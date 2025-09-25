Ismét egy rossz adat az orosz gazdaságból – nem pörög az ipar

Az orosz ipari termelés éves növekedése 0,5 százalékra lassult augusztusban a júliusi éves 0,7 százalékról a statisztikai hivatal adatai szerint. Az elemzői várakozások átlagában némileg javuló adat, 0,8 százalékos emelkedés szerepelt.
Az ipari termelés 0,8 százalékkal bővült az idei első nyolc hónapban éves összevetésben.
Egyebek között a feldolgozóipar éves növekedése 2,4 százalékra gyorsult a júliusi 1,5 százalékról. A nyolchavi éves szintű növekedés 3,2 százalék volt. Augusztusban a bányászati ágazat termelése 2,5 százalékkal maradt el tavaly augusztushoz képest a júliusi éves stagnálás után. A nyolchavi termeléscsökkenés 2,4 százalék volt.
Augusztusban az oroszországi személygépkocsi-gyártás 27,4 százalékkal, 37 500-ra esett vissza az előző év azonos időszakához képest. Az év eleje óta 420 ezer személygépkocsit gyártottak Oroszországban, ami 2,9 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál.
Rossz hónapot zártak az orosz pénzintézetek augusztusban: nyereségük jócskán esett júliushoz képest. Az orosz bankok adózott eredménye augusztusban csaknem a felére csökkent egy hónap alatt, a júliusi 397 milliárd rubelről (1572 milliárd forint) 203 milliárd rubelre esett – áll a jegybank jelentésében. Az orosz központi bank ezt részben a magnyereség 31 százalékos csökkenésével indokolta, és azzal, hogy a bankok átlagosan 36 százalékkal növelték a rossz hitelekre félretett céltartalékot.
Az orosz bankok profitja 2300 milliárd rubelt tett ki az év eleje óta, ami elmarad a tavalyi első nyolchavi 2400 milliárd rubeltől.
Lassult az orosz GDP-növekedés a második negyedévben.
A hazai össztermék (GDP) 1,1 százalékkal nőtt a június végével zárult három hónapban éves összevetésben, miután az első negyedévben az éves szintű bővülés 1,4 százalék volt. A második negyedévben a feldolgozóipar 3,8 százalékkal, az építőipar 2,7 százalékkal, a szállodaipar és vendéglátás 9,2 százalékkal bővült, miközben a nagy- és kiskereskedelemben 2 százalék, a bányaiparban 1,2 százalék csökkenést mértek.
Az idei első fél évben az orosz GDP 1,2 százalékkal nőtt a tavalyi azonos időszakkal összevetve.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.