Fontosabb az autó márkaimázsa a kínaiaknak, mint a biztonság

Míg a kínai vezetők mindenekelőtt fejlett technológiákat várnak el a jövő járműveitől, a németek számára a biztonság a legfontosabb – derül ki az Aumovio legfrissebb nemzetközi felméréséből.

A németek szkeptikusak az újításokkal szemben az autóiparban / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Fejlett biztonság vagy márkapresztízs?

A kutatás szerint a német válaszadók 58 százaléka tartja kiemelten fontosnak a fejlett biztonsági rendszerek meglétét a jövő autójában, míg a kínai vezetők csupán 37 százaléka emelte ki ezt. Kínában a válaszadók 44 százaléka szerint a 600 kilométer feletti elektromos hatótáv a jövő autójának legfontosabb jellemzője – Németországban ez az arány 50 százalék.

Jelentős különbség mutatkozik az önvezető technológiák megítélésében is: Kínában a válaszadók 39 százaléka tartja fontosnak ezeket, míg Németországban mindössze 15 százalék.

Globális piac sok buktatóval

„Aki globálisan szeretne érvényesülni, annak pontosan kell értenie a helyi vásárlói elvárásokat, és ezekre testre szabott, innovatív technológiákkal kell válaszolnia. A sikeres jelenlét kulcsa a lokális igények mély ismerete – főleg a német és a kínai piacokon” — nyilatkozta Philipp von Hirschheydt, az Aumovio vezérigazgatója Münchenben.

A kutatás eredményei biztató képet festenek az európai autóipar számára is: a kínai válaszadók 30 százaléka európai márkát választana legközelebb, míg 32 százalékuk kínai gyártót preferálna.

Ez azt mutatja, hogy – a jelenlegi piaci kihívások ellenére is – az európai autók továbbra is vonzók a kínai vásárlók körében.

Németországban ugyan egyre ismertebbek a kínai járművek, ám a válaszadók mindössze egytizede fontolgatná onnan származó autó vásárlását, miközben több mint 50 százalékuk továbbra is európai márkákat részesít előnyben.

Nincs egyetértés az önvezető autók kapcsán

A válaszadók jövő autójával kapcsolatos elvárásait vizsgálva jól láthatók a preferenciák közötti különbségek. A német sofőrök elsősorban a beépített navigációs rendszert valós idejű forgalmi információkkal (85 százalék), a jó okostelefonos integrációt (66 százalék) és a vezetéstámogató rendszereket (61 százalék) értékelték nagyra. Ezek Kínában is fontos szempontok, ám ott még magasabb arányban értékelték a mesterséges intelligenciával működő hangasszisztenseket (71 százalék, Németország: 39 százalék) és az autonóm vezetési funkciókat (70 százalék, Németország: 32 százalék).