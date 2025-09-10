Deviza
EUR/HUF392.62 -0.12% USD/HUF334.9 -0.3% GBP/HUF453.93 -0.05% CHF/HUF420.34 -0.21% PLN/HUF92.21 -0.28% RON/HUF77.36 -0.17% CZK/HUF16.1 -0.2% EUR/HUF392.62 -0.12% USD/HUF334.9 -0.3% GBP/HUF453.93 -0.05% CHF/HUF420.34 -0.21% PLN/HUF92.21 -0.28% RON/HUF77.36 -0.17% CZK/HUF16.1 -0.2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,401.23 -1.22% MTELEKOM1,864 +0.54% MOL2,886 -0.14% OTP29,310 -1.3% RICHTER10,090 -3.07% OPUS544 -1.47% ANY7,500 -2.67% AUTOWALLIS155 -2.58% WABERERS5,080 -1.57% BUMIX9,347.13 -1.29% CETOP3,480.82 -0.37% CETOP NTR2,154.32 -0.66% BUX101,401.23 -1.22% MTELEKOM1,864 +0.54% MOL2,886 -0.14% OTP29,310 -1.3% RICHTER10,090 -3.07% OPUS544 -1.47% ANY7,500 -2.67% AUTOWALLIS155 -2.58% WABERERS5,080 -1.57% BUMIX9,347.13 -1.29% CETOP3,480.82 -0.37% CETOP NTR2,154.32 -0.66%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autó
Németország
felmérés
biztonság
Kína
technológia
presztízs

Fontosabb az autó márkaimázsa a kínaiaknak, mint a biztonság

A kínai piacon fontosabbnak bizonyul a márkapresztízs az önvezető autók esetében is, mint a biztonsági funkciók. A németországi autópiacon nagy a szkepticizmus a friss technológiákkal szemben. Az Aumovio felméréséből kiderültek a jövő autóját érintő ellentmondások.
VG
2025.09.10, 14:14
Frissítve: 2025.09.10, 14:27

Míg a kínai vezetők mindenekelőtt fejlett technológiákat várnak el a jövő járműveitől, a németek számára a biztonság a legfontosabb – derül ki az Aumovio legfrissebb nemzetközi felméréséből.

Many new VW, autó, innováció, felmérés, kína and Audi cars on the car train német autó
A németek szkeptikusak az újításokkal szemben az autóiparban / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Fejlett biztonság vagy márkapresztízs?

A kutatás szerint a német válaszadók 58 százaléka tartja kiemelten fontosnak a fejlett biztonsági rendszerek meglétét a jövő autójában, míg a kínai vezetők csupán 37 százaléka emelte ki ezt. Kínában a válaszadók 44 százaléka szerint a 600 kilométer feletti elektromos hatótáv a jövő autójának legfontosabb jellemzője – Németországban ez az arány 50 százalék. 

Jelentős különbség mutatkozik az önvezető technológiák megítélésében is: Kínában a válaszadók 39 százaléka tartja fontosnak ezeket, míg Németországban mindössze 15 százalék.

Globális piac sok buktatóval

„Aki globálisan szeretne érvényesülni, annak pontosan kell értenie a helyi vásárlói elvárásokat, és ezekre testre szabott, innovatív technológiákkal kell válaszolnia. A sikeres jelenlét kulcsa a lokális igények mély ismerete – főleg a német és a kínai piacokon” — nyilatkozta Philipp von Hirschheydt, az Aumovio vezérigazgatója Münchenben. 

A kutatás eredményei biztató képet festenek az európai autóipar számára is: a kínai válaszadók 30 százaléka európai márkát választana legközelebb, míg 32 százalékuk kínai gyártót preferálna. 

Ez azt mutatja, hogy – a jelenlegi piaci kihívások ellenére is – az európai autók továbbra is vonzók a kínai vásárlók körében. 

Németországban ugyan egyre ismertebbek a kínai járművek, ám a válaszadók mindössze egytizede fontolgatná onnan származó autó vásárlását, miközben több mint 50 százalékuk továbbra is európai márkákat részesít előnyben.

A Qualcomm betört az autóiparba, nagy dobást jelentett be a BMW-vel közösen

Nincs egyetértés az önvezető autók kapcsán

A válaszadók jövő autójával kapcsolatos elvárásait vizsgálva jól láthatók a preferenciák közötti különbségek. A német sofőrök elsősorban a beépített navigációs rendszert valós idejű forgalmi információkkal (85 százalék), a jó okostelefonos integrációt (66 százalék) és a vezetéstámogató rendszereket (61 százalék) értékelték nagyra. Ezek Kínában is fontos szempontok, ám ott még magasabb arányban értékelték a mesterséges intelligenciával működő hangasszisztenseket (71 százalék, Németország: 39 százalék) és az autonóm vezetési funkciókat (70 százalék, Németország: 32 százalék).

Míg Kínában a válaszadók 68 százaléka gondolja úgy, hogy az autonóm vezetési technológia növeli a közlekedésbiztonságot, addig Németországban ez az arány csak 38 százalék. A számok jól mutatják a két társadalom technológiához való eltérő hozzáállását: míg a német fogyasztók inkább a meglévő megoldások tökéletesítésére törekszenek, a kínaiak célja, hogy teljesen új szintre emeljék a jövő autóját.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu