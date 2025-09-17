A német gazdaságról megint elszomorító hír érkezett, nem muzsikál szépen a külkereskedelem

Stagnálásra rontotta a kölni IW (Institut der deutschen Wirtschaft) gazdaságkutató intézet a német gazdaság idei GDP-növekedési előrejelzését az őszi prognózisában a Rheinische Post lap szerdai jelentése szerint.

A német gazdaságról megint elszomorító hír érkezett / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A német külkereskedelem továbbra is nehéz helyzetben van

A német gazdaság továbbra is stagnál: a munkaadói képviselethez közeli IW még nem publikált őszi előrejelzésében

csak stagnálást, azaz nulla növekedést vár az idén az előző évhez képest, 0,2 százalékponttal lefelé korrigálva ezzel a tavaszi prognózisát.

A következő évben, 2026-ban, háromévnyi recesszió és stagnálás után viszont már megindulhat a német gazdaság fellendülése: a kölni IW 1 százalékos GDP-növekedést jósol.

Az IW gazdasági vezetője, Michael Grömling szerint a vállalatok 2026-ban a szövetségi kormány ösztönző intézkedéseinek köszönhetően és a nehéz geopolitikai helyzetben kialakult külkereskedelmi feltételekhez igazodva már növelni fogják beruházásaikat.

Az intézet legfrissebb prognózisával pesszimistább, mint más gazdasági kutatóintézetek. A müncheni Ifo intézet nemrégiben még 0,2 százalékos növekedést jósolt erre az évre, és 1,3 százalékosat a következő évre. A szövetségi kormány tavaszi előrejelzésében azonban már hasonlóan óvatos volt, mint most az IW: szintén nulla növekedéssel számol erre az évre, és 1,0 százalékkal 2026-ra.

Két év recesszió után a német gazdaság 2025-ben csak egy helyben topog. A bruttó hazai termék és a foglalkoztatottak száma az előző évi szinten stagnál

– írja a Rheinsche Post az IW még meg nem jelent, de a lap szerkesztősége által megtekintett legfrissebb prognózisára hivatkozva.

„A német külkereskedelem továbbra is nehéz helyzetben van, mert a geopolitikai zavarok és az USA konfrontatív külkereskedelmi politikája terheli meg a világkereskedelmet.” A dokumentum szerint a fogyasztás a „normális” infláció ellenére, de a visszafogott foglalkoztatási kilátások miatt a potenciálja alatt marad. A beruházások „a sokféle bizonytalanság miatt óvatos módban” maradnak. „2026-ra tartós javulás várható, de a jó 1 százalékos növekedés nem jelent valódi fellendülést” – állítja a kölni gazdaságkutató intézet.

A gazdaságkutató intézetek az elmúlt pár évben prognózisaikban folyamatosan mindig a következő évre halasztották a fellendülés megindulását. Most is ez a helyzet.

Az IW szerint „2026-ban várhatóan javulni fog a helyzet, mert a vállalatoknak egyszerűen muszáj lesz beruházniuk”. A kormánykoalíció nemrégiben elindított egy „növekedésösztönző” programot, amely kedvezőbb amortizációs feltételeket biztosít a vállalatok számára.