Letaszították a Bugattit a trónról, új rekord született, ez a világ leggyorsabb autója – videó

Megdőlt a Bugatti Chiron Super Sport 300+ sebességrekordja. A sportautó 490,48 km/órás csúcssebességet ért el a Volkswagen tesztpályáján 2019-ben. A napokban ugyanakkor ennél is nagyobb sebességre volt képes a kínaiak egyik autója – számolt be a Telex a The Autopian alapján.

Egy kínai autó letaszította a Bugattit a trónról, új rekord született / Fotó: Den Rozhnovsky / Shutterstock (képünk illusztráció)

A világ leggyorsabb autója egy kínai elektromos autó

A rekordot a BYD Yangwang U9 Xtreme kínai extrém sportautó döntötte meg 496,22 km/órás sebességgel a németországi Papenburgban található ovális tesztpályán.

A járművet Marc Basseng német tesztpilóta vezette.

A Yangwang a BYD luxusmárkája, aminek csúcsmodellje az U9-es, egy német sztármérnök, Wolfgang Egger tervezett. Ő korábban több európai luxusmárkának dolgozott az Auditól az Alfa Romeón át a Lamborghiniig.

Az autót 2024-ben dobták piacra, négy, egyenként 240 kilowattos elektromos motor hajtja, az összteljesítménye 1290 lóerő.

A rekordot azonban a modell egy felturbózott változata állította be, közel 3000 lóerős teljesítménnyel.

A prémium sportautó limitált példányszámban készül, eddig 88 darabot gyártottak le belőle. Mindet Kínában adták el és megfelel az ottani KRESZ-nek, azaz közúton is használható.

Egy Bugatti Chiron SS ára 1,8 milliárd forintnak megfelelő dollárba kerül, míg BYD Yangwang U9 alapmodell ára 1,68 millió jüanba, azaz mintegy 78 millió forintba.

Miközben a BYD egyik részlege a csúcsteljesítményre törekedett, addig a másik csúnyán túljárt az EU eszén

A kínai BYD egy trükkel megússza, hogy vámot fizessenek Brüsszelnek az elektromos autóikra. A gyártó az MG-vel együtt egyre több plug-in hibridet dob piacra Európában, amivel részben elkerüli az elektromos autókat sújtó büntetővámokat.

A kínai autógyártó korábban kizárólag tisztán elektromos modelleket kínált, de 2024 közepén bevezette a Seal U DM-i plug-in hibridet, és hamarosan újabb modellel bővíti kínálatát. Augusztus elején például részletek derültek ki arról, hogy a BYD Yangwang U9 Track Edition néven dobja ki a következő elektromos autóját.

A Dataforce adatai szerint a BYD az idei első fél évben 20 ezer plug-in hibridet regisztrált az unióban, ami 17 ezer százalékos növekedést mutat.