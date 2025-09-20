Húsz éve várnak rá, most tényleg átadják a világ legnagyobb múzeumát: ilyen még nem volt a Földön, nagy titkokat mutatnak meg – videó

Húsz évnyi tervezés és építkezés után heteken belül megnyitják a Grand Egyptian Museum (GEM), azaz a Nagy Egyiptomi Múzeum teljes területét a közönség előtt. A GEM november 1-jétől a világ legnagyobb, egy civilizációt felölelő, régészeti múzeuma címet viselheti. A komplexum az elmúlt 5 000 év egyiptomi történelmét öleli fel – írja a Travel and Leisure.

Novembertől teljes egészében megnyitják a Nagy Egyiptomi Múzeumot, azaz a Grand Egyptian Museumot / Fotó: Imaginechina via AFP

A múzeum Egyiptom azon stratégiájának része, amely az országot világszinten vezető kulturális és turisztikai célponttá tenné. A kormány az épületet és a gyűjteményt az egyiptomi kultúra és civilizáció globális szimbólumának szánja.

A GEM projektje 2002-ben kezdődött, amikor Hoszni Mubarak akkori egyiptomi elnök pályázatot hirdetett a múzeum terveire. Ezt az ír Heneghan Peng Architects iroda nyerte meg. Az építkezést számos tényező hátráltatta a 2011-es Arab Tavasz politikai földindulásaitól kezdve a turizmus visszaesése miatti forráshiányokig. A komplexumot végül 2024 októberében nyitották meg részlegesen a nagyközönség előtt, azonban teljes egészében csak a november 1-jei hivatalos átadó után lesz látogatható.

A GEM összterülete 500 000 négyzetméter, ebből a beépített terület 167 000 négyzetméter.

A grandiózus egyiptomi építmény körülbelül 1 milliárd dollárba került, aminek a nagy részét japán állami hitelekből fedezték.

A nagyszabású megnyitói ünnepségsorozatra heteket készülnek, így a már látogatható részt október 15-től ideiglenes lezárják. Az érdeklődők november 4-től léphetnek újra komplexumba, azután, hogy véget ért a háromnapos, csak meghívottaknak szóló ünnepség – hívta fel a figyelmet a Condé Nast Traveller.

Turisztikai ösvény köti össze a múzeumot a gízai piramisokkal / Fotó: Hans Lucas via AFP

Mit látható a Grand Egyptian Museumban, azaz a Nagy Egyiptomi Múzeumban?

A múzeum idő- és tematikus rendben mutatja be Egyiptom történetét a predinasztikus kortól a kopt egyiptomi időszakig. A látogatók megismerkedhetnek a fáraók hatalmával, vallási hiedelmekkel és a történelmi korok mindennapi életével.

A létesítményben állandó kiállítási galériák, időszaki és tematikus tárlatok, egy gyermekmúzeum, valamint virtuális és nagyméretű vetítőtermek is helyet kapnak, összesen 32 000 négyzetméteren.