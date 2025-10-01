Deviza
Rettegnek a vámhatóságok: milliárdok sorsa a tét a cigarettapiacon – feketepiaci boom jöhet

Az Európai Bizottság drasztikus dohányadó-emelési terve új frontot nyitott a közegészségügyi célok és a gazdasági realitások között. Miközben egyes szakértők szerint a magasabb árak hatékonyan csökkenthetik a dohányzást, az iparág és a vámhatóságok megalapozottan tartanak attól, hogy a további áremelések valóságos aranykort hozhatnak a feketekereskedelemnek, milliárdos állami bevételeket is veszélybe sodorva.
Zováthi Domokos
2025.10.01., 11:15

Időről időre illegális cigarettagyárakat lepleznek le a hatóságok, vagy csempészárut foglalnak le a vámellenőrök. Most a legálisan működő dohányipari szereplők figyelmeztetnek arra, hogy robbanásszerű növekedés előtt áll a feketepiac – derült ki a Die Welt összeállításából . A német napilap emlékeztetett: az ok az Európai Bizottság új javaslata, amely a cigarettákra kivetett jövedéki adó mértékét ezer szálanként a jelenlegi 90 euróról 215 euróra emelné.

illegális dohányipar cigaretta NAV dohány
Az Európai Bizottság drasztikus dohányadó-emelési terve új frontot nyitott a közegészségügyi célok és a gazdasági realitások között / Fotó: AFP

Az iparági számítások szerint ez azt jelentené, hogy Németországban egy doboz cigaretta ára a mostani 8,5 euróról 12 euró fölé emelkedne. A drágulás a cigarettát tekerőknek is fájna:

az egy kiló vágott dohányra kivetett adó ugyanis 60 euróról 215-re nőne.

Az uniós tervre még júniusban, az Euractiv által megszellőztetett hatástanulmány hívta fel a figyelmet, már akkor jelezve, hogy heves politikai vitákat és gazdasági torzulásokat válthat ki, hogy a dohánytermékek fogyasztásának visszaszorítását az EU egy új adórendszeri beavatkozással érné el úgy, hogy egységesítené az uniós piacot.

Az adóemelési terv a dortmundi InterTabac szakkiállításon is heves bírálatokat váltott ki. Jan Mücke, a német Dohányipari és Új Generációs Termékek Szövetségének (BVTE) vezérigazgatója odáig ment, hogy „ez valóságos gazdaságélénkítő program lenne a bűnszervezeteknek”. Michael von Foerster, a Német Dohányipari Szövetség ügyvezetője hozzátette: aki gyengíti a legális piacot, az az illegálisnak ad teret.

Egyre több a hamis cigaretta

Torsten Albig, a Philip Morris Germany külkapcsolati igazgatója – a szociáldemokrata SPD korábbi politikusa – Hollandiára és Franciaországra mutatott rá: a korábbi adóemelések nyomán ott jelentősen drágult a dohány, a következmény pedig az lett, hogy a bűnözők nyertek teret.

Mindezt a KPMG jelentése is alátámasztotta. Hollandiában már csak a fogyasztott cigaretták 55 százaléka után fizetnek ott adót, miközben 30 százalék külföldi zárjegyet visel, ám kérdéses, hogy

  • legálisan
  • vagy illegálisan

érkezett. Minden tizedik szál hamisítvány. Németországban ezzel szemben a becslések szerint 20 százalék körüli a nem belföldön adózott cigaretta aránya.

Emellett a szivarpiac számára – Németországban hét gyártó maradt – különösen súlyos következményekkel járna a brüsszeli terv: az adóteher több mint tízszeresére nőne. „Ez iparágunk, a hazai kkv-k elleni megsemmisítő hadjárat” – mondta Bodo Mehrlein, a szivaripari szövetség vezetője.

