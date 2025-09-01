Deviza
Romániában egyre súlyosabb a helyzet, „ez egy vicc” — lemondással fenyegette a miniszterelnök koalíciót

A kormánykoalíció vasárnap nem tudott megállapodásra jutni a helyi önkormányzati reformról. A fiskális és adminisztratív intézkedéscsomaghoz hasonló lépésre még nem volt példa Románia történelmében.
VG
2025.09.01, 13:30
Frissítve: 2025.09.01, 13:44

A román Nemzeti Liberális Párt tagjai a koalíciós ülésen kritizálták a miniszterelnököt, aki válaszul lemondással fenyegetőzött — jelenti az Adevarul. Vasárnap a kormánykoalíció megvitatta azt a fiskális és adminisztratív intézkedéscsomagot, amely elbocsátásokat eredményez a közigazgatásban, a polgármestereket felelősségre vonja és a kormányt felelőssé teszi. A csomag adóemeléseket és létszámleépítéseket tartalmaz. Az utolsó szavazásra hétfő este kerül sor a parlament plenáris ülésén.

románia, Ilie Bolojan, kormányfő
Ilie Bolojan Románia kormányfő lemondással fenyegetett / Fotó: Románia kormányának oldala

Kormányreakció a Facebookon

Ilie Bolojan vasárnap közölte a PSD, a PNL, az USR és UDMR koalíció tagjaival, hogy lemond, ha a PSD nem fogadja el az egyszerű reformokat. A PNL Facebook-bejegyzéssel reagált, miután a koalíció vasárnap nem tudott megállapodásra jutni a helyi önkormányzati reformról.

Miről szól a román reformcsomag?

Romániában egy városháza vagy megyei tanácsnak a lakosság számától függő a maximális létszáma. Országos szinten körülbelül 180 000 állást érint az új törvény. Vannak városházák vagy megyei tanácsok, amelyek nem építették ki az új szervezeti struktúrát a maximális felső határig. Így ma a helyi önkormányzatok állásainak száma összesen 158 500 (felfelé kerekítve). 

A közigazgatási struktúrában létrehozott álláshelyek száma körülbelül 23 százalékkal alacsonyabb, mint a maximális létszám, így a létszám 25 százalékos csökkentése nem lenne hatással az adminisztrációra. 

Ez szinte kizárólag olyan álláshelyekre vonatkozna, amelyek még nem lettek sem létrehozva, sem betöltve. 

A helyi közigazgatásban betöltött álláshelyek száma 127 500, kerekítve, és az első pontban szereplő maximális felső határhoz viszonyítva ez 68 százalékot, maximálisan 32 százalék különbséget jelent.

Hány munkahelyet érint?

Ha a román parlament egyetért azzal, hogy a betöltött pozíciók számát körülbelül 10 százalékkal csökkentsék, akkor a maximális létszámot mintegy 40 százalékkal kell csökkenteni. 

Mivel minden közigazgatási egységnek saját szervezeti struktúrája van a már betöltött pozíciókkal együtt, a maximális létszám 40 százalékos csökkentése közigazgatási egységenként eltérő lesz. Számos településen emiatt nem fog történni létszámcsökkentés. A többi településen a létszámcsökkentés mértéke 1–2 százalék és 20 százalék között mozoghat.

Fejetlenség fenyegeti Romániát?

Nem tudom így végrehajtani a reformokat. Ez egy vicc. Mit fog tenni, amikor eljönnek a kemény reformok, ha még a helyi önkormányzatoknál sem tud 10 százalékos csökkentést elérni? Ha nem tudunk megbirkózni egy egyszerű reformmal, a helyi önkormányzatok 10 százalékos csökkentésével, akkor keressen más megoldást, nélkülem. Kényszerítse rá másra a saját véleményét 

– mondta Bolojan politikai források szerint. A PNL sajtóközleményben megjegyezte: csak olyan koalícióban vesznek részt, amely képes fenntartani az országot és újraindítani a gazdaságot.  

