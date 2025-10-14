A Gucci, a Chloé és a Loewe divatmárkák súlyosan megkárosították a fogyasztókat – nem tették zsebre, amit cserébe kaptak az EU-tól

Az Európai Bizottság bírságot szabott ki a Gucci, a Chloé és a Loewe divatmárkákra az uniós versenyszabályok megsértése miatt, mivel a cégek összehangoltan rögzítették a viszonteladói árakat – írja a testület a keddi közleményében.

A Gucci, a Chloé és a Loewe divatmárkák súlyosan megkárosították a fogyasztókat / Fotó: photo-lime / Shutterstock

A bizottság vizsgálata feltárta, hogy a három divatház korlátozta a velük szerződésben álló, független kiskereskedők lehetőségét arra, hogy önállóan határozzák meg termékeik kiskereskedelmi árait mind online, mind fizikai üzleteikben. Az ilyen típusú versenykorlátozó gyakorlat árnövekedéshez és a fogyasztói választék csökkenéséhez vezet.

A kiszabott bírságok összege összesen több mint 157 millió euró, amelyet mindhárom esetben csökkentettek, mivel a cégek együttműködtek a bizottsággal a vizsgálat során.

A Gucci 50 százalékos kedvezményt kapott, így a rá kirótt büntetés 119 674 000 euróra csökkent.

A Chloé esetében 15 százalékos bírságmérséklést alkalmaztak, ami után a végösszeg 19 690 000 euró lett.

A Loewe is szintén 50 százalékos csökkentésben részesült, így 18 009 000 eurót kell fizetnie.

Így korlátozta a versenyt a Gucci, a Chloé és a Loewe divatmárka

A Gucci, a Chloé és a Loewe székhelye sorrendben Olaszországban, Franciaországban és Spanyolországban található. Mindhárom vállalat a luxusdivatpiacon tevékenykedik: ruházati cikkek, bőráruk és különféle kiegészítők tervezésével, gyártásával és forgalmazásával foglalkoznak.

A bizottság vizsgálata megállapította, hogy e három cég úgynevezett viszonteladói árfenntartási (RPM) gyakorlatot folytatott:

korlátozták kiskereskedőik – mind az online, mind a hagyományos üzletek – árazási szabadságát,

előírták, hogy ne térjenek el az ajánlott fogyasztói áraktól,

meghatározták a maximális engedményeket és a leárazási időszakokat,

egyes esetekben pedig teljesen megtiltották a kedvezmények alkalmazását.

A Gucci, a Chloé és a Loewe arra törekedett, hogy kiskereskedőik ugyanazokat az árakat és értékesítési feltételeket alkalmazzák, mint amilyeneket saját boltjaikban és weboldalaikon érvényesítettek.

A szabályok betartását a cégek rendszeresen ellenőrizték, és a „renitens” viszonteladókkal szemben intézkedtek. A legtöbb kiskereskedő alkalmazkodott az előírásokhoz.

A divatcégek elvárásai megvonták a kiskereskedőktől az árképzési függetlenséget, csökkentették a köztük lévő versenyt, és egyben védték a márkák saját értékesítési csatornáit.

A Gucci emellett online értékesítési korlátozást is bevezetett adott termékvonal esetében, és megtiltotta a partnereinek, hogy azt interneten árusítsák.