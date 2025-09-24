Már építik az amerikai szupervadászgépet, amely uralja majd az eget, bármit tesz Kína és Oroszország

A Boeing megkezdte az Egyesült Államok első F–47-es vadászgépének építését – jelentette be David Allvin négycsillagos tábornok, az amerikai légierő vezérkari főnöke hétfőn egy konferencián. Hogy mi a cél, azt az F–22 Raptorokat váltó repülő eredeti neve híven írta le: NGAD, Next Generation Air Dominance, azaz Következő Generációs Légidominancia. Amerika az egek ura akar lenni, hiába dolgozik csúcstechnológiai fejlesztéseken Peking és Moszkva is. Az amerikai vadászgép, amely már épül, a Pentagon szerint minden vetélytársnál erősebb lesz.

Az amerikai vadászgép, az F–22 Raptor egyedül vagy társaival repül, utódát drónok raja veheti körül / Fotó: NurPhoto via AFP

A „következő” generáció ebben az esetben a hatodik. Ugyanebbe az osztályba igyekszik sorolni kétféle fejlesztéssel is Kína, a MiG–41-gyel az oroszok, és európai nemzetek is folytatnak hatodik generációs fejlesztési programokat „koprodukcióban”. Ezekről később, lássuk először, mit tud az F–47.

A Boeinget csak márciusban választották ki, az új hatodik generációs gép építéséhez máris hozzáfogtak és az F–47 Allvin állítása szerint 2028-ban már repülni fog – jelentette a DefenseNews szakportál. „A világon semmi nem jön még a közelébe se”– lelkendezett a bejelentéskor Donald Trump elnök.

Ez az a platform, amely – a rendszerek többi, kísérő családjával együtt – biztosítani fogja a légi fölényt a jövőben. A néhány rövid hónap alatt, amióta bejelentettük az F–47-et, már megkezdték az első példány gyártását. Készen állunk a gyors cselekvésre. Gyorsan kell haladnunk

– szögezte le most a vezérkari főnök.

Ez az amerikai vadászgép, ha itt száll fel, akár Moszkváig repülhet

A jól értesült portál szerint a legtöbb részlet szigorúan titkos, az új gépről ezért alig lehet valamit tudni. Ami várható: csúcstechnológiás lopakodóképességekkel, fegyverzettel és hajtóművekkel fog rendelkezni, valamint autonóm drónkísérőkkel, úgynevezett együttműködő harci repülőgépekkel fog repülni.

Még májusban Allvin közzétett egy grafikát, amely szerint az F–47 harci hatósugara több mint ezer tengeri mérföld (1852 kilométer) lesz: körülbelül ekkora távolságra vannak egymástól Berlin és Madrid, Lisszabon és Róma, vagy Budapesttől Moszkva. Képes lesz a Mach 2-nál nagyobb sebességgel haladni, kilométerre lefordítva ez 2450-nél is nagyobb óránkénti sebesség.