Kitört a balhé a Mol és a horvátok között: a Janaf keményen visszaszólt Hernádi Zsoltéknak – hiába állítják, így semmi nem lesz az orosz olaj kiváltásából

Éles konfliktus alakult ki a horvát és a magyar olajválalat között. A Mol szerint műszaki problémák miatt nem tudták hosszú távon stabilan tesztelni az Adria-kőolajvezetéket, a horvát Janaf azonban most visszautasította a vádakat. A két vállalat csúnyán egymásnak esett, miközben a vezeték szerepe a közép-európai ellátásban továbbra is kritikus.

A Janaf cáfolta a Mol közleményét, amely szerint műszaki hibák miatt hiúsultak meg a kapacitástesztek az Adria-kőolajvezetéken / Fotó: Shutterstock

Ahogy lapunk korábban is megírta, a Mol szerint a horvát Janaf több alkalommal is meghiúsította a kapacitásteszteket az Adria kőolajvezetéken, mivel a rendszer egy-két óránál hosszabb ideig nem tudott maximális teljesítménnyel működni. A tesztek célja az volt, hogy kiderüljön, a vezeték képes-e hosszú távon Magyarország és Szlovákia ellátását biztosítani az Adriai-tengerről.

Az eredmények egyelőre nem igazolják, hogy a vezeték képes lenne hosszú távon Magyarország és Szlovákia számára elegendő kőolajat felhozni az Adriai-tengerről. A teszt előtt a felek abban állapodtak meg, hogy a szállítás során fokozatosan növelik a nyomást és a szivattyúk számát, így elérve a maximális szállítási teljesítményt, amit a teszt teljes időtartama alatt fenn is tartanak.

Csakhogy a horvát partner közvetlenül a teszt előtt arról tájékoztatott, hogy

a legnagyobb teljesítményt csak egy órán keresztül tudják biztosítani, majd vissza kell venniük a nyomást.

Ez jelentősen eltért a korábban közösen elfogadott tervtől és megnehezíti a teszt eredményeinek objektív értékelését. Sőt, a tesztelés megkezdését követően alig 30 perc után a horvát partner áramellátási hibára hivatkozva leállította a szállítást és a rendszer több mint egy órán keresztül állt.

Újraindulás után is akadt fennakadás, ugyanis a szállításnál nyomáskiesés is jelentkezett a horvát oldalon és a horvát fél kérte a Mol-t a vezetéki nyomás csökkentésére, amely után alacsony nyomással és teljesítménnyel tudott működni a vezeték horvátországi szakasza.

A Mol jelezte: nagyon fontos szerepet tölt be az Adria-vezeték Közép-Európa ellátásában, de ahhoz, hogy a jelenlegi, kisegítőnél nagyobb szerepet kapjon, először tisztán kell látni, mire képes és milyen állapotban van az Adria-vezeték horvát szakasza, mi kell ahhoz, hogy képes legyen az év minden napján akár 40 000 tonna kőolaj szállítására.

A vezeték fontosságát támasztja alá az is, hogy a háború kitörése előtt 170 millió dollárt költöttek az alternatív, déli infrastruktúra fejlesztésére és a keleti útvonallal szembeni egyoldalú függőség csökkentésére. Továbbá 2022 óta további százmillió dollárokat fordítottak a kőolaj-diverzifikációra. De az átállás nem csak finomítói technológia kérdése: látni kell, hogy milyen állapotban van és mire képes az Adria-vezeték.

Ahhoz, hogy a déli ellátási útvonal teljesértékű legyen, a horvát szakaszon is el kell érni a napi 40 ezer vagy évi 14 millió tonnás kőolajszállítási kapacitást. Ez a mennyiség kell ahhoz, hogy - a finomítói karbantartási munkák és az érintett országok stratégiai kőolajkészlet-cseréi mellett is - biztonságban legyen a régió.