Ketyeg az óra: az EKB elnöke szerint hamarosan megérezzük a vámháborúk valódi árát – megroppanhat a globális gazdaság
A világ gazdasága még nem érte el azt a pontot, ahol a vámháborúk valódi hatásai érződnek – mondta Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke a CBS Face the Nation című műsorában. Szerinte a cégek a profitjuk rovására próbálják elviselni az amerikai vámok okozta többletköltségeket, de ez hosszú távon tarthatatlan.
„Két vállalat viseli most a terhek kétharmadát: az exportőr és az importőr. Egy ponton már nem fogják elfogadni a szűkülő haszonkulcsokat” – mutatott rá Lagarde, aki szerint
amikor ez bekövetkezik, a fogyasztókra hárul majd a többletteher. Csak idő kérdése, hogy ez mikor történik meg.
Az EKB elnöke szerint a világ gazdasága kettős átalakuláson megy keresztül: a vámok újraszabják a kereskedelem térképét, miközben a mesterséges intelligencia (MI) gyökeresen átalakítja a gazdasági folyamatokat.
„Az egyik tényező a vámok, amelyek új szövetségeket hoztak létre és megváltoztatták a globális kereskedelem szerkezetét. A másik nagy átalakító erő az MI, amely hatással van mindenre, az adatkezeléstől a párkeresésig” – mondta Lagarde.
Christine Lagarde: meg kell várni, amíg Kína és az USA kifárad
A bankelnök szerint a jelenlegi amerikai–kínai feszültség egy része pozíciójáték, amely a tárgyalások része. A felek „mutatják az erejüket”, de végül kénytelenek lesznek tárgyalóasztalhoz ülni, mert ez mindkét fél gazdasági érdeke.
Az EKB elnöke, aki korábban Franciaország külkereskedelmi minisztere és az IMF vezetője volt, 2019 óta irányítja az euróövezet monetáris politikáját. Meglátása szerint a jelenlegi vámháborúk és technológiai forradalom együtt formálják újra a világgazdaságot – és bár a fájdalom még nem érezhető, a következő hónapokban elkerülhetetlenül elér majd mindenkit.
