tulajdonos esete indította el, akik arról számoltak be, hogy nem tudták kinyitni az ajtókat. A leggyakoribb helyzetekben a szülők nem tudták kivenni gyermeküket a hátsó ülésről, vagy éppen nem tudták őket beültetni.

A Tesla bőszen hallgat

A Tesla hivatalosan egyelőre nem reagált a vizsgálat bejelentésére. Robyn Denholm, a vállalat igazgatótanácsának elnöke múlt héten a Bloombergnek adott interjúban mindössze annyit mondott: a vezetőség komolyan veszi a biztonsági incidenseket, de a konkrét eseteket nem kommentálta. Az NHTSA előzetes vizsgálata csak az első lépés: ennek során adatokat gyűjtenek és elemzik a bejelentéseket. Ha a gyanú beigazolódik, 

a hatóság akár kötelezheti is a Teslát visszahívásra vagy javításokra. 

Ez nem lenne példa nélküli, hiszen az elektromosautó-gyártót az utóbbi években több biztonsági kérdésben is vizsgálták, főként az önvezető rendszerek és az akkumulátorok miatt. A mostani ügy különösen érzékeny, mert nemcsak műszaki hibáról van szó, hanem olyan esetekről, ahol közvetlenül gyermekek biztonsága került veszélybe. A hatóság a következő hónapokban dönthet arról, hogy a vizsgálatot kiterjeszti-e más Tesla-modellekre is.

Musk elismerte: Kína sokkal fontosabb a Teslának, mint az amerikai piac

A hivatalos bemutató után egy nappal már valamennyi kínai Tesla-bemutatóteremben megnézhető és kipróbálható Elon Musk cégének legújabb csodafegyvere, a három sorban hatüléses Model Y L, amelytől azt várják, hogy a megcsappant helyi forgalom friss lendületet kapjon. Igaz, az elektromos SUV januártól forgalmazott, ráncfelvarrott változatától, a Model Y Juniperről is ugyanezt remélték, de az nem igazán hozta lázba a hatalmas kínai választékban a legoptimálisabb megoldást kereső és a költségeiket még mindig szigorúan kontrolláló kínaiakat.

