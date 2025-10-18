Trump mindent megtesz, hogy megmentse a barátját a választási bukástól: kinyíltak a dollárcsapok – de lehet, hogy az amerikai elnök sem tud segíteni

Az amerikai nagybankok már tárgyalnak az amerikai kormányzattal egy húszmilliárd dolláros hitel nyújtásáról Argentínának, a washingtoni segítség azonban talán kevés lehet ahhoz, hogy megmentse Javier Milei elnököt. Az október végi félidős argentin választás ugyanis népszavazás lesz a politikájáról, és bár ért el jelentős gazdasági sikereket, az emberek ezt nem érzik, sorra zárnak be az üzemek.

Nagy az argentin választás tétje, de Javier Milei tudja, hogyan kell kampányolni / Fotó: NurPhoto via AFP

A Semafor amerikai hírportál értesülése szerint olyan pénzintézetek tárgyalnak a washingtoni pénzügyminisztériummal a hitel nyújtásáról, mint

a JPMorgan,

a Bank of America,

a Goldman Sachs

és a Citigroup,

miután az Egyesült Államok peso vásárlásával sietett Argentína segítségére. A szintén 20 milliárd dolláros devizacsere-keretmegállapodás hírére szinte azonnal erősödni kezdtek az amerikai dollárban kibocsátott argentin államkötvények és a peso is.

Ha a teljes üzletet nyélbe ütik, akkor

az Egyesült Államok negyvenmilliárd dollárral támogatja meg Latin-Amerika harmadik legnagyobb gazdaságát.

Az érintett bankok, valamint Argentína nem kommentálta egyelőre a portál értesülését.

Veszélyben Javier Milei sokkterápiája

A segítségre szükség is van, mert veszélybe került Milei sokkterápián alapuló fiskális megszorító politikája, miután a pártja csúfos vereséget szenvedett a szeptember elején rendezett Buenos Aires-i tartományi választáson, október 26-án pedig jön a következő nagy erőfelmérés.

Az időközi választáson a törvényhozás alsóházának a fele és a szenátus harmada a tét, és a voksolást mindenki népszavazásnak tekinti Milei politikájáról.

A Reutersnek nyilatkozó szakértők szerint a növekvő választói támogatás jele lehet, ha Milei pártjának sikerül megszerezni a szavazatok 35 százalékát, mivel az elnök 2023-ban 30 százalékkal nyert. Az már „nagyon jó eredmény” lenne, ha sikerülne megközelíteni a 40 százalékot – mondta a brit hírügynökségnek Marcelo Garcia, a Horizon Engage kockázatelemző amerikai igazgatója.

Az emberek nem érzik a gazdasági sikerek hatását / Fotó: AFP

Az előrejelzések szerint ez meglehet, az elnök pártja, A Szabadság Előretör (La Libertad Avanza) ugyanis szeptemberben 39,8 százalékon állt, míg az ellenzéki peronisták 35,6 százalékon, a különbség azonban folyamatosan csökkent az elmúlt hónapokban.