Deviza
EUR/HUF390.02 +0.2% USD/HUF330.14 +0.1% GBP/HUF446.23 +0.13% CHF/HUF417.01 +0.21% PLN/HUF91.55 +0.12% RON/HUF76.77 +0.12% CZK/HUF16.09 +0.19% EUR/HUF390.02 +0.2% USD/HUF330.14 +0.1% GBP/HUF446.23 +0.13% CHF/HUF417.01 +0.21% PLN/HUF91.55 +0.12% RON/HUF76.77 +0.12% CZK/HUF16.09 +0.19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,804.66 -0.49% MTELEKOM1,834 +0.77% MOL2,704 -0.59% OTP28,580 -1.41% RICHTER10,030 0% OPUS548 +3.59% ANY7,380 +0.82% AUTOWALLIS156 +1.96% WABERERS5,060 -0.78% BUMIX9,329.07 +1.19% CETOP3,443.18 -0.04% CETOP NTR2,144.95 -0.04% BUX98,804.66 -0.49% MTELEKOM1,834 +0.77% MOL2,704 -0.59% OTP28,580 -1.41% RICHTER10,030 0% OPUS548 +3.59% ANY7,380 +0.82% AUTOWALLIS156 +1.96% WABERERS5,060 -0.78% BUMIX9,329.07 +1.19% CETOP3,443.18 -0.04% CETOP NTR2,144.95 -0.04%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
autózás
sportautó
elektromos autók
Byd
kínai autógyártó
Bugatti
sebességrekord
villanyautó
rekord

Letaszították a Bugattit a trónról, új rekord született, ez a világ leggyorsabb autója – videó

Új királya van a szupersportautók világának. A BYD Yangwang U9 Xtreme megdöntötte a Bugatti Chiron Super Sport 300+ eddigi rekordját a németországi Papenburg tesztpályán. A BYD autója ráadásul elektromos meghajtással érte el ezt.
Németh Anita
2025.09.23., 19:32
Fotó: shutterstock(Képünk illusztráció)

Megdőlt a Bugatti Chiron Super Sport 300+ sebességrekordja. A sportautó 490,48 km/órás csúcssebességet ért el a Volkswagen tesztpályáján 2019-ben. A napokban ugyanakkor ennél is nagyobb sebességre volt képes a kínaiak egyik autója – számolt be a Telex a The Autopian alapján.

autó Car,Speedometer.,High,Speed,On,A,Car,Speedometer,And,Motion
Egy kínai autó letaszította a Bugattit a trónról, új rekord született / Fotó: Den Rozhnovsky / Shutterstock (képünk illusztráció)

A világ leggyorsabb autója egy kínai elektromos autó

A rekordot a BYD Yangwang U9 Xtreme kínai extrém sportautó döntötte meg 496,22 km/órás sebességgel a németországi Papenburgban található ovális tesztpályán.

A járművet Marc Basseng német tesztpilóta vezette.

A Yangwang a BYD luxusmárkája, aminek csúcsmodellje az U9-es, egy német sztármérnök, Wolfgang Egger tervezett. Ő korábban több európai luxusmárkának dolgozott az Auditól az Alfa Romeón át a Lamborghiniig.

Az autót 2024-ben dobták piacra, négy, egyenként 240 kilowattos elektromos motor hajtja, az összteljesítménye 1290 lóerő. 

A rekordot azonban a modell egy felturbózott változata állította be, közel 3000 lóerős teljesítménnyel.

A prémium sportautó limitált példányszámban készül, eddig 88 darabot gyártottak le belőle. Mindet Kínában adták el és megfelel az ottani KRESZ-nek, azaz közúton is használható.

Egy Bugatti Chiron SS ára 1,8 milliárd forintnak megfelelő dollárba kerül, míg BYD Yangwang U9 alapmodell ára 1,68 millió jüanba, azaz mintegy 78 millió forintba. 

Miközben a BYD egyik részlege a csúcsteljesítményre törekedett, addig a másik csúnyán túljárt az EU eszén

A kínai BYD egy trükkel megússza, hogy vámot fizessenek Brüsszelnek az elektromos autóikra. A gyártó az MG-vel együtt egyre több plug-in hibridet dob piacra Európában, amivel részben elkerüli az elektromos autókat sújtó büntetővámokat.

A kínai autógyártó korábban kizárólag tisztán elektromos modelleket kínált, de 2024 közepén bevezette a Seal U DM-i plug-in hibridet, és hamarosan újabb modellel bővíti kínálatát. Augusztus elején például részletek derültek ki arról, hogy a BYD Yangwang U9 Track Edition néven dobja ki a következő elektromos autóját.

A Dataforce adatai szerint a BYD az idei első fél évben 20 ezer plug-in hibridet regisztrált az unióban, ami 17 ezer százalékos növekedést mutat. 

Az uniós vámokat megkerülendő pedig a kínai autógyártó már építi az európai üzemeit – köztük a magyarországit is.

A szakértők szerint a következő időszakot hibridárháború jellemezheti Európában.

BYD: megállíthatatlan a szegedi gyárban készült modell — első lett a legbiztonságosabbak között

A BYD kiemelten magas szinten teljesített a biztonsági és vezetőasszisztensi ötcsillagos értékelésén. A kínai cég modelljeinek többsége megkapta a maximális ötcsillagos összetett minősítést, többek között a BYD Dolphin Surf is, amely a szegedi BYD autógyárban készül.

Mozaik

Mozaik
2173 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Donald Trump

Magyarországnak üzent Trump az orosz olaj miatt? Szijjártó Péter élő adásban magyarázta el, mi történt – videón a fordulat

Donald Trump volt amerikai elnök ismét bírálta az európai országokat az orosz energiahordozók vásárlása miatt, miközben kilátásba helyezett szigorúbb szankciókat Moszkvával szemben.
2 perc
Karácsony Gergely

Karácsony megijedt a taxisok haragjától, az utolsó pillanatban félrerántotta a kormányt – így se ússza meg a holnapi sztrájkot, Vitézy mentheti meg

A szakmai szervezetek szerint a javaslat nem a taxisok érdekeit szolgálja, miközben a főváros a visszaélések felszámolását hangsúlyozza.
13 perc
ukrán energiaellátás

Ukrán fűtési szezon: készülnek az energiacégek, készenlétben a hadsereg 

A korábbi vészjósló előrejelzések ellenére a gázkészletek megközelítik a stratégiai célszintet, és a villamosenergia-rendszer is stabilabb, mint tavaly.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu