Vörös szőnyeggel várták Vlagyimir Putyint Kínában

Vlagyimir Putyin és Narendra Modi indiai miniszterelnök is részt vesz a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján, az észak-kínai Tiencsin kikötővárosban, ahová több mint 20 vezető politikust várnak a világ minden tájáról.

Vlagyimir Putyin megérkezett az észak-kínai Tiencsinbe / Fotó: AFP

A Kína és Oroszország által vezetett SCO regionális biztonsági szervezet arra törekszik, hogy az Egyesült Államok ellenében helyreállítsa a globális hatalmi egyensúlyt.

Az SCO tagjai Kína, India, Oroszország, Pakisztán, Irán, Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Üzbegisztán és Fehéroroszország, ám megfigyelőként vagy „párbeszédpartnerként” további 16 ország kapcsolódik a szervezethez.

Putyin, akit a Nemzetközi Büntetőbíróság háborús bűnökért köröz, vasárnap érkezett Tiencsinbe, ahol vörös szőnyeget terítettek elé, és melegen üdvözölték a város legmagasabb rangú tisztviselői.

Közel egy hétig tartó útja során az orosz elnök várhatóan tárgyalásokat folytat közeli szövetségesével, Hszi Csin-ping kínai elnökkel,

és Pekingben megtekinti a Japán második világháborús vereségének nyolcvanadik évfordulóját ünneplő, győzelmi napi katonai parádét, ahol ő lesz a díszvendég Kim Dzsongun észak-koreai vezető, valamint Irán és Kuba első emberei mellett.

Kim és Putyin tavaly kölcsönös védelmi egyezményt írt alá, majd Észak-Korea áprilisban megerősítette, hogy az orosz csapatok oldalán katonákat küldött az ukrán frontra.

Putyin 2022 februárja, azaz Ukrajna megtámadása óta Pekingtől vár kereskedelmi és politikai támogatást. Néhány nappal a háború kitörése előtt amúgy a két ország meghirdette a „korlátok nélküli” partnerséget.