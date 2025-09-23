Letaszították a Bugattit a trónról, új rekord született, ez a világ leggyorsabb autója – videó

Megdőlt a Bugatti Chiron Super Sport 300+ sebességrekordja. A sportautó 490,48 km/órás csúcssebességet ért el a Volkswagen tesztpályáján 2019-ben. A napokban ugyanakkor ennél is nagyobb sebességre volt képes a kínaiak egyik autója – számolt be a Telex a The Autopian alapján.
A rekordot a BYD Yangwang U9 Xtreme kínai extrém sportautó döntötte meg 496,22 km/órás sebességgel a németországi Papenburgban található ovális tesztpályán.
A járművet Marc Basseng német tesztpilóta vezette.
A Yangwang a BYD luxusmárkája, aminek csúcsmodellje az U9-es, egy német sztármérnök, Wolfgang Egger tervezett. Ő korábban több európai luxusmárkának dolgozott az Auditól az Alfa Romeón át a Lamborghiniig.
Az autót 2024-ben dobták piacra, négy, egyenként 240 kilowattos elektromos motor hajtja, az összteljesítménye 1290 lóerő.
A rekordot azonban a modell egy felturbózott változata állította be, közel 3000 lóerős teljesítménnyel.
A prémium sportautó limitált példányszámban készül, eddig 88 darabot gyártottak le belőle. Mindet Kínában adták el és megfelel az ottani KRESZ-nek, azaz közúton is használható.
Egy Bugatti Chiron SS ára 1,8 milliárd forintnak megfelelő dollárba kerül, míg BYD Yangwang U9 alapmodell ára 1,68 millió jüanba, azaz mintegy 78 millió forintba.
A kínai BYD egy trükkel megússza, hogy vámot fizessenek Brüsszelnek az elektromos autóikra. A gyártó az MG-vel együtt egyre több plug-in hibridet dob piacra Európában, amivel részben elkerüli az elektromos autókat sújtó büntetővámokat.
A kínai autógyártó korábban kizárólag tisztán elektromos modelleket kínált, de 2024 közepén bevezette a Seal U DM-i plug-in hibridet, és hamarosan újabb modellel bővíti kínálatát. Augusztus elején például részletek derültek ki arról, hogy a BYD Yangwang U9 Track Edition néven dobja ki a következő elektromos autóját.
A Dataforce adatai szerint a BYD az idei első fél évben 20 ezer plug-in hibridet regisztrált az unióban, ami 17 ezer százalékos növekedést mutat.
Az uniós vámokat megkerülendő pedig a kínai autógyártó már építi az európai üzemeit – köztük a magyarországit is.
A szakértők szerint a következő időszakot hibridárháború jellemezheti Európában.
BYD: megállíthatatlan a szegedi gyárban készült modell — első lett a legbiztonságosabbak között
A BYD kiemelten magas szinten teljesített a biztonsági és vezetőasszisztensi ötcsillagos értékelésén. A kínai cég modelljeinek többsége megkapta a maximális ötcsillagos összetett minősítést, többek között a BYD Dolphin Surf is, amely a szegedi BYD autógyárban készül.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.