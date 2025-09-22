Deviza
EUR/HUF389.26 -0.35% USD/HUF330.58 -0.66% GBP/HUF446.03 -0.45% CHF/HUF416.49 -0.33% PLN/HUF91.38 -0.19% RON/HUF76.7 -0.32% CZK/HUF16.05 -0.16% EUR/HUF389.26 -0.35% USD/HUF330.58 -0.66% GBP/HUF446.03 -0.45% CHF/HUF416.49 -0.33% PLN/HUF91.38 -0.19% RON/HUF76.7 -0.32% CZK/HUF16.05 -0.16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,989.46 -1.11% MTELEKOM1,824 -1.32% MOL2,722 -1.84% OTP28,830 -2.01% RICHTER9,935 +1.46% OPUS531 +2.07% ANY7,320 -1.09% AUTOWALLIS151 -1.32% WABERERS5,100 +1.57% BUMIX9,289.31 -0.22% CETOP3,438.24 -0.24% CETOP NTR2,136.72 -0.25% BUX98,989.46 -1.11% MTELEKOM1,824 -1.32% MOL2,722 -1.84% OTP28,830 -2.01% RICHTER9,935 +1.46% OPUS531 +2.07% ANY7,320 -1.09% AUTOWALLIS151 -1.32% WABERERS5,100 +1.57% BUMIX9,289.31 -0.22% CETOP3,438.24 -0.24% CETOP NTR2,136.72 -0.25%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
célár
részvény
tőzsde
Mol
orosz olaj

Mol: itt az újabb borús jóslat – jelentős kockázat az orosz olaj, eladásra ajánlják a részvényt

Jelentősen csökkentette a magyar olajtársaság részvényeinek célárát az Erste. A bankház szerint a Barátság kőolajvezeték hirtelen leállása az éves EBITDA 10-20 százalékát kitevő negatív hatással lenne a Mol eredményére.
K. T.
2025.09.22., 11:30

Rossz hírrel indul a hét a Mol befektetőinek, az Erste friss elemzésében ugyanis jelentősen visszavágta a magyar olajtársaság részvényeire vonatkozó árfolyam-várakozását.

Mol, Erste, részvény, célár
Eladásra ajánlja a Mol részvényeit az Erste / Fotó: AFP

Az osztrák pénzintézet az eddigi 3360 forintról 2715 forintra csökkentette a Mol-papírok 12 havi célárát, ami 2 százalékos árfolyamcsökkenést feltételez a jelenlegi szintről. Az Erste a kedvezőtlen árfolyamkilátások miatt vételről eladásra minősítette le ajánlását.

Még nagyon fájna az orosz olajról való leválás a Molnak

Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzőjének indoklása szerint 

  • a véget nem érő orosz–ukrán háború
  • az ukrán hadsereg hatékonyabb támadásai az orosz kritikus infrastruktúra ellen, 
  • illetve az EU és az Egyesült Államok erőfeszítései, hogy leválasszák a tagállamokat az orosz energiahordozókról 

mind afelé mutatnak, hogy a Mol csoport rákényszerülhet, hogy ne a Barátság vezetéken keresztül vegyen a jövőben orosz nyersanyagot. 

A bankháznál úgy látják, a Mol még nincs teljesen felkészülve erre a forgatókönyvre, 

az orosz kőolajellátás hirtelen leállása pedig az éves EBITDA 10-20 százalékát kitevő negatív hatással lenne. 

Az olajtársaság dolgozik a leválás lehetőségén, de ennek befejezéséhez még legalább 1,5-2 évre van szükség.

A gyengébb iparági környezet sem kedvez a Molnak

A vállalatspecikfikus tényezőkön túl a Molt is negatívan érinti az iparági környezet változása – az Erste elemzője jövőre 60 dolláros átlag Brent-árra és megawattóránként 30 eurós gázárra számít, miközben a most nagyon magas kőolaj-finomítási árrések is romolhatnak. 

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény13:31:42
Árfolyam: 2,722 HUF -50 / -1.84 %
Forgalom: 945,716,158 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

A petrolkémia továbbra is veszteséges EBITDA-szinten, aminek a kedvező irányú változására kis esélyt látnak az olajcégnél. A Mol az elmúlt negyedévben a magyar és a szlovák nagykereskedelmi marzsok csökkenéséről számolt be. Az Erste előrejelzése alapján a gyengébb környezet ellenére a Mol legalább 250 forint osztalékot fizethet a jövőben részvényenként, ami kismértékben elmarad a tavalyi év után fizetett 275 forinttól, de ez magas egy számjegyű osztalékhozamot jelent.

Ez rövid időn belül már a második leminősítés a Mol számára. Előző héten a francia–német ODDO BHF mérsékelte jelentősen a hazai olajvállalat részvényeire vonatkozó várakozását. A pénzügyi szolgáltató 2850 forintról 2300 forintra csökkentette árfolyam-várakozását, ami alapján közel ötödével zsugorodhat a hazai olajcég tőzsdei értéke.

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
kormánypártok

Orbán Viktor: Dögrovás, végelgyengülés - az Európai Unió szétrázódik – a miniszterelnök vészjósló képet festett, ha nem lépünk időben

Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti beszédével megkezdődik az őszi parlamenti ülésszak hétfőn. Frissülő cikkünk.
8 perc
kormánypártok

Orbán Viktor felszólal – miniszterelnöki nyitány a parlament őszi ülésszakán, a tét óriási

Orbán Viktor expozéjában több fontos témát is érinthet, a közösségi oldalán már előre vetítette, hogy grandiózus tervekkel áll elő.
6 perc
lakás

Lakásárak Európában: London és Párizs elszállt, Budapesten van remény saját otthonra

Az Otthon Start program is segít a fiataloknak.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu