Ismét egy rossz adat az orosz gazdaságból – nem pörög az ipar

Az orosz ipari termelés éves növekedése 0,5 százalékra lassult augusztusban a júliusi éves 0,7 százalékról a statisztikai hivatal adatai szerint. Az elemzői várakozások átlagában némileg javuló adat, 0,8 százalékos emelkedés szerepelt.

Fotó: Shutterstock

Az ipari termelés 0,8 százalékkal bővült az idei első nyolc hónapban éves összevetésben.

Egyebek között a feldolgozóipar éves növekedése 2,4 százalékra gyorsult a júliusi 1,5 százalékról. A nyolchavi éves szintű növekedés 3,2 százalék volt. Augusztusban a bányászati ágazat termelése 2,5 százalékkal maradt el tavaly augusztushoz képest a júliusi éves stagnálás után. A nyolchavi termeléscsökkenés 2,4 százalék volt.

Augusztusban az oroszországi személygépkocsi-gyártás 27,4 százalékkal, 37 500-ra esett vissza az előző év azonos időszakához képest. Az év eleje óta 420 ezer személygépkocsit gyártottak Oroszországban, ami 2,9 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál.

A bankoknak is rosszul megy

Rossz hónapot zártak az orosz pénzintézetek augusztusban: nyereségük jócskán esett júliushoz képest. Az orosz bankok adózott eredménye augusztusban csaknem a felére csökkent egy hónap alatt, a júliusi 397 milliárd rubelről (1572 milliárd forint) 203 milliárd rubelre esett – áll a jegybank jelentésében. Az orosz központi bank ezt részben a magnyereség 31 százalékos csökkenésével indokolta, és azzal, hogy a bankok átlagosan 36 százalékkal növelték a rossz hitelekre félretett céltartalékot.

Az orosz bankok profitja 2300 milliárd rubelt tett ki az év eleje óta, ami elmarad a tavalyi első nyolchavi 2400 milliárd rubeltől.

Lassult az orosz GDP-növekedés a második negyedévben.

A hazai össztermék (GDP) 1,1 százalékkal nőtt a június végével zárult három hónapban éves összevetésben, miután az első negyedévben az éves szintű bővülés 1,4 százalék volt. A második negyedévben a feldolgozóipar 3,8 százalékkal, az építőipar 2,7 százalékkal, a szállodaipar és vendéglátás 9,2 százalékkal bővült, miközben a nagy- és kiskereskedelemben 2 százalék, a bányaiparban 1,2 százalék csökkenést mértek.