Rettegnek a vámhatóságok: milliárdok sorsa a tét a cigarettapiacon – feketepiaci boom jöhet

Időről időre illegális cigarettagyárakat lepleznek le a hatóságok, vagy csempészárut foglalnak le a vámellenőrök. Most a legálisan működő dohányipari szereplők figyelmeztetnek arra, hogy robbanásszerű növekedés előtt áll a feketepiac – derült ki a Die Welt összeállításából . A német napilap emlékeztetett: az ok az Európai Bizottság új javaslata, amely a cigarettákra kivetett jövedéki adó mértékét ezer szálanként a jelenlegi 90 euróról 215 euróra emelné.

Az Európai Bizottság drasztikus dohányadó-emelési terve új frontot nyitott a közegészségügyi célok és a gazdasági realitások között / Fotó: AFP

Az iparági számítások szerint ez azt jelentené, hogy Németországban egy doboz cigaretta ára a mostani 8,5 euróról 12 euró fölé emelkedne. A drágulás a cigarettát tekerőknek is fájna:

az egy kiló vágott dohányra kivetett adó ugyanis 60 euróról 215-re nőne.

Az uniós tervre még júniusban, az Euractiv által megszellőztetett hatástanulmány hívta fel a figyelmet, már akkor jelezve, hogy heves politikai vitákat és gazdasági torzulásokat válthat ki, hogy a dohánytermékek fogyasztásának visszaszorítását az EU egy új adórendszeri beavatkozással érné el úgy, hogy egységesítené az uniós piacot.

Az adóemelési terv a dortmundi InterTabac szakkiállításon is heves bírálatokat váltott ki. Jan Mücke, a német Dohányipari és Új Generációs Termékek Szövetségének (BVTE) vezérigazgatója odáig ment, hogy „ez valóságos gazdaságélénkítő program lenne a bűnszervezeteknek”. Michael von Foerster, a Német Dohányipari Szövetség ügyvezetője hozzátette: aki gyengíti a legális piacot, az az illegálisnak ad teret.

Egyre több a hamis cigaretta

Torsten Albig, a Philip Morris Germany külkapcsolati igazgatója – a szociáldemokrata SPD korábbi politikusa – Hollandiára és Franciaországra mutatott rá: a korábbi adóemelések nyomán ott jelentősen drágult a dohány, a következmény pedig az lett, hogy a bűnözők nyertek teret.

Mindezt a KPMG jelentése is alátámasztotta. Hollandiában már csak a fogyasztott cigaretták 55 százaléka után fizetnek ott adót, miközben 30 százalék külföldi zárjegyet visel, ám kérdéses, hogy

legálisan

vagy illegálisan

érkezett. Minden tizedik szál hamisítvány. Németországban ezzel szemben a becslések szerint 20 százalék körüli a nem belföldön adózott cigaretta aránya.