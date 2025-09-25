Deviza
orosz olaj
energiafüggőség
Donald Trump
Orbán Viktor
Kormányinfó
orosz gáz
magyar gazdaság

Kiderültek a részletek: Orbán Viktor elmagyarázta Donald Trumpnak azt, amit eddig nem értett - ez a telefonhívás mindent eldönt?

Orbán Viktor egyeztetett Donald Trumppal. A kormányfő világossá tette a magyar álláspontot arról, hogy hazánk miért vásárol továbbra is orosz olajat. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az orosz energia nélkülözhetetlen a magyar gazdaság számára, egyúttal pedig arról is tájékoztatta az amerikai elnököt, hogy mindent megtett az energiaforrások diverzifikálásáért.
VG
2025.09.25., 11:12
Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Orbán Viktor szerda este telefonbeszélgetést folytatott Donald Trumppal. Az amerikai elnök megértette, hogy miért vásárol Magyarország orosz energiát – derült ki a csütörtöki Kormányinfóból, amelyről a Világgazdaság élőben tudósított.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az orosz energia nélkülözhetetlen a magyar gazdaság számára / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán

„Világosan megértette azokat a szabályokat, amelyek miatt Magyarország orosz energiát vásárol” – ezt válaszolta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter arra a kérdésre, hogy mi volt a véleménye Trumpnak az orosz energia kérdésében, miután az amerikai elnök Zelenkszijjel való tárgyalása során azt mondta, hogy beszélni fog Orbánnal az ügyben, és próbálja meggyőzni.

A miniszter arról tájékoztatott, hogy a kormányfő egyértelművé tette a magyar álláspontot, de hogy Trump hogyan értékeli azt, azt tőle kell megkérdezni. Ugyanakkor rendkívül intelligens embernek nevezte az amerikai elnököt, aki szerinte meg fogja érteni. 

Gulyás hangsúlyozta, az orosz energia nélkülözhetetlen, ennek ellenére mindent megtett a kormány a diverzifikáció érdekében. Ahhoz, hogy földgáz legyen, hosszú távú szerződést kell kötni, és a földgáznak rendszeresen rendelkezésre kell állnia. Ugyanakkor a kőolaj esetében még nehezebb  a helyzet, elég csak a Janaf és a Mol vitájára gondolni – figyelmeztetett a miniszter.

Donald Trump kedden vetette fel, hogy egyeztetne Orbán Viktorral Magyarország oroszolaj-vásárlásáról. Az amerikai elnök ugyanis ultimátumot adott a NATO-szövetségeseknek: az Egyesült Államok csak akkor vezet be „jelentős” szankciókat Oroszországgal szemben, ha a partnerek is ugyanezt teszik, és leállítják az orosz olaj vásárlását. Magyarország és Szlovákia azonban még vásárol olajat Oroszországtól. Trump ezután nyilatkozta azt a magyar miniszterelnökről, hogy „ő a barátom. Nem beszéltem vele, de van egy olyan érzésem, hogy ha megtenném, talán leállna. És azt hiszem, meg is fogom tenni”.

Trump kijelentésére Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azonnal reagált. A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarország mindenben támogatja Trump béketeremtő erőfeszítéseit, ugyanakkor a földrajzi adottságokat nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Végképp elhatározta magát az EU, elszakítja Magyarországot és Szlovákiát az olcsó orosz olajtól – durva lesz a válaszcsapás, ha nem mennek bele

Az orosz olaj és földgáz kardinális jelentőségű jelenleg a magyar gazdaságnak. Az Európai Unió mégis elszakítaná hazánkat ezektől a fosszilis energiahordozóktól. Az EU döntéshelyzetbe kényszerítené Magyarországot és Szlovákiát. Ha nem válnak le az orosz olajról, akkor olyan kereskedelmi intézkedéseket vezetne be, amelyek ellehetetlenítenék, hogy a két tagállam orosz olajat importáljon a Barátság kőolajvezetéken keresztül.


 

6 perc
német autó

Erősödnek a német autórészvények az amerikai vámcsökkentés hírére

Jól vették az augusztusi kanyart is a német autógyártók Európában.
4 perc
Németország

Elkapta a SAP-ot az Európai Bizottság, durván átverhette az európai ügyfeleit – csúnya vége lehet, elindult a vizsgálat

Az Európai Bizottság versenyjogi vizsgálatot indított a vállalat ellen.
5 perc
autóipari beszállító

Újabb gigantikus létszámcsökkentést tervez a világ legnagyobb, Magyarországon is jelen lévő autóipari beszállítója

A Magyarországon is erős érdekeltségekkel rendelkező Bosch 2,5 milliárd eurós megtakarításra kényszerül.

