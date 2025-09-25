Elkapta a SAP-ot az Európai Bizottság, durván átverhette az európai ügyfeleit – csúnya vége lehet, elindult a vizsgálat

Az SAP megerősítette, hogy az Európai Bizottság versenyjogi eljárást indított a vállalattal szemben. Az eljárás a helyben telepített karbantartási és támogatási irányelvek egyes területeit érinti, amelyek régóta fennálló, a globális szoftveriparban általánosan alkalmazott szabványokon alapulnak – közölte a német szoftvergyártó csütörtökön.

Versenyjogi vizsgálatot indított az EU az SAP üzleti gyakorlata miatt / Fotó: Areporter / Shutterstock

„Az SAP megítélése szerint irányelvei és gyakorlata teljes mértékben összhangban vannak a versenyjogi szabályokkal. Ugyanakkor a felvetett kérdéseket komolyan vesszük, és szorosan együttműködünk az Európai Bizottsággal azok megoldása érdekében” – írták, és hozzátették, hogy elkötelezettek a nyílt verseny mellett.

A vállalat szerint az Európai Bizottsággal folytatott egyeztetés nem lesz érdemi hatással a pénzügyi teljesítményére.

A Reuters beszámolója szerint az Európai Bizottság vizsgálatot indított Németország legnagyobb szoftvergyártója, az SAP ellen, mivel felmerült a gyanú, hogy az üzleti menedzsment szoftveréhez kapcsolódóan versenykorlátozó gyakorlatokat alkalmazhatott.

A bizottság közlése szerint az SAP torzíthatta a versenyt az Enterprise Resource Planning (ERP) szoftveréhez kapcsolódó karbantartási és támogatási szolgáltatások piacán.

„Európában több ezer vállalat használja az SAP szoftverét üzleti folyamataihoz, valamint az ahhoz kapcsolódó karbantartási és támogatási szolgáltatásokat” – mondta Teresa Ribera, az Európai Bizottság alelnöke csütörtökön.

A biztos aggodalmának adott hangot a tekintetben, hogy

a német óriáscég korlátozhatta a versenyt ezen a kritikus piacon, így pedig kevesebb választási lehetőséget és magasabb költségeket hagyott az európai ügyfeleknek.

A hírügynökség hétfőn arról számolt be, hogy az SAP engedményeket ajánlott fel az EU-nak a versenyjogi aggályok kezelése érdekében, így próbálva elkerülni a vizsgálatot és a globális éves árbevételének akár 10 százalékára rúgó bírság kockázatát.