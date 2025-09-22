Mol: itt az újabb borús jóslat – jelentős kockázat az orosz olaj, eladásra ajánlják a részvényt

Rossz hírrel indul a hét a Mol befektetőinek, az Erste friss elemzésében ugyanis jelentősen visszavágta a magyar olajtársaság részvényeire vonatkozó árfolyam-várakozását.
Az osztrák pénzintézet az eddigi 3360 forintról 2715 forintra csökkentette a Mol-papírok 12 havi célárát, ami 2 százalékos árfolyamcsökkenést feltételez a jelenlegi szintről. Az Erste a kedvezőtlen árfolyamkilátások miatt vételről eladásra minősítette le ajánlását.
Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzőjének indoklása szerint
mind afelé mutatnak, hogy a Mol csoport rákényszerülhet, hogy ne a Barátság vezetéken keresztül vegyen a jövőben orosz nyersanyagot.
A bankháznál úgy látják, a Mol még nincs teljesen felkészülve erre a forgatókönyvre,
az orosz kőolajellátás hirtelen leállása pedig az éves EBITDA 10-20 százalékát kitevő negatív hatással lenne.
Az olajtársaság dolgozik a leválás lehetőségén, de ennek befejezéséhez még legalább 1,5-2 évre van szükség.
A vállalatspecikfikus tényezőkön túl a Molt is negatívan érinti az iparági környezet változása – az Erste elemzője jövőre 60 dolláros átlag Brent-árra és megawattóránként 30 eurós gázárra számít, miközben a most nagyon magas kőolaj-finomítási árrések is romolhatnak.
A petrolkémia továbbra is veszteséges EBITDA-szinten, aminek a kedvező irányú változására kis esélyt látnak az olajcégnél. A Mol az elmúlt negyedévben a magyar és a szlovák nagykereskedelmi marzsok csökkenéséről számolt be. Az Erste előrejelzése alapján a gyengébb környezet ellenére a Mol legalább 250 forint osztalékot fizethet a jövőben részvényenként, ami kismértékben elmarad a tavalyi év után fizetett 275 forinttól, de ez magas egy számjegyű osztalékhozamot jelent.
Ez rövid időn belül már a második leminősítés a Mol számára. Előző héten a francia–német ODDO BHF mérsékelte jelentősen a hazai olajvállalat részvényeire vonatkozó várakozását. A pénzügyi szolgáltató 2850 forintról 2300 forintra csökkentette árfolyam-várakozását, ami alapján közel ötödével zsugorodhat a hazai olajcég tőzsdei értéke.
