Húsz éve várnak rá, most tényleg átadják a világ legnagyobb múzeumát: ilyen még nem volt a Földön, nagy titkokat mutatnak meg – videó

Húsz évnyi tervezés és építkezés után heteken belül megnyitják a Grand Egyptian Museum (GEM), azaz a Nagy Egyiptomi Múzeum teljes területét a közönség előtt. A GEM november 1-jétől a világ legnagyobb, egy civilizációt felölelő, régészeti múzeuma címet viselheti. A komplexum az elmúlt 5 000 év egyiptomi történelmét öleli fel – írja a Travel and Leisure.
A múzeum Egyiptom azon stratégiájának része, amely az országot világszinten vezető kulturális és turisztikai célponttá tenné. A kormány az épületet és a gyűjteményt az egyiptomi kultúra és civilizáció globális szimbólumának szánja.
A GEM projektje 2002-ben kezdődött, amikor Hoszni Mubarak akkori egyiptomi elnök pályázatot hirdetett a múzeum terveire. Ezt az ír Heneghan Peng Architects iroda nyerte meg. Az építkezést számos tényező hátráltatta a 2011-es Arab Tavasz politikai földindulásaitól kezdve a turizmus visszaesése miatti forráshiányokig. A komplexumot végül 2024 októberében nyitották meg részlegesen a nagyközönség előtt, azonban teljes egészében csak a november 1-jei hivatalos átadó után lesz látogatható.
A GEM összterülete 500 000 négyzetméter, ebből a beépített terület 167 000 négyzetméter.
A grandiózus egyiptomi építmény körülbelül 1 milliárd dollárba került, aminek a nagy részét japán állami hitelekből fedezték.
A nagyszabású megnyitói ünnepségsorozatra heteket készülnek, így a már látogatható részt október 15-től ideiglenes lezárják. Az érdeklődők november 4-től léphetnek újra komplexumba, azután, hogy véget ért a háromnapos, csak meghívottaknak szóló ünnepség – hívta fel a figyelmet a Condé Nast Traveller.
A múzeum idő- és tematikus rendben mutatja be Egyiptom történetét a predinasztikus kortól a kopt egyiptomi időszakig. A látogatók megismerkedhetnek a fáraók hatalmával, vallási hiedelmekkel és a történelmi korok mindennapi életével.
A létesítményben állandó kiállítási galériák, időszaki és tematikus tárlatok, egy gyermekmúzeum, valamint virtuális és nagyméretű vetítőtermek is helyet kapnak, összesen 32 000 négyzetméteren.
A komplexum a valaha előkerült legértékesebb műtárgyak gyűjteményének ad otthont.
A tárlat több mint 100 000 műtárgyból áll. Ezekből legalább 20 000-et most állítanak ki először, beleértve Tutanhamon szinte teljes, 5 400 darabból álló gyűjteményét.
Restaurált ritka darabok is először lesznek láthatók, így például Kheopsz napbárkája, amelynek helyreállítása 5 millió dollárba került, vagy Hetepheres királyné (Kheopsz anyja) gyűjteménye.
A kariói múzeum grandiózusságát mutatja, hogy a kapun belépve a látogatók II. Ramszesz király 3 200 éves, 11 méter magas szobrával találják magukat szembe.
A múzeum az ókori kincseken túl rengeteg más élményt is kínál. A szórakoztató egységben pedig ajándékboltok és éttermek találhatók.
A már látogatható fő galériák megtekintése az egyiptomi felnőtteknek jelenleg 1 300 forintnak, más nemzetiségűeknek pedig 8 400 forintnak megfelelő egyiptomi fontba kerül.
Ez azonban nem minden. A beruházási projekt részeként a Nagy Egyiptomi Múzeumot turisztikai sétánnyal kötötték össze a gízai piramisok fennsíkjával. Sherif Fathi turisztikai és műemlékvédelmi miniszter szerint a sétány része annak az országos stratégiának, amely Egyiptomot a világ vezető turisztikai célpontjává tenné. „A sétány 1,27 kilométer hosszú, átlagos szélessége 13,5 és 27,5 méter között változik. A GEM parkolójától indul, keresztezi a Fayoum utat, és a műemléki övezetbe vezet, zökkenőmentes kapcsolatot teremtve a piramisokkal, miközben megőrzi a terület vizuális arculatát” – idézte Fathit a Daily News Egypt.
Gízai piramisok: új korszak kezdődik – modernizáció, szigor és turistacsábítás Egyiptomban
Új látogatóközpont, turistabuszok, kulturált kávézók és szigorúbb árusellenőrzés várja a turistákat az egyiptomi állam és a magánszféra együttműködése nyomán. Hamarosan gyökeresen átalakul a világ egyik legismertebb régészeti látványossága, a gízai piramismező.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.