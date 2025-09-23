Amundi: Európa felébredt, s a konzekvenciákat a részvénypiacon is le kell vonni

Az európai stratégiai autonómia megteremtése euró százmilliárdokat fog megmozgatni az elkövetkező évtizedben és nem rövidtávú élénkítő programban, hanem tartós irányváltásban kell gondolkodni adott esetben még a kis- és intézményi befektetőknek is részvényportfóliójuk összeállításakor - derült ki az Amundi Alapkezelő keddi sajtótájékoztatóján, amelyre a befektetőcég párizsi központja is küldött előadókat.

Az Amundi párizsi központja / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Európa stratégiai autonómiája a cél

Az Európai Unió ugyanis felébredt az illúziókból és gőzerővel dolgozik a veszélyes kitettségek megszüntetésén vagy legalábbis mérséklésén.

Az első sokkot a koronavírus-pandémia okozta a vén kontinensen, amikor megkezdődtek a rossz emlékű lezárások. Franciaországban például kiderült, hogy még a fájdalomcsillapító is hiánycikk, mivel Indiából érkezett addig a paracetamol, s az áruforgalom leállításával a létszükségletet jelentő gyógyszerek sem jutottak át a határokon.

Ugyanez a helyzet azonban a modern ipari termékek, a járművek és a gépek gyártásához nélkülözhetetlen csipekkel, illetve ritkaföldfémekkel is. Miközben Európában használják fel az egész világon gyártott csipek 20 százalékát, ennek csupán töredékét állítják elő a földrészen. E körben az EU stratégiai célja, hogy a gyártásban is 20 százalékra nőjön a közösség részesedése.

A ritkaföldfémek felett pedig Kína szerezte meg a kontrollt, ám Európának ezen a fronton is mindent meg kell tennie a függőség csökkentése érdekében. Hatalmas mennyiségű földfémet használnak fel ugyanis egy repülőgép vagy egy hajó, sőt még egy személyautóba való sebességváltó elkészítéséhez is. Ezért is jár elöl a jó példával a Renault, amely nemrég jelentette be, hogy sikerült az első olyan korszerű sebességváltót kifejlesztenie, amelyhez nem használtak fel ritkaföldfémet.

A koronavírus után pedig jött az orosz-ukrán háború , az energiaválság, végül az amerikai vámok megemelése. Brüsszel pedig rádöbbent, hogy senkire sem számíthat az uniós országok biztonsága és életszínvonala megőrzésében, az amerikai-európai viszonylatban is bizonytalanság korszaka köszöntött be.