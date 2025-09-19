A Rheinmetall jövendölt: a drónhadviselésből még irtóztató zűrzavar lesz

Az orosz–ukrán háború egyik legnagyobb katonai újítása a drónok széles körű alkalmazása, ami több szempontból is átformálta a hadviselést, így nem meglepő, hogy özönlenek a befektetések a szektor cégeibe. Azonban az egyik legnagyobb európai hadiipari vállalat, a Rheinmetall vezérigazgatója, Armin Papperger szerint könnyen lehet, hogy az iparág már egy nagy buborékká vált.

Az olcsó drónok a Rheinmetall drága tankjait is ki tudják lőni / Fotó: Anadolu via AFP / Shutterstock

A Rheinmetall üzletét fenyegetik az olcsó drónok

Bár maga a Rheinmetall is végez fejlesztéseket a drónok gyártása terén, és együttműködik például az Anduril nevű drónipari startuppal, a német fegyvergyártó fő üzletágát a szárazföldi eszközök és az olyan hagyományos termékek, mint a tüzérségi lőszerek adják. Márpedig a szuperolcsó drónok által kilőtt drága tankok látványa az ukrajnai háborúról szóló tudósításokban nagy veszélyt jelenthet a Rheinmetall üzleti kilátásaira is – írja a Bloomberg.

Papperger szerint a dróngyártás helyzetét nehezíti, hogy

az olcsó eszközök gyorsan cserélődnek és elavulnak, ráadásul az akár 1-2,5 ezer euró közötti eszközökből még akkor is nehéz jelentős bevételt elérni, ha a kereslet folyamatos.

A gyors elavulás miatt azonban a háborút követően nem biztos, hogy érdemes túlságosan nagy készleteket felhalmozni az egyszer használatos drónokból, még ha a rajtuk futó szoftver frissíthető is.

A Rheinmetall pozícióját tehát az olcsó drónokat gyártó startupok mindenképpen fenyegetik, és nem ért egyet vele például Peter Hegseth amerikai hadügyminiszter sem, aki akár több száz különböző modellt is rendelne az amerikai hadsereg számára, és fogyóeszközként kezelné őket. A brit kormány pedig a közelmúltban 4 milliárd fontot különített el drónok beszerzésére.

A nagyobb drónokat gyártó hadiipari cégek nem igazán alkalmasak az olcsó, kis drónok tömeggyártására, így a katonai közbeszerzések terén kinyílt az ajtó a startupok előtt, amit az Anduril közelmúltbeli, a céget 30 milliárd dollárra értékelő, 2,5 milliárd dolláros tőkeemelése, vagy az egyre szaporodó európai drónipari unikornisok is jeleznek. Az egymilliárd dolláros értékeltséget már legalább három európai startup ugrotta meg a szektorból, a portugál Tekever, valamint a német Helsing és Quantum Systems.