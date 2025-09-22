Bemindenezett dalfesztivált rendezett Moszkva nagyobb közönségnek, mint az Eurovízió, ahonnan kitiltották

Az Intervision 2025 Oroszország válaszlépése volt az Eurovíziós kizárásra, és résztvevő lett az Egyesült Államok is — közölte az Euronews. Vlagyimir Putyin 2025-ös dalfesztiválja szépen elosztotta a politikai üzeneteket a fellépők műsorideje között, és ugyanannyira szólt a propagandáról, mint a fellépésekről – értékelt az európai portál. Az Eurovízió már régóta ebben az utcában futott, olyannyira, hogy a feszültség immár felrobbanással fenyegeti. Moszkva választ adott.

Az orosz televízió közvetítette eseményre becslések szerint több milliárdan voltak kíváncsiak / Fotó: AFP / AFP

Az orosz kormány kiadta az ukázt: dalfesztivál lesz szeptemberben

Az orosz Kulturális, Sport- és Turisztikai Minisztérium Vlagyimir Putyin elnöki rendeletére kezdte el szervezni, miután Oroszországot három évvel ezelőtt kizárták az Eurovíziós Dalfesztiválról Ukrajna teljes körű megszállása miatt. Az Intervízió 2025 záróestje Moszkvában zajlott 23, az oroszokkal jó viszonyban lévő ország képviselőivel, mint például

Vietnám,

Egyesült Arab Emírségek,

Kína,

India,

Kuba,

Venezuela,

Egyiptom,

Dél-Afrika

és Kazahsztán.

Többmilliárdos közönséghez szólt a show

Az Intervíziós Dalfesztivál potenciális nézőserege a résztvevők lélekszáma alapján 4,3 milliárd ember volt. A győztes Duc Phuc énekes az önmagában százmilliós Vietnámból – jelentette az orosz TASZSZ hírügynökség. Míg a Kreml tisztviselői azt állították, hogy az Intervíziós Dalfesztivál nem egy eszköze az orosz „soft powernek” (kulturális hódításnak), az orosz politikusok fokozatosan és egyesével bekapcsolódtak a műsor népszerűsítésébe.

Vlagyimir Putyin szeptember elején, a kínai katonai parádé látogatása során beszélt a versenyről, és egy különleges videóüzenetet is rögzített, amelyet a műsor kezdete előtt vetítettek le.

Az oroszok saját zenei kulturális versenye kifejezetten szembemegy azzal a kísérlettel, hogy a sportot, a művészetet és bármely más emberi tevékenységet a kormány politikai célokra használják fel

– nyilatkozta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter újságíróknak a verseny előtti sajtótájékoztatón. Lavrov azután a műsorban is megjelent, és az első és a második felvonás között interjút adott.