Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja kijelentette, hogy Trump készen áll egy háromoldalú találkozón részt venni Vlagyimir Putyinnal és az ukrán vezetővel, Volodimir Zelenszkijjel — közölte a napokban a CBS. Hozzátette, hogy a Fehér Ház vezetője nyitott minden olyan lehetőség megfontolására, amely az ukrán konfliktus lezárásához vezethet.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump alaszkai csúcstalálkozójára nem hívták meg Zelenszkijt / Fotó: AFP

Az amerikai elnök legújabban arról beszélt, hogy hamarosan tárgyalni fog az orosz elnökkel, igaz, egyelőre csak telefonon. Putyin a Keleti Gazdasági Fórumon (VEF) tartott beszédet. Fő témája a Távol-Kelet társadalmával és gazdaságának fejlődésével kapcsolatos kérdések voltak. Ezenkívül figyelmet fordított arra is, hogy meghívja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt Moszkvába, hogy „beszéljék meg, ne pedig folyton csak kapituláljanak”.

A Putyin–Trump-tárgyalásokat nem egyszerű megszervezni, mivel mindketten saját országuk érdekeit védik – ismerte el a sajtótitkár.

Zelenszkij meghívása Moszkvába

Putyin meghívta Volodimir Zelenszkijt Moszkvába. Az ukrán elnök ezt természetesen visszautasította, és azzal válaszolt, hogy menjen Putyin Kijevbe. Mégis, az ukrán konfliktus rendezése talán halad előre, de még korai lenne a befejezésének időpontjáról beszélni:

Putyin azt mondta, hogy látszik a fény az alagút végén.

— mondta Dmitrij Peszkov.

Oroszország Putyin és tisztviselői nyilatkozatai alapján kész békés úton elérni céljait Ukrajnával kapcsolatban, de ha ez nem lehetséges, akkor folytatni fogja a különleges katonai műveletet. Az orosz elnök azonban hálás Donald Trumpnak minden béketeremtő erőfeszítéséért és általában véve az építő jellegű kapcsolattartásért – nyilatkozta Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a TASZSZ-nak adott interjúban a VEF-en.

Amerikai kapcsolatok

Az orosz elnök helyettese, Jurij Uszakov kijelentette, hogy eddig nem hallott arról, hogy az Egyesült Államok kifejezetten kezdeményezte volna Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti tárgyalást — tudósított a TASZSZ.

Ez azt feltételezi, hogy jelenleg egy várakozás zajlik, amíg valamelyik fél felveszi a kezdeményező szerepet egy újabb bilaterális vagy akár trilaterális tárgyalásra Volodimir Zelenszkij közreműködésével.

Korábban Trump előre jelezte, hogy a közeljövőben tárgyalni szeretne Putyinnal. Az amerikai elnök szerint Moszkva és Washington között jelenleg jól működik a párbeszéd.