Már építik az amerikai szupervadászgépet, amely uralja majd az eget, bármit tesz Kína és Oroszország

A Boeing megkezdte az Egyesült Államok első F–47-es vadászgépének építését – jelentette be David Allvin négycsillagos tábornok, az amerikai légierő vezérkari főnöke hétfőn egy konferencián. Hogy mi a cél, azt az F–22 Raptorokat váltó repülő eredeti neve híven írta le: NGAD, Next Generation Air Dominance, azaz Következő Generációs Légidominancia. Amerika az egek ura akar lenni, hiába dolgozik csúcstechnológiai fejlesztéseken Peking és Moszkva is. Az amerikai vadászgép, amely már épül, a Pentagon szerint minden vetélytársnál erősebb lesz.
A „következő” generáció ebben az esetben a hatodik. Ugyanebbe az osztályba igyekszik sorolni kétféle fejlesztéssel is Kína, a MiG–41-gyel az oroszok, és európai nemzetek is folytatnak hatodik generációs fejlesztési programokat „koprodukcióban”. Ezekről később, lássuk először, mit tud az F–47.
A Boeinget csak márciusban választották ki, az új hatodik generációs gép építéséhez máris hozzáfogtak és az F–47 Allvin állítása szerint 2028-ban már repülni fog – jelentette a DefenseNews szakportál. „A világon semmi nem jön még a közelébe se”– lelkendezett a bejelentéskor Donald Trump elnök.
Ez az a platform, amely – a rendszerek többi, kísérő családjával együtt – biztosítani fogja a légi fölényt a jövőben. A néhány rövid hónap alatt, amióta bejelentettük az F–47-et, már megkezdték az első példány gyártását. Készen állunk a gyors cselekvésre. Gyorsan kell haladnunk
– szögezte le most a vezérkari főnök.
A jól értesült portál szerint a legtöbb részlet szigorúan titkos, az új gépről ezért alig lehet valamit tudni. Ami várható: csúcstechnológiás lopakodóképességekkel, fegyverzettel és hajtóművekkel fog rendelkezni, valamint autonóm drónkísérőkkel, úgynevezett együttműködő harci repülőgépekkel fog repülni.
Még májusban Allvin közzétett egy grafikát, amely szerint az F–47 harci hatósugara több mint ezer tengeri mérföld (1852 kilométer) lesz: körülbelül ekkora távolságra vannak egymástól Berlin és Madrid, Lisszabon és Róma, vagy Budapesttől Moszkva. Képes lesz a Mach 2-nál nagyobb sebességgel haladni, kilométerre lefordítva ez 2450-nél is nagyobb óránkénti sebesség.
Az adott májusi bejegyzésben Allvin azt mondta, hogy a légierő tervei szerint legalább 185 F–47-et fognak vásárolni, körülbelül annyit, vagy inkább még többet, mint amekkora a jelenlegi F–22-es flotta.
Az F–47 fejlesztésével a Pentagon mindent egy lapra kíván feltenni, akár a haditengerészet szintén hatodik generációs F/A-XX lopakodó vadászának kifejlesztése kárára is. A 2026-os pénzügyi évre csak erre a célra 3,5 milliárd dolláros (1160 milliárd forintos) büdzsét kértek.
A váltás teljes költsége nem ismert. A Boeing megrendelése a jelentések szerint 20 milliárd dollár értékű, ezt azonban sem a Pentagon, sem a Fehér Ház nem erősítette meg. A 185 egységből álló F–22-es flotta programja végül 67 milliárd dollárosra kerekedett. Allvin még márciusban azt mondta: az F–47 „kevesebbe kerül és jobban alkalmazható lesz a jövőbeli fenyegetések ellen”, mint az F–22, de további részletekkel nem szolgált.
Mostani előadásában a vezérkari főnök bemutatott egy videót, amelyen a Boeing dolgozói a St. Louis-i üzemben hangosan ünnepeltek azon a reggelen, amikor megtudták, hogy Trump elnök be fogja jelenteni: ők fogják gyártani az F–47-et.
Ők nem olyan emberek, akik csak megjelennek a munkában. Ők elkötelezettek, hogy valami nagyszerűt tegyenek a nemzetért. És vannak amerikaiak az ország minden részében a gyártósorokon, a laborokban, a repülőtereken, a tesztek során. Ők akarják megteremteni a jövőbeli fölényt
– mondta büszkén Allvin, aki azt is hozzátette: ahhoz, hogy a légierő egy jövőbeli háborúban sikeres legyen, képesnek kell lennie arra, hogy túlnyomó fölényt biztosítson az ellenfelekkel szemben az égben, és az F–47 ezt a képességet fogja biztosítani.
Nem elég csak ütni egyet. Az ellenfelednek tudnia kell, hogy képes vagy padlóra küldeni őket
– mondta ki kereken.
Új csúcstechnológiájú vadászgépeket azonban másutt is fejlesztenek lelkesen, ahol nem szeretnék, ha Amerikánál lenne a fölény.
