Mol: itt az újabb borús jóslat – jelentős kockázat az orosz olaj, eladásra ajánlják a részvényt

Rossz hírrel indul a hét a Mol befektetőinek, az Erste friss elemzésében ugyanis jelentősen visszavágta a magyar olajtársaság részvényeire vonatkozó árfolyam-várakozását.

Eladásra ajánlja a Mol részvényeit az Erste / Fotó: AFP

Az osztrák pénzintézet az eddigi 3360 forintról 2715 forintra csökkentette a Mol-papírok 12 havi célárát, ami 2 százalékos árfolyamcsökkenést feltételez a jelenlegi szintről. Az Erste a kedvezőtlen árfolyamkilátások miatt vételről eladásra minősítette le ajánlását.

Még nagyon fájna az orosz olajról való leválás a Molnak

Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzőjének indoklása szerint

a véget nem érő orosz–ukrán háború,

az ukrán hadsereg hatékonyabb támadásai az orosz kritikus infrastruktúra ellen,

illetve az EU és az Egyesült Államok erőfeszítései, hogy leválasszák a tagállamokat az orosz energiahordozókról

mind afelé mutatnak, hogy a Mol csoport rákényszerülhet, hogy ne a Barátság vezetéken keresztül vegyen a jövőben orosz nyersanyagot.

A bankháznál úgy látják, a Mol még nincs teljesen felkészülve erre a forgatókönyvre,

az orosz kőolajellátás hirtelen leállása pedig az éves EBITDA 10-20 százalékát kitevő negatív hatással lenne.

Az olajtársaság dolgozik a leválás lehetőségén, de ennek befejezéséhez még legalább 1,5-2 évre van szükség.

A gyengébb iparági környezet sem kedvez a Molnak

A vállalatspecikfikus tényezőkön túl a Molt is negatívan érinti az iparági környezet változása – az Erste elemzője jövőre 60 dolláros átlag Brent-árra és megawattóránként 30 eurós gázárra számít, miközben a most nagyon magas kőolaj-finomítási árrések is romolhatnak.