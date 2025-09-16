Komoly bajok lehetnek a Tesla csúcsautójával – a hatóság vizsgálatot követel, Musk ezt nem magyarázhatja ki

Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság (NHTSA) előzetes vizsgálatot indított a Tesla bizonyos modelljei ellen, miután több bejelentés érkezett arról, hogy az elektromosan működő külső ajtókilincsek meghibásodtak, és emiatt gyerekek rekedtek az autóban. A hivatal kedden közölte: a vizsgálat középpontjában a Tesla Model Y típusú SUV-k állnak, ahol a hibát a járművek alacsony feszültségű akkumulátorainak problémája okozhatta. Első körben mintegy 174 ezer jármű érintett, de a vizsgálat kiterjedhet más modellekre is.
A hatóság dokumentumai szerint a legnagyobb veszély az, ha a külső kilincsek válnak működésképtelenné, mert ilyen esetben nincs manuális vésznyitási lehetőség. „Az ügynökség folyamatosan figyelemmel kíséri a belülről történő ajtónyitási problémákat is, és szükség esetén további lépéseket tesz” – írták. A Tesla járműveiben ugyan található manuális ajtónyitó belül, de a hatóság szerint egy gyermek gyakran nem képes azt elérni vagy működtetni. Ez különösen baleseti helyzetekben jelenthet életveszélyt.
A vizsgálat néhány nappal azután indult, hogy a Bloomberg News átfogó riportban mutatta be:
több olyan eset is történt, amikor emberek megsérültek vagy életüket vesztették, mert nem tudták kinyitni a Tesla ajtóit áramvesztés után, főleg ütközéseket követően.
A Bloomberg összesítése szerint 2018 óta több mint 140 panasz érkezett az NHTSA-hoz Tesla-modellek ajtóproblémáiról. A panaszok között olyan esetek szerepelnek, amikor az ajtók beragadtak, nem nyíltak ki, vagy más hibát tapasztaltak a felhasználók. A mostani eljárást közvetlenül kilenc Model Y-tulajdonos esete indította el, akik arról számoltak be, hogy nem tudták kinyitni az ajtókat. A leggyakoribb helyzetekben a szülők nem tudták kivenni gyermeküket a hátsó ülésről, vagy éppen nem tudták őket beültetni.
A Tesla hivatalosan egyelőre nem reagált a vizsgálat bejelentésére. Robyn Denholm, a vállalat igazgatótanácsának elnöke múlt héten a Bloombergnek adott interjúban mindössze annyit mondott: a vezetőség komolyan veszi a biztonsági incidenseket, de a konkrét eseteket nem kommentálta. Az NHTSA előzetes vizsgálata csak az első lépés: ennek során adatokat gyűjtenek és elemzik a bejelentéseket. Ha a gyanú beigazolódik,
a hatóság akár kötelezheti is a Teslát visszahívásra vagy javításokra.
Ez nem lenne példa nélküli, hiszen az elektromosautó-gyártót az utóbbi években több biztonsági kérdésben is vizsgálták, főként az önvezető rendszerek és az akkumulátorok miatt. A mostani ügy különösen érzékeny, mert nemcsak műszaki hibáról van szó, hanem olyan esetekről, ahol közvetlenül gyermekek biztonsága került veszélybe. A hatóság a következő hónapokban dönthet arról, hogy a vizsgálatot kiterjeszti-e más Tesla-modellekre is.
A hivatalos bemutató után egy nappal már valamennyi kínai Tesla-bemutatóteremben megnézhető és kipróbálható Elon Musk cégének legújabb csodafegyvere, a három sorban hatüléses Model Y L, amelytől azt várják, hogy a megcsappant helyi forgalom friss lendületet kapjon. Igaz, az elektromos SUV januártól forgalmazott, ráncfelvarrott változatától, a Model Y Juniperről is ugyanezt remélték, de az nem igazán hozta lázba a hatalmas kínai választékban a legoptimálisabb megoldást kereső és a költségeiket még mindig szigorúan kontrolláló kínaiakat.
