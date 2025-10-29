Meglepetéssel kedveskedik a kínai elnök Donald Trumpnak a csúcstalálkozó előtt

Az állami tulajdonban lévő kínai COFCO három szállítmány amerikai szójababot vásárolt, az elsőt az idei termésből, és ezt taktikusan a két elnök, Donald Trump és Hszi Csin-ping csütörtöki csúcstalálkozója elé időzítették, a szója a sorsa nagy súllyal szerepel majd az egyeztetésen.

A szója sorsa nagy súllyal szerepel majd a két elnök találkozóján / Fotó: Martin Cossarini

Az amerikai gazdák dollármilliárdokat veszítettek amiatt, hogy Kína, a világ legnagyobb szójaimportőre a vámháború miatt Latin-Amerikából, elsősorban Brazíliából szerezte be az idén ezt az árucikket. A farmerek ráadásul új versenytársat is kaptak, Argentína két nap leforgása alatt hétmilliárd dollár értékben adott el szóját Kínának, amikor a Buenos Aires-i kormányzat ideiglenesen megszüntette az exportadót több agrártermékre.

Az amerikai mezőgazdasági minisztérium adatai szerint

Kína nem vásárolt amerikai szóját május óta,

és egyetlen szállítmányt sem kötött le szeptember közepéig a múlt hónapban betakarítani kezdett új termésből.

A Reuters két piaci forrásból megerősített értesülése szerint a COFCO decemberi és januári szállításra kötött le 180 ezer tonna amerikai szóját, de kereskedők nem várnak további nagy megrendeléseket, mivel Kína nagyrészt már fedezte Latin-Amerikából az idei szükségleteit.

„Jelentős” mennyiségű szója vásárlása része a megállapodásnak

Trump kereskedelmi megállapodást akar kötni Hszivel, és Scott Bessent pénzügyminiszter a hét elején azt mondta, hogy Kína a javasolt keret alapján „jelentős” mennyiségű szójababot vásárolna.

A kínai kereskedők a vámháború miatt bojkottálják az amerikai termelőket / Fotó: NurPhoto via AFP

Kérdés, hogy mekkora lesz ez a „jelentős” mennyiség. Arlan Suderman, a StoneX elemzője szerint Kínának még öt-tíz millió tonna szójababra lehet szüksége, hogy biztosítsa az ellátást, mielőtt jövőre megkezdi az új brazil termés átvételét.

Ha ezt a mennyiséget az Egyesült Államoktól vásárolnák meg, „az biztosan javítaná az amerikai mérleget, de ennél nagyobb szállítmányokra van szükség ahhoz, hogy a szójabab iránti kereslet hosszabb távon is erős maradjon” – írta az ügyfeleknek küldött jegyzetében.

Mindenesetre az amerikai–kínai kereskedelmi megállapodás hírére

15 hónapos csúcsra ugrott a szója ára a határidős jegyzésekben

a héten a chicagói árutőzsdén.