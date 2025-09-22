Bemindenezett dalfesztivált rendezett Moszkva nagyobb közönségnek, mint az Eurovízió, ahonnan kitiltották

Az Intervision 2025 Oroszország válaszlépése volt az Eurovíziós kizárásra, és résztvevő lett az Egyesült Államok is — közölte az Euronews. Vlagyimir Putyin 2025-ös dalfesztiválja szépen elosztotta a politikai üzeneteket a fellépők műsorideje között, és ugyanannyira szólt a propagandáról, mint a fellépésekről – értékelt az európai portál. Az Eurovízió már régóta ebben az utcában futott, olyannyira, hogy a feszültség immár felrobbanással fenyegeti. Moszkva választ adott.
Az orosz Kulturális, Sport- és Turisztikai Minisztérium Vlagyimir Putyin elnöki rendeletére kezdte el szervezni, miután Oroszországot három évvel ezelőtt kizárták az Eurovíziós Dalfesztiválról Ukrajna teljes körű megszállása miatt. Az Intervízió 2025 záróestje Moszkvában zajlott 23, az oroszokkal jó viszonyban lévő ország képviselőivel, mint például
Az Intervíziós Dalfesztivál potenciális nézőserege a résztvevők lélekszáma alapján 4,3 milliárd ember volt. A győztes Duc Phuc énekes az önmagában százmilliós Vietnámból – jelentette az orosz TASZSZ hírügynökség. Míg a Kreml tisztviselői azt állították, hogy az Intervíziós Dalfesztivál nem egy eszköze az orosz „soft powernek” (kulturális hódításnak), az orosz politikusok fokozatosan és egyesével bekapcsolódtak a műsor népszerűsítésébe.
Vlagyimir Putyin szeptember elején, a kínai katonai parádé látogatása során beszélt a versenyről, és egy különleges videóüzenetet is rögzített, amelyet a műsor kezdete előtt vetítettek le.
Az oroszok saját zenei kulturális versenye kifejezetten szembemegy azzal a kísérlettel, hogy a sportot, a művészetet és bármely más emberi tevékenységet a kormány politikai célokra használják fel
– nyilatkozta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter újságíróknak a verseny előtti sajtótájékoztatón. Lavrov azután a műsorban is megjelent, és az első és a második felvonás között interjút adott.
Az első alkalommal megrendezett moszkvai fesztiválon az ultrapatrióta, már-már szélsőjobboldali orosz versenyző, Shaman szenvedélyes beszédet tartott, amelyben arra kérte a nemzetközi zsűrit, hogy ne vegyék figyelembe Oroszország teljesítményét, hiszen
Oroszország máris nyert azzal, hogy ennyi országot meghívott, és azok elfogadták a csatlakozást
– mondta. Végül a patrióta mitikus elemekkel tarkított vietnámi Duc Phuc előadása vitte el az első helyet.
Az Egyesült Államokból az énekes, dalszerző és producer Vassy jelent meg Moszkvában, akinek dalai korábban szerepeltek az Oscar-díjas Disney-animációs filmben, a Jégvarázsban és a Grace klinika című sorozatban is. A Fehér Házban is parázs vita pattant ki Amerika részvételével kapcsolatban, az alaszkai Anchorage-ban augusztusban tartott csúcstalálkozón azonban Donald Trump végül beadta a derekát Vlagyimir Putyin kérésére.
Az Eurovíziós Dalfesztivál már 2014 óta erősen küzd a politikai üzenetekkel, de se lenyelnyi, se kiköpni nem tudja őket. Újabban egyre nő a feszültség: egyre több ország fenyeget azzal, hogy eláll a részvételtől, amennyiben Izrael továbbra is a versenyben marad.
Legutóbb a spanyol közszolgálati műsorszolgáltató, az RTVE hivatalosan bejelentette, hogy nem vesz részt a versenyen, ha Izrael is ott lesz. Ezt a döntést a spanyol miniszterelnök és a kulturális miniszter is támogatta — tájékoztatott az Independent.
Spanyolország nem az egyetlen ezzel a véleménnyel: így csatlakozott ahhoz a táborhoz, ahol Írország, Szlovénia, Izland és Hollandia is a kispadon ül és várja mit lépnek az izraeli részvétellel 2026-ban.
Franciaországnak és Ausztráliának ezzel nem volt ilyen nagy problémája, mindkét ország megerősítette, hogy részt vesznek az Eurovíziós Dalfesztiválon 2026-ban.
