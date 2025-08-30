Romániára rámosolygott a szerencse: egy csapásra a világ autóipari krémjében találta magát – olyat tudnak, amit senki más, ez forradalom

Megkezdték Romániában a világ első, cseppfolyósított földgázt is felhasználó üzemanyag-befecskendezős motorjának gyártását – jelenti a Horse Technologies közleménye alapján az economedia.ro.

A cseppflyósított gázzal hajtott motor Reanult autókba kerül majd/Fotó: Northfoto(illusztráció)

A környezetet is kíméli a Romániában fejlesztett motor

Az 1,2 literes háromhengeres, benzinnel és cseppfolyósított földgázzal egyaránt működő, HR12 LPG névre keresztelt motort a vállalat Mioveni-i gyárában szerelik össze, és annak maximális teljesítménye 140 lóerő.

Az Euro 6e szabványnak megfelelő motor 9 százalékkal kevesebb széndioxid bocsát ki, amikor cseppfolyósított földgázzal működtetik, mint amikor benzinnel.

Patrice Haettel, a vállalat vezérigazgatója szerint a cseppfolyósított földgázra alkalmazott üzemanyag-befecskendezős technológia a Horse Technologies világpremierje. A motort és a hozzá tartozó szoftvereke is teljes egészében Romániában fejlesztették ki és ez már a Mioveni-ben lévő üzemben gyártott hajtóművek hetedik generációja. A gyár évente 450 ezer motor gyártására képes, és a HR12 LPG motorok egy részét Törökországba fogják exportálni, ahol a bursai üzemben gyártott Renault gépkocsikba kerülnek majd.

A Horse Technologies romániai leányvállalata a Horse Powertrain Limited része, mely a Renault és a kínai Geely közös cége 50-50 százalékos részesedéssel. A romániai leányvállalat több mint 2500 főt foglalkoztat és az elmúlt évben 4 696 milliárd lej (368 166 milliárd forint) árbevétel mellett 50 756 millió lej (3 979 milliárd forint) adózás előtti nyereséget ért el.