Szijjártó Péter: A képmutató nyugati országok is vásárolják az orosz olajat

Szijjártó Péter a CNN-nek adott interjúban élesen bírálta a nyugat-európai országok energiapolitikáját: a tárcavezető szerint a nyugati államok képmutatók, mert miközben azt állítják, hogy leállították az orosz kőolaj importját, valójában titokban, ázsiai közvetítőkön keresztül továbbra is vásárolnak orosz olajat – írja a Magyar Nemzet.

Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A politikus hangsúlyozta, hogy Magyarország a teljes orosz kőolajexport mindössze 2,2 százalékát vásárolja, a maradék 97,8 százalékot más országok, köztük nyugat-európaiak veszik meg. Szijjártó szerint Magyarország földrajzi adottságai miatt nem képes leválni az orosz energiáról, ami miatt az ország függ az orosz szállítástól.

Hozzátette, hogy ha ez megszűnne, fizikailag lehetetlen lenne ellátni az országot. Az interjú további részében Szijjártó a Donald Trump elnökségével kapcsolatos témákra is kitért, kiemelve, hogy Trump elvárja az európaiaktól, hogy tegyenek többet a saját biztonságuk érdekében, ami szerinte érthető az America first stratégia részeként.

Orbán Viktor Donald Trumppal tárgyalt az orosz olajról

Orbán Viktor szerda este telefonbeszélgetést folytatott Donald Trumppal, az amerikai elnök világosan megértette, hogy Magyarország miért vásárol orosz energiát – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a mai kormányinfón.

A miniszter arról tájékoztatott, hogy a kormányfő egyértelművé tette a magyar álláspontot, de hogy Trump hogyan értékeli azt, azt tőle kell megkérdezni. Ugyanakkor rendkívül intelligens embernek nevezte az amerikai elnököt, aki szerinte meg fogja érteni. Gulyás hangsúlyozta, az orosz energia nélkülözhetetlen, ennek ellenére mindent megtett a kormány a diverzifikáció érdekében.

Donald Trump még kedden vetette fel, hogy egyeztetne Orbán Viktorral a magyarországi orosz olaj kapcsán. Az amerikai elnök ugyanis ultimátumot adott a NATO-szövetségeseknek: az Egyesült Államok csak akkor vezet be szankciókat Oroszországgal szemben, ha a partnerek is ugyanezt teszik, és leállítják az orosz energiahordozók behozatalát.