Ezért akarják emelni a dohányadót

Az egészségügyi szakértők viszont másképp látják. Katrin Schaller, a Német Rákkutató Központ munkatársa szerint régóta időszerű, hogy a rákot okozó termékek ára Németországban is jelentősen emelkedjen, mert jelenleg olcsóbbak, mint sok más EU-országban. „A dohányadó emelése a leghatékonyabb eszköz arra, hogy a fiatalokat eltántorítsuk a dohányzástól, a felnőtt dohányosokat pedig a leszokás felé ösztönözzük” – hangsúlyozta.

Az iparág ezzel szemben úgy véli: a dohányosok továbbra is dohányoznak majd, csak éppen az illegális csatornák felé fordulnak. A BVTE vezetője, Jan Mücke még egészségügyi érvet is bevetett: „Az illegális cigaretták különösen veszélyesek, mert az összetevőiket nem ellenőrzik a hatóságok. A lefoglalt tételekben találtak már patkányürüléket és műanyagot is, a nikotintartalom pedig sokszor extrém magas.”

Patkányürülékben dúskál a hamis cigaretta: több tízmilliárd euró az EU vesztesége – ennyi illegális dohányterméket foglalt le az adóhatóság

Egyre komolyabb eredményeket ér el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az illegális kereskedelem elleni fellépésben. A dohánytermékek feketepiacának visszaszorítására létrehozott munkacsoport már több tucat illegális gyárat számolt fel, és több száz tonna tiltott árut foglalt le.

Milliárdok forognak kockán

A Die Welt körképében rávilágítottak: a német állam évente mintegy 20 milliárd euró bevételhez jut a dohánytermékek adójából. Bár a költségvetési megszorítások idején a pluszforrás jól jönne, az iparág szerint az ellenkezője is megtörténhet: a legális értékesítés visszaesése miatt kevesebb pénz folyna be az államkasszába.

Viszonyításképp Hollandiában a dohányadó-bevételek 2019 óta negyedével csökkentek.

A piaci szereplők érvei nem meglepők, ugyanakkor mielőtt a vészharangot kongatná bárki is, nem árt tudni, hogy a brüsszeli javaslat bevezetéséhez az összes tagállam egyhangú jóváhagyása kellene. Ez legkorábban két év múlva történhet meg, és az is lehet, hogy enyhébb változatban.

Aranybánya a csempészeknek

Jelzésértékű, hogy a Német Vámosok Szakszervezete (BDZ) maga is figyelmeztet: a cigaretta- és e-cigaretta-feketepiac már most is növekszik, a csempészek Németországot „aranybányának” tekintik. Rendszeresen bukkannak illegális gyárakra, ahol hamis cigarettát állítanak elő.

Katasztrofális, hogy az állam ilyen könnyű jövedelemforráshoz juttatja a bűnszervezeteket, miközben azok egyre nagyobb befolyást szereznek

– mutatott rá Thomas Liebel, a BDZ vezetője.

Úgy véli, a jelenlegi reaktív ellenőrzés helyett proaktív fellépésre lenne szükség: a vámhatóságokat modern technológiával és megfelelő létszámmal kell ellátni, hogy tartósan visszaszoríthassák a bűnhálózatokat. A szabályozás egyszerűsítése is elengedhetetlen, mert a jelenlegi túlbonyolított törvények túl sok kiskaput hagynak a csalóknak.

Itthon keményen fellép a NAV

Összehasonlításképp Magyarországon évente közel egymilliárd szál adózatlan cigaretta kerül forgalomba, aminek mintegy kétharmada hamisított termék. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV ) 2023 őszén hozta létre az Illegális Dohány Elleni Munkacsoportot (IDEM), amely mostanra figyelemre méltó eredményeket ért el a feketepiac visszaszorításában. A NAV és az IDEM hatékony fellépését jelzi, hogy májusban a hatóság 300 munkatársa 41 helyszínen 156 tonna fogyasztási dohányt és 1 millió doboz cigarettát foglalt le. Ezek együttesen mintegy 24 milliárd forint értéket képviseltek, de ugyanígy 2000 raklapnyi alapanyagot is lefoglaltak.

Európai Bizottság

