Kelet felől fúj a szél az online piacterek világában

Az e-kereskedelem világát néhány év alatt forgatta fel főként két nagy, kínai alapítású online piactér, a Temu és Shein. A kihívásra persze reagálniuk kellett a szektor nagy versenyzőinek is, például az Amazon saját térfelén, kínai kereskedőkkel együttműködve, hasonlóan olcsó árakat kínáló portállal vágna vissza a kihívónak. Eközben a Temu működési modelljét a vámháború és a kis értékű csomagküldés mint kiskapu bezárása kezdheti ki, mely viszont mostanra jókora szeletet harapott ki a hagyományos webáruházak forgalmából. Most a Trendyol lehet az új nagy játékos, melyre érdemes figyelni, és ha az Amazon Haulja a Temu esélyes kihívója, a török piactér a „sheingyilkos” lehet – írja cikkében az Origo.

Török alapítású a Trendyol, mely Magyarországra is végez kiszállítást / Fotó: Shutterstock

Kelet felől fúj a szél a Trendyol esetében is

A lap a Trendyol kapcsán arról így, hogy a török vállalat 27 európai ország piacán van jelen, nemrég pedig Romániában nyitotta meg logisztikai központját. A magyar vásárlókat elsősorban divatruházati árucikkekkel próbálják megszólítani, valamint rövid, tíz munkanapos szállítási határidő vállalásával.

Működésükben a kínai online piacterek modelljét idézi az, hogy

gyors, akár már néhány munkanap alatt teljesülő kiszállítást vállalnak,

a piaci árak keretében értelmezve viszonylag olcsón.

A régióban a magyar vásárlókat elsősorban ruházati termékekkel, vizuálisan erős „akciós” üzenetekkel s persze az első vásárlóknak kínált pluszszolgáltatásokkal kívánják megszólítani.

Az Origo kitér rá, hogy a vállalat első Törökországon kívüli irodája 2022-ben nyílt meg Berlinben. 2023-ban már a kelet-közép-európai működés bővítése került a középpontba, 2024-ben pedig a csehországi, görögországi, magyarországi, illetve romániai erősítés után bejelentették, hogy 2025-ben regionális logisztikai bázist nyitnak Bukarestben és irodákat Romániában. A romániai jelenléten keresztül erősítenék regionális elkötelezettségüket, ennek részeként pedig Romániában több kereskedőt csábítanának felületükre. A Carrefourral már sikerült megállapodniuk, a vállalat termékkínálatából elsősorban a háztartási cikkek, a nem élelmiszer jellegű termékek árusítását és szállítását vállalata a Trendyol.