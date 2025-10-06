Iránnak elege lett, rácsapta az ajtót Európa legerősebb hatalmaira – atomról nem tárgyalunk

Sajtótájékoztatóján Eszmail Bagai külügyi szóvivő azt mondta, Irán jelenleg a szankciók hatásait és következményeit vizsgálja, de nem tervezi a nukleáris programjáról szóló tárgyalások újrakezdését az európai országokkal. Hozzátette: a diplomáciai kapcsolatokat továbbra is fenn akarja tartani ezen országokkal, beleértve az ezzel járó egyeztetéseket is.

Irán folytatja atomprogramját – nem tárgyal az európai hatalmakkal / Fotó: NurPhoto via AFP

Minden esetben, amikor úgy látjuk, hogy a diplomácia hatékony eszköz lehet, országunk érdekeivel és prioritásaival összhangban fogunk döntéseket hozni

– szögezte le.

Az iráni nukleáris fejlesztési program korlátozásáról és ellenőrzéséről tíz éve kötött többhatalmi megállapodásban részes, E3-csoportként ismert három európai hatalom, az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország augusztus végén közösen kezdeményezte az ENSZ Biztonsági Tanácsánál az úgynevezett snapback-mechanizmus elindítását, azzal az indokkal, hogy Irán súlyosan megsérti a megállapodásból eredő kötelezettségeit.

A folyamat az E3-csoport által meghatározott 30 napos türelmi időszak után lezárult, így szeptember végén ismét érvénybe léptek a Teheránnal szemben bevezetett, a 2015-ös atomalku nyomán enyhített vagy feloldott BT-szankciók.

A nyugati országok szerint félő, hogy Irán atombombát akar előállítani, Irán azonban ezt tagadja,

és azt hangoztatja, hogy nukleáris fejlesztései békés célokat szolgálnak.

Ez példátlan, megvan az üzlet: nyolc új atomerőművet építtet az oroszokkal Irán

Irán régóta küzd az energiahiánnyal, ezért évek óta napirenden van az atomenergia bővítése. Most Oroszország Irán atomerőműterveihez ad hivatalos támogatást, nyolc új reaktor építéséről szóló megállapodással. A projekt célja, hogy tizenöt éven belül húsz gigawatt nukleáris kapacitással rendelkezzen az ország.

Miközben a világ vezetői New Yorkban tanácskoznak a globális kérdésekről, Moszkvában és Teheránban egészen más jellegű együttműködés született. Oroszország és Irán a napokban olyan megállapodást írt alá, amelynek célja, hogy új atomreaktorok épüljenek az iráni energetikai hálózatban. A dokumentum nem csupán politikai szándéknyilatkozat, hanem a felek által „stratégiai projektként” meghatározott együttműködés részletes menetrendjét vetíti előre.

Irán célja, hogy mintegy 15 éven belül 20 gigawattnyi nukleáris kapacitással rendelkezzen.

Ez óriási ugrás lenne a jelenlegi állapothoz képest, hiszen az ország mindössze egyetlen, Oroszország által épített atomerőművet üzemeltet, amely körülbelül egy gigawatt energiát termel.

