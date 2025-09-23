Amundi: Európa felébredt, s a konzekvenciákat a részvénypiacon is le kell vonni

Az európai stratégiai autonómia megteremtése euró százmilliárdokat fog megmozgatni az elkövetkező évtizedben és nem rövidtávú élénkítő programban, hanem tartós irányváltásban kell gondolkodni adott esetben még a kis- és intézményi befektetőknek is részvényportfóliójuk összeállításakor - derült ki az Amundi Alapkezelő keddi sajtótájékoztatóján, amelyre a befektetőcég párizsi központja is küldött előadókat.
Az Európai Unió ugyanis felébredt az illúziókból és gőzerővel dolgozik a veszélyes kitettségek megszüntetésén vagy legalábbis mérséklésén.
Az első sokkot a koronavírus-pandémia okozta a vén kontinensen, amikor megkezdődtek a rossz emlékű lezárások. Franciaországban például kiderült, hogy még a fájdalomcsillapító is hiánycikk, mivel Indiából érkezett addig a paracetamol, s az áruforgalom leállításával a létszükségletet jelentő gyógyszerek sem jutottak át a határokon.
Ugyanez a helyzet azonban a modern ipari termékek, a járművek és a gépek gyártásához nélkülözhetetlen csipekkel, illetve ritkaföldfémekkel is. Miközben Európában használják fel az egész világon gyártott csipek 20 százalékát, ennek csupán töredékét állítják elő a földrészen. E körben az EU stratégiai célja, hogy a gyártásban is 20 százalékra nőjön a közösség részesedése.
A ritkaföldfémek felett pedig Kína szerezte meg a kontrollt, ám Európának ezen a fronton is mindent meg kell tennie a függőség csökkentése érdekében. Hatalmas mennyiségű földfémet használnak fel ugyanis egy repülőgép vagy egy hajó, sőt még egy személyautóba való sebességváltó elkészítéséhez is. Ezért is jár elöl a jó példával a Renault, amely nemrég jelentette be, hogy sikerült az első olyan korszerű sebességváltót kifejlesztenie, amelyhez nem használtak fel ritkaföldfémet.
A koronavírus után pedig jött az orosz-ukrán háború , az energiaválság, végül az amerikai vámok megemelése. Brüsszel pedig rádöbbent, hogy senkire sem számíthat az uniós országok biztonsága és életszínvonala megőrzésében, az amerikai-európai viszonylatban is bizonytalanság korszaka köszöntött be.
A legfontosabb szegmensek, ahová uniós forrásból és a nemzeti költségvetésekből is áramlani fog a pénz:
Nem mindegy azonban, hogy egy-egy szegmensen belül konkrétan mivel foglalkozik egy cég. Az élelmiszeriparon belül például nyilvánvalóan ne a prémiumitalokat, hanem az alapélelmiszereket gyártó cégek részvényei kerüljenek a befektetők kosarába. A légi társaságok közül pedig azok kerülhetnek a fókuszba, amelyeknek jelentős teherszállítási kapacitásuk van. A gyógyszergyártásban sem a botoxon van a hangsúly, hanem az életmentő készítményeken.
Az uniós stratégiai célokat egyébként a Rearm Europe/Readiness 2030 program fogja össze, amelynek kerete 800 milliárd euró. Ebből 650 milliárd eurót az egyes országok költségvetése adja össze, itt az EU a maga részéről azt vállalja, hogy a stratégiai céloknak megfelelő költségekkel az egyes államok maximum a GDP 1,5 százaléka erejéig túlléphetik a Maastrichti Szerződésben kőbe vésett 3 százalékos GDP-arányos államháztartási hiányt.
A fennmaradó 150 milliárd eurós összeget pedig a SAFE-program adja, amely egy közös európai hitelfelvétel keretében lesz elérhető a tagállamok számára. Az Amundi értesülése szerint ebből 16 milliárd euró juthat Magyarországnak, ami a GDP nagyjából 8 százalékát teszi ki, persze nem egy összegben, hanem éveken át, részletekben csörgedezne a forrás.
A fejlesztésekhez azonban nem elég a költségvetési pénz, a privát tőke is várhatóan megmozdul.
A fordulat központi szereplője pedig Németország lesz, ahol a Merz-kormány már bele is vágott abba a több százmilliárd eurós fejlesztésbe, amelynek kitüntetett célja Európa legerősebb hadseregének a megteremtése, illetve az évtizedek óta elhanyagolt infrastruktúra korszerűsítése.
A német program jótékony hatása pedig az EU többi országában is érezhető lesz, persze ez attól is függ, hogy egy-egy ország milyen mértékben integrálódott a német ipar ellátási láncába.
Hazánk viszonylag jól áll ezen a téren, hiszen ahogy Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő magyarországi egységének befektetési igazgatója elmondta, Csehország pozíciója a legkedvezőbb ebből a szempontból a régión belül, s Romániáé a leggyengébb.
Magyarország valahol a kettő között helyezkedik el, de figyelemre méltó, hogy a német költségvetési injekció által gerjesztett növekedés nagyjából fele akkora bővülést idéz elő hazánkban is.
Ha tehát annak mértéke 1 százalék, akkor idehaza félszázalék plusz csapódik le.
S hogy mindez mennyire lesz hatékony, nos erre a kérdésre az Amundi képviselői azt válaszolták, hogy a megújuló energia térnyerése - amely egyébként szintén stratégiai szempontból is fontos, hiszen így csökken az EU kitettsége a fosszilis energiahordozókat termelő országokkal, például az OPEC olajkartellel szemben - sem valósult volna meg az EU ösztönző politikája nélkül. Ez pedig sikertörténet volt, elég ránézni Európa energetikai térképére jelenlegi állapotában és 10 évre visszatekintve.